ANKETA Je li Martin Kosovec zasluženo pobijedio u showu 'The Voice Hrvatska'?

Martin Kosovec glasovima publike pobijedio je u četvrtoj sezoni showa "The Voice Hrvatska". Ovaj 18-godišnjak od gledatelje je dobio više od 85.000 glasova, a sve je zadivio već na audiciji kada je izveo pjesmu "My Way" Franka Sinatre koju je opet izveo i večeras. Osim ove pjesme otpjevao je i pjesmu "Sjaj u tami" grupe Dorian Gray. Pobjeda je Martinu osigurala ugovor s diskografskom kućom Universal Music Group, koju u Hrvatskoj predstavlja Universal Music Hrvatska i i nagradu za glazbeno

usavršavanje u vrijednosti od 25.000 eura, koju osigurava HRT. Ovaj mladi i talentirani glazbenik veliki je obožavatelj glazbe Franka Sinatre, Toma Jonesa i Engelberta Humperdincka, a u HRT-ovo show se prijavio kako bi počeo glazbenu karijeru na temeljima svoje originalnosti i autentičnosti.

Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca instrumentalista, a ujak ga je nagovorio da se prijavi na natjecanje. Od domaćih glazbenih uzora izdvaja Dadu Topića, a navodi da može pjevati gotovo sve žanrove. Martin pohađa četvrti razred Zrakoplovne tehničke škole u Velikoj Gorici, a njegov razred i cijela škola bili su mu velika podrška tijekom natjecanja. Iako ima samo 18 godina već ima dosta iskustva u nastupanju na glazbenim festivalima, pa je tako s 13 godina sudjelovao na međunarodnom Blues festivalu u Memphisu.



Je li Martin zasluženo pobijedio u showu "The Voice Hrvatska"? Da 687 glas/ova

Ne 81 glas/ova

– Dolazim iz glazbeno osviještene obitelji. Tata mi je glazbenik, mama ima uho za glazbu, a ujak je amaterski glazbenik. Tata mi zna davati savjete, normalno da me je pohvalio. No, između nas dvojice često zna biti pozitivno rivalstvo, znamo se nadmetati tko je bolji – rekao nam je nedavno u intervju Martin. Gledateljima je posebno zanimljivo što se predstavio pjesmom Franka Sinatre, a i inače voli stariju glazbu.

– Jednostavno, u višim razredima osnovne škole krenuo sam slušati stariju glazbu i to mi se svidjelo. Inače, stvarno slušam sve, a najviše rock'n'roll, pogotovo ex-yu bendove poput EKV, Azre, Električnog orgazma i druge. Ove pjesme pjevam jer najviše leže mom glazbenom ukusu. Zato sam odlučio u Voiceu ići tim vodama – rekao nam je Martin.

