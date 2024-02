Ella Dvornik ponovno s novim dragim? Objavila je zajedničku fotografiju iz automobila

Influencerica Ella Dvornik (33) potaknula je nedavno glasine o svom ljubavnom životu. Naime, Ella je prije nekoliko tjedana snimljena na jednom koncertu u društvu glazbenog producenta Filipa Gežine te je potaknula glasine o novoj ljubavi. Sada je Ella pak na svojem profilu na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju i to tijekom voženje u automobilu. Ella i Filip pozirali su zajedno, a influencerica nije ništa pisala, osim što je označila profil mladog producenta.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Ellu i Filipa na koncertu su snimili posjetitelji koncerta, a oni su djelovali vrlo prisno.

- Bili su prisni i držali su se za ruke. Izgledali su sretno i veselo - rekla je čitateljica za 24 sata. Ella je sa svojim pratiteljima podijelila nekoliko storyja na Instagramu, a u njima je pokazala kako je u Arenu stigla u društvu Filipa i Alke Vuice.

Inače, krajem prošle godine počelo se šuškati kako je njezin bivši suprug Charles Pearce navodno već neko vrijeme u ljubavnom odnosu s agenticom za prodaju nekretnina Sandom Marušić. Sandu smo tada kontaktirali i ona je poručila kako njihov odnos nije ljubavne naravi, a onda se o njihovoj vezi oglasio i Charles.

– Mislim da je medijska pozornost na Sandu izrazito nepravedna jer ona nije javna osoba. Nisam u vezi sa Sandom niti s bilo kojom drugom ženom. To mi je stvarno zadnja stvar na pameti – rekao je Charles tada za 24 sata. Kada smo kontaktirali Sandu Marušić rekla nam je kako se nalazi u Švedskoj te da ne može dugo razgovarati. Kratko je dala i svoj komentar u vezi s ljubavnim odnosom s Charlesom Pearceom. – On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom – kazala je Sanda kroz smijeh, no ipak, izvor blizak redakciji tvrdi kako se iza njihova prijateljstva krije nešto više.

Ellina ljubavna priča s Charlesom počela je u Londonu gdje je tada 22-godišnja Ella upoznala Charlesa, a vjenčali su se na Valentinovo 2019. u Las Vegasu nakon pet godina ljubavi i tri godine zaruka te imaju dvije kćeri Balie i Lumi. Prije više od dvije godine iz Zagreba se obitelj preselila u Bale jer je Charlesu više odgovarao stil života u Istri od onog u našoj metropoli.

– Odlučili smo otići iz Zagreba jer Charles ne voli Zagreb, ne voli ovaj mentalitet – rekla je u jednom intervju. Nije skrivala kako su zbog razlike u godinama mnogi mislili kako njihova veza neće potrajati i kada je prvi put bila trudna, osvrnula se na tu temu i napisala na Instagramu: "Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine poslije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu."

VIDEO Najveći favorit Dore - Baby Lasagna: Cijeli život sam bio deblji dečko, samo sam volio jest fino