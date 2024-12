ANKETA Za koga navijate u večerašnjem finalu Masterchefa?

Kulinarski show "Masterchef" došao je do svog finala, a upravo posljednja, odlučujuća emisija ovog showa emitirat će se večeras na Novoj TV. U natjecanju je ostalo još dvoje kandidata koji se bore za ovu prestižnu titulu te novčanu nagradu od 30 tisuća eura. Sanja Cukon iz Pule i Ante Vukadin iz Tomislavgrada u finalnom kulinarskom zadatku odmjerit će snage te imati na raspolaganju tri sata i 25 minuta kako bi pripremili degustacijski menu od pet sljedova – od amuse-bouchea do deserta. Finalisti će kuhati za tročlani žiri – chefove Gorana Kočiša, Maria Mihelja i Stjepana Vukadina.

Sanja je od početka showa oduševljavala svojim inovativnim pristupom i nevjerojatnim okusima te je već u jednom od prvih izazova uzela titulu vođe tima. Tada su je mnogi gledatelji već zamijetili, a kasnije se dodatno istaknula i pobjedama u izazovima te osvajajući kartice prednosti od strane žirija. Sanja je prije dolaska u show otkrila da je ekonomistica koja posljednjih desetak godina radi kao stjuardesa na jahtama. Njezin posao podrazumijeva brigu o svemu – od kuhanja do čišćenja. Proputovala je gotovo cijeli svijet, a pritom joj je jedan od omiljenih hobija obilaženje restorana s Michelinovim zvjezdicama. Uoči finala kazala je da je kraj Masterchefa za nju novi početak. "Nadam se da ću ostvariti svoje snove“, rekla je.

Ante, s druge strane, povratnik je u show koji je objeručke prihvatio drugu priliku. Nakon povratka u show istaknuo se organizacijskim vještinama i znanjem kulinarske teorije. Ante dolazi iz Tomislavgrada, a prije ulaska u show otkrio je studira elektrotehniku, a njegova ljubav prema kuhanju započela je još u djetinjstvu kada je mami i baki često asistirao u kuhinji. Nakon srednje škole proveo je godinu dana u Njemačkoj, nakon čega upisuje elektrotehniku u Mostaru. Tijekom boravka u Njemačkoj, počeo je obraćati pažnju na visokokvalitetne namirnice koje su ga inspirirale za pripremu kompleksnijih jela. "Došao sam napraviti neko ime od sebe i evo me na korak do kraja, do zvijezda“, istaknuo je Ante uoči finala. No prije početka finalne emisije, zanima nas Vaše mišljenje. U anketi nam otkrijete za koga navijate u večerašnjem finalu.