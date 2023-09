Balada mlade srpske pjevačice oduševila je regiju, već ima preko 44 milijuna pregleda na YouTubeu

Prije šest mjeseci objavljena je pjesma "Džanum" u izvedbi pjevačice Teye Dore te je u kratkom periodu ova pjesma, čije stihove izvođačica potpisuje sa Slobodanom Veljkovićem Cobyjem, dok je na glazbi surađivala s Lukom Jovanovićem, postala ogroman hit. Naime, dosad pjesma ima preko 44 milijuna pregleda na YouTubeu te čak 42 milijuna Spotify streamova i ove broje iz dana u dan rastu.

- Pjesma je nastala spontano. Zapravo nije ni bila planirana. Miloš Avramović mi je rekao da napravim obradu jedne stare ruske balade. Melodije mi nisu bile problem – mnogo njih mi je odmah prošlo kroz glavu, ali moram priznati da mi je tekst bio problem, jer je u toj baladi opisivan vrlo apstraktan san. Pomislila sam – okej, prevest ću slobodno taj tekst i potpisati autora. Ali, čudo se dogodilo i to baš na Noć vještica. Dok smo te večeri Luxonee i ja radili u Bassivity studiju došao je Cobi koji nas je pitao zašto pravimo obradu kada umjesto toga možemo napraviti skroz novu pjesmu. On je i izgovorio riječ džanum, koju, priznajem, do tada nisam čula. Nisam znala što znači, ali mi se svidjelo kako je legla na melodiju. Mozgali smo još malo i došli do prve tri linije koje čujete u pjesmi: „Niko neće džanum ni za živu glavu. Da mi leči ranu Niko neće džanum“. - rekla je Teya Dora u intervju za Journal.rs.

VEZANI ČLANCI

Ova je pjesma i dio soundtracka filmske i televizijske franšize "Južni vetar: Na granici" Miloša Avramovića. Teya, čije je pravo ime Teodora Pavlovska, rođena je 1992. godine i ovom pjesmom je ostvarila veliki uspjeh jer nakon dugo vremena ovako veliki broje pregleda na YouTube ima pjesma koja nije iz žanra narodne ili trap glazbe.

Teya kaže kako je poruka ove pjesme opomena te ono što nam dolazi kroz intuiciju, kroz san, kao znak…

- Dok smo radili uvodni video za "Južni vetar 1" Cobi i ja pomislili smo da je moto: Hej, Pazi se, čuvaj sebe, a ovdje je to još jasnije – čuvaj mene. Nemoj me povrijediti tako što ćeš umrijeti i ostaviti me samu. To je emocija svih ženskih likova u serijalima "Južni vetar". Vjerujem da je to univerzalna briga velikog broja žena, jer muškarci riskiraju, a žene vjeruju u stabilnost kako ne bi bile ranjene gubitkom voljene osobe - objasnila je glazbenica.