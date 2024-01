ANKETA Tko od četiri finalista treba biti pobjednik 'The Voicea'?

Večeras je na rasporedu finale showa 'The Voice'! Uzbudljivu završnicu potrage za najboljim novim glasom u Hrvatskoj možete gledati na prvom programu HRT-a u 20:15, a za prestižnu nagradu ''The Voice - Najljepši glas Hrvatske'' bore se četiri najbolja vokala, po izboru publike. To su - Ana Širić, Luka Novokmet, Jakov Peruško Rihtar i Martin Kosovec, a ostaje nam za vidjeti tko će od ova četiri kandidata večeras biti proglašen pobjednikom!

Svatko od njih u finalu će nastupati triput. Gledatelje će jednim nastupom pokušati podsjetiti kako je sve počelo, pa će izvoditi pjesmu s kojom su se predstavili na audiciji. Nakon toga će otpjevati pjesmu koju su pripremili za posljednji solistički nastup u natjecanju, a za kraj će svi finalisti izvoditi jednu pjesmu zajedno te će se time oprostiti od gledatelja koji su ih tijekom ove sezone podržavali.

No, prije no što pogledamo finale, zanima nas tko je po vama zaslužio pobjedu u ovogodišnjoj sezoni "The Voicea"?

Podsjetimo, druga polufinalna emisija showa “The Voice Hrvatska“ emitirana je u subotu navečer na Prvom programu HRT-a izravno iz studija „Anton Marti“ i „Zvonimir Bajsić“, a iznjedrila je četiri glavna imena za finale koje gledamo već ove subote.

Ana je u polufinalu pjevala „Used To Be Young“ (Miley Cyrus) snažno i uvjerljivo uz veliku podršku svojih navijača i publike u studiju. „Ja sam pobjednik ove sezone jer sam upoznao divne mlade ljude, a Ana je posebna“ , komentirao je njezin nastup Damir Urban.

Toni Šimonović iz njezinog tima koji je svojom izvedbom podsjetio na sjajnu pjesmu „Never Tear Us Apart“, nažalost nije izborio svoju ulaznicu za finale.

Drugi finalist, Luka Novokmet došao je iz tima Gobac. Pjesma „Sledgehammer“ (Peter Gabriel) njegov je izbor za polufinale. I Luku kao i sve polufinaliste „uživo“ na sceni su pratili vrhunski glazbenici i prateći vokali. Publika je Luki dala veliku podršku nakon nastupa, a Gobac je u svom stilu komentirao:“Ja sam osupnut, napredovao je i sad i pleše na sceni“.

Sandro Bjelanović iz njegovog tima, nažalost je ispao.

Pretposljednji je bio tim Dine Jelusića, a kao njegov kandidat finale je izborio Jakov Peruško Rihtar s pjesmom „Dva put san umra“ od Olivera Dragojevića.

„Nikad me nisi iznevjerio, uvijek si bio uz mene kao i ja uz tebe“, između ostaloga komentirao je mentor.

Posljednji tim bio je Vannin, a finale je između Sergeja i Martina izborio Martin. Martin Kosovec, osvajao je publiku iz emisije u emisiju, a u polufinalu je izveo pjesmu „Unchained Melody“ (Righteous Brothers). Svevremenska pjesma i Martinova osobnost i izvedba nagrađeni su velikom podrškom publike i navijača. „Ovaj glas vodi na raznorazna mjesta. Došao je zaobilaznim putem do mene, ali publika ti je sve rekla“, komentirala je Vanna.

