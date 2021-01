Baka Prase htio doći do Đokovića, njegova supruga Jelena brutalno ga otkantala

Popularni srpski YouTuber Baka Prase, pravim imenom Bogdan Ilić, podijelio je sa svojim pratiteljima jednu anegdotu s početka svoje karijere. Naime, Baka Prase je htio iskoristiti priliku za fotografiranje s Novakom Đokovićem koji je tada bio u Srbiji, a do tenisača je namjeravao doći preko njegove supruge Jelene kojoj je poslao poruku.

-Znam da je ovo 'big deal', ali postoji li šansa da se slikam s Noletom u nekom trenutku? To bi bio hit, jer ja sam sad broj jedan na YouTubeu, a on u tenisu- napisao je YouTuber pa dodao kako Novaka često viđa u restoranu.

Foto: Youtube screenshot

- Razmišljao sam postoji li šansa da se fotografira u mojoj trenirci, ali prihvatio sam da to neće ići. Ali ideja mi je da se slikamo- napisao je tada Jeleni u poruci, a ubrzo je stigao i Jelenin odgovor.

- Ha, ha, ha, blesav si! Slušaj, u kratkim crtama, jesi najbolji Youtuber, bravo. To je ogromna stvar i čestitam ti od srca. Izborio si se za nešto što je tebi bitno. Ja uvijek motrim mlade ljude i čula sam za tebe, međutim, vrijednosti kojima se ističeš se stvarno ne poklapaju s onim u što mi vjerujemo. Ti si izabrao promovirati materijalne stvari i pomalo vulgarniji način izražavanja nekih svojih ciljeva i aspiracija. Mi idemo drugim putem. To ne znači da to što si izabrao ne donosi rezultate- odgovorila mu je supruga Novaka Đokovića.