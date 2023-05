Pokojnog Massima i Let 3 povezuje zanimljiv detalj: 'Bio je oduševljen'

EUROVIZIJA

BBC svrstao Let 3 među favorite ali i najavio gosta iznenađenja u finalu

Cijeli tjedan kruže glasine da će se tajanstveni gost pojaviti tijekom velikog finala. Neki kažu da će to biti lokalni heroj Paul McCartney, drugi misle da je to princeza Kate. "Mislio sam da će Charles i Camilla podijeliti bodove, ali očito je to Catherine Tate", našalio se Rylan Clark, komentator Radija 2 za Euroviziju.