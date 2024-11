Baby Lasagna podijelio novosti s obožavateljima: Bilo je zastrašujuće i nisam znao kako će sve ispasti

Baby Lasagna će 15. studenog objaviti novu pjesmu "Catch Me If You Can", a sada je objavio na Instagramu fotografije sa snimanja spota za ovu pjesmu i u opisu otkrio kako je to bilo zastrašujuće iskustvo za njega. - Snimanje ovog videa bilo je zastrašujuće. Bilo je zastrašujuće jer je ovo bilo prvi put da Elizabeta to nije režirala. Elizabeta i ja morali smo se usredotočiti na druge, osobne stvari, pa smo odlučili povjeriti Matteu cijeli proces - napisao je na početku,

- Bilo je zastrašujuće prepustiti nekom drugom da ima potpunu kontrolu nad kreativnim procesom i ne znati kako će sve ispasti, ali srećom ispalo je nevjerojatno. Sami smo napravili set, a naši prijatelji su glumili. Uzbuđen sam, i kako stvari sada stoje, Matteo će postati dio našeg tima i radit će uz Elizabetu na našim novim glazbenim spotovima. Jedva vas čekam sve vidjeti na najvažnijem danu u mom životu. 15. 11. 2024 - napisao je glazbenik u opisu objave.

Podsjetimo, glazbenik i njegova partnerica Elizabeta nedavno su i sami izgovorili sudbonosno 'da'. Par je sudbonosno 'da' u srednjovjekovnoj crkvici u Završju gdje su se i upoznali. Vjenčao ih je vlč. Benjamin Petrović iz Savudrije, svećenik iz Markove župe. Na vjenčanje je bilo pozvano oko 50 uzvanika, koji nisu smjeli fotografirati ovaj važan dan za mladence. Marku je vjenčani kum bio njegov brat, dok je Elizabeti kuma bila njezina najbolja prijateljica. Sada je otkriveno i da je slavlje nastavljeno na prostoru Agroturizma Paladanjaki kod Žminja.

Glazbenik i njegova zaručnica u kolovozu su pripremali vjenčanje i iako on nije otkrio točan datum kada će stati pred oltar, Baby Lasagna pravog imena Marko Purišić, otkrio je tada kako su tekle pripreme za ovaj poseban dan i u kojoj su tada bili fazi. ''Uff da budem iskren, malo sam izdvojen od priprema za vjenčanje. Obavim što mi se kaže da moram, ali su.. teku, idu. Malo će biti panika vjerojatno jer smo stvarno puno zauzeti pa manje stignemo. Ali imamo pomoći od obitelji, prijatelja tako da idu dobro, ja mislim'', ispričao je u razgovoru za IN Magazin. Dodao je kako odijelo nije još spremno. ''Nije još spremno, nisam smio kupiti normalno odijelo nego neko posebno, pa sam morao ići šiti. Tako da se sad šije'', izjavio je.