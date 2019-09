Beckhamovi opet na udaru kritika: 'Ne bi se smjela družiti s njima'

Dizajnerica Victoria Beckham, supruga nogometaša Davida Beckhama i bivša članica grupe Spice Girls ponovno se našla na udaru kritika.

Victoriju su obožavatelji napali jer je na društvenim mrežama podijelila seriju fotografija na kojima je njezina kći Harper u društvu manekenki koje su sudjelovale u njezinoj reviji na londonskom Tjednu mode.

Obožavateljima se nije sviđalo što se osmogodišnjakinja druži s manekenkama koje oni smatraju premršavima.

"One ne jedu", jedan je od komentara dok je druga osoba napisala: "Model na lijevoj fotografiji izgleda anoreksično, modeli ne bi trebali tako izgledati".

