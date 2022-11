Barbara Kolar: Tip sam koji lako nabija mišiće i da sam se htjela baviti bodybuildingom to bi bilo stvoreno za mene

Radijska i televizijska voditeljica Barbara Kolar u posljednje vrijeme postala je redovita posjetiteljica teretane iako priznaje da nije sportski tip, ali je ustrajan tip i rezultati su vidljivi.

- Ja stvarno nisam sportski tip. Volim hodati i plivati, ali uglavnom ljeti. Čovjek se s godinama treba više posvetiti vježbanju. Pogotovo opterećenju za kosti pa sam se i ja upustila u to. Iako sam nesportski tip, trener mi kaže da sam jako posvećena. No, to je stvar moje naravi. Kad se u nešto upustim, u tome sam do kraja - rekla je Barbara u razgovoru za Story. Od svog trenera dobila je pohvale za predanost i odlično odrađene treninge, ali Barbara kaže kako nema ambicija posvetiti se recimo bodybuildingu.

- Ja jesam tip koji lako nabija mišiće i da sam se htjela baviti bodybuildingom to bi bilo kao stvoreno za mene. Nažalost, ja volim suhonjav i izgladnjeo izgled. Malo definiranih mišića i to je to - priznala je Barbara za Story. U programu HRT-a gledali smo ju nedavno uz Duška Ćurlića u emisiji "Zvijezde pjevaju" koju tradicionalno vode već godinama, a Barbara je i voditeljica HRT-ove emisije "Kod nas doma" koja se emitira radnim danom u popodnevnom terminu. U jednom intervju nedavno je ispričala i kako je i zbog koga došla na televiziju.

- Da nije bilo Željke Fattorini možda nikad ne bih ni došla na televiziju. Ona mi je, naime, sa suprugom bila gošća u jednoj radijskoj emisiji. Svidjela sam joj se i rekla mi je kako misli da bih bila odlična i na TV-u što je meni u tom trenutku djelovalo apsurdno jer o tome doista nisam uopće razmišljala. Međutim, bacila mi je bubu u uho, potrudila se javiti mi termin audicije za nove spikere/voditelje i danas ne mogu nego biti joj beskrajno zahvalna na tome - izjavila je Kolar u intervju za mirovina.hr.

VIDEO Grdović otkrio zašto je šeik iz Emirata poslao privatni zrakoplov i doveo ga u Abu Dhabi