Barbara iz 'Gospodina Savršenog' u osmom mjesecu trudnoće pozirala na plaži

Bivša natjecateljica druge sezone showa 'Gospodin Savršeni' Barbara Mucić, u emisiji je pokušala osvojiti Miju Matića, no to joj nije uspjelo. Nakon ispadanja nije dugo tugovala te se par puta pohvalila fotografijama misterioznog muškarca za kojeg je i potvrdila da je njezin novi partner, no više o njemu tada ipak nije htjela otkriti. Kasnije se saznalo da je riječ o 10 godina starijem Splićaninu Ninu.



U vezi su gotovo dvije godine, a zajedno čekaju i prvo dijete. Mucić se često hvali na društvenim mrežama fotkama s trudničkim trbuščićem.

Barbara se odmara u Splitu u kojemu vrućine poboljšava kupanjem u moru pa je tako pratiteljima pokazala kako pozira na plaži u osmom mjesecu trudnoće.

Foto: Instagram

- Kao i u svakoj vezi, naravno da imamo nesuglasice, ali to nema nikakve veze s razlikom u godinama. Jako si pašemo i nadopunjujemo se. Trenutno ne razmišljam o tome zbog situacije s koronavirusom, želim veliku svadbu tako da nema smisla sada razmišljati o tome. Svakako ću mu jednog dana postati zakonita supruga, kazala je Barbara nedavno i dodala kako su odabrali imena i za dječaka i za djevojčicu, a kasnije su doznali i da čekaju curicu.

