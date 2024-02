ANKETA: Tko je po vama najbolji dosadašnji pobjednik Dore?

Dora ili Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije hrvatska je televizijska glazbeno natjecateljska emisija putem koje se odabire pjesma koja će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Emisija se prikazuje na HRT-u, a obično vijek u veljači ili ožujku, odnosno dva do tri mjeseca prije održavanja same Eurovizije u svibnju. Ime Dora za emisiju se koristi od 1995. godine, a prethodno se prikazivala pod imenom "Crovizija" godine 1992. i "Hrvatski televizijski festival" od 1993. do 1994. godine.

Ako uzmemo u obzir sve emisije od 1992. godine, Dora se do sada održala 25 puta, a nakon dvadeset održanih natjecanja između 1992. i 2011. godine, emisija se gasi. HRT je od 2012. godine hrvatske predstavnike na Pjesmi Eurovizije birao interno, odnosno bez održavanja natjecanja. Nakon osam godina stanke, današnja Dora, često neslužbeno zvana i Povratnička Dora ponovno se održavala od 2019. godine.

Dora se sastoji od nastupa natjecatelja nakon kojih slijedi prikaz bodova koje su njihove pjesme osvojile, a koji +dolaze zapravo od glasova publike, odnosno gledatelja i stručnog žirija. Izvođač s najviše osvojenih bodova proglašen je pobjednikom Dore i sa svojom pobjedničkom pjesmom predstavlja Hrvatsku na Euroviziji. Pobjednik Dore, između ostalog, osvaja i statuu Dore čiji je tvorac Ivica Propadalo. Doru je inače osmislila bivša urednica Zabavnog programa HRT-a Ksenija Urličić, a naziv emisije potječe od hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Emisija se kroz godine najčešće održavala u Opatiji, a neke su se emisije održavale i u Zagrebu, baš kao što će nakon dugo godina biti i u večerašnjoj prvoj polufinalnoj večeri.

Godine 1992., 22. veljače u Studiju 7 HRT-a u Zagrebu prvi je pobjednik bio grupa Magazin s pjesmom Aleluja. Godine 1993., 28. veljače odnijela je pobjedu grupa Put s pjesmom Don't Ever Cry i to prvi put u Opatiji u Hotelu Kvarner te se sljedećih pet godina na istom mjestu održavala Dora. Treći pobjednik godine 1994., 20. ožujka bio je Tony Cetinski, a izveo je pjesmu "Nek' ti bude ljubav sva". Četvrti pobjednik bili su "Magazin i Lidija", 1995. godine, 12. ožujka s pjesmom Nostalgija. Maja Blagdan je zasjala 3. ožujka 1996. s pjesmom Sveta ljubav autora Zrinka Tutića. E.N.I. je 1997. godine pobijedio na Dori s pjesmom "Probudi me". Godine 1998. popularna splitska pjevačica Danijela Martinović predstavljala nas je na Eurosongu s pjesmom "Neka mi ne svane". Pjesma "Marija Magdalena" osvojila je srca gledatelja Dore 1999., a izvela ju je Splićanka Doris Dragović u Studiju 7 Jadran Filma u hrvatskoj metropoli. Goran Katran je već sljedeće godine, 19. veljače 2000. s pjesmom "Ostani" u Opatiji u Hotelu Kvarner osvojio srca publike i predstavljao nas na Eurosongu. Zagrebačka pjevačica Vanna s pjesmom "Strongs of My Heart" 2001. godine zasjala je nastupom u Studiju 11 HRT-a u Zagrebu. Godine 2002. na zagrebačkom Velesajmu nastupila je i Vesna Pisarović s pjesmom "Everything I Want" i odnijela pobjedu na Dori te Hrvatsku predstavljala na Eurosongu. Claudia Beni je nastupila na Ljetnoj pozornici u Opatiji s pjesmom "Više nisam tvoja" godine 2003. i odnijela pobjedu. U Hotelu Kvarner u Opatiji 2004. godine pobijedio je Ivan Mikulić s pjesmom "You Are The Only One". Svi se sjećaju i pjesme "Vukovi umiru sami" koju je izveo Boris Novković 2005. godine u Studiju 10 HRT-a u Zagrebu te nas također predstavljao na Euroviziji.

Pjesma "Moja štikla" koja je definitivno ostala zapamćena izvela ju je naša popularna pjevačica Severina Vučković u Hotelu Kvarner 2006. godine i publiku oduševila izvedbom i pjesmom. "Vjerujem u ljubav" izveo je Dragonfly i Dado Topić pobijedili su 2007. godine. Kraljevi ulice i 75 Cents s pjesmom "Romanca godine 2008. predstavljali su nas na Eurosongu. Pjevač Igor Cukrov s pjesmom "Lijepa Tena" predstavljao nas je 2009. godine. Ženska skupina Feminem s pjesmom "Lako je sve" osvojile su srca publike 2010. godine. Sljedeće godine Daria Kinzer s pjesmom "Celebrate" predstavljala je Hrvatsku 2011. godine. Nakon toga sve do 2019. godine Dora je pauzirana te je žiri birao tko će nas predstavljati, bez mogućnosti da hrvatska publika izabere svog predstavnika. Godine 2019. natjecanje se vratilo u velikom stilu te smo odabrali kako će nas mladi glazbenik Roko Blažević s pjesmom "The Dream" predstavljati na Eurosongu. Sljedeće godine natjecanje je održano kao i prethodne po prvi put u dvorani Marino Cvetković u Opatiji, a pobijedio je Damir Kedžo s pjesmom "Divlji vjetre" te nažalost nije otišao na Eurosong zato što je bio otkazan zbog pandemije. Godine 2021. splitska glazbenica Albina Grčić pobijedila je na Dori s pjesmom Tick-Tock i predstavljala nas na Eurosongu. Slavonka Mia Dimšić s pjesmom Guilty Pleasure predstavljala nas je 2022., a 2023. nas je predstavljala riječka grupa Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!".

