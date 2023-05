BBC se sjetio nastupa Nine Kraljić iz 2016. godine: ‘Što je ono bilo? Stvarno ne znam što je ona mislila?‘

Večeras je na rasporedu veliko finale Izbora za pjesmu Eurovizije koje se održava u Liverpoolu pod palicom BBC-a. Naši predstavnici, riječka grupa Let 3 nastupa predzadnja. Naime, večeras će svoje izvedbe pokazati 26 izvođača, a letovci će to učiniti 25. Uz njih, nastupit će i predstavnici zemalja koje su nastupile u drugom polufinalu te one s kojima su se letovci već susreli u prvom polufinalu među kojima su: Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija, Norveška, Slovenija, Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija i Armenija. Tu su i zemlje velike petorke: Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija te Ukrajina koja je prošle godine pobijedila na izboru.

No, nakon dviju polufinalnih večeri jučer je BBC emitirao posebnu emisiju posvećenju najgledanijem televizijskom glazbenom spektaklu u Europi, a u prilogu nazvanom ‘Dress to impress‘ dotaknuli su se i Nine Kraljić koja nas je u haljini Juraja Zigmana na natjecanju predstavljala 2016.godine s pjesmom ‘Lighthouse‘. Nina Kraljić se te godine plasirala na 23.mjesto, a osvojila je i nagradu ‘Barbara Dex‘ za najlošiji stajling.

- Ja ni dan danas ne razumijem što je mislila kada je odjenula tu predimenzioniranu opravu - rekla je voditeljica emisije, a njen kolega je dodao:

- Sve što može Hrvatska, Latvija može još bolje - kazao je dok se na ekranu prikazivao nastup Eline Nichayeve, operne pjevačice koja je svoju zemlju predstavljala 2018. godine u tzv. video-haljini vrijednoj 65.000 eura.

Podsjetimo, Nina je tada svojom pjesmom Hrvatsku dovela nakon sedam godina u finale, a nakon toga Hrvatska je u finalu bila i godinu kasnije kada je nastupio Jacques Houdek s pjesmom 'My friend'. No, od 2017. godine Hrvatske nije bilo u finalu do ove godine. Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ' ušli su u finale, a eurovizijske kladionice predviđaju im osvajanje 12. mjesta. Kao favorit se pak ističe švedska predstavnica Loreen s pjesmom 'Tattoo', a na drugom mjestu se nalazi finski predstavnik Kaarija s pjesmom 'Cha cha cha'.

Let 3 također se ove godine ističu u Liverpoolu svojim kostimima. Radi se o dugim šarenim uniformama ispod kojih nose bijelo donje rublje koje su napravile dizajnerice Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin.

