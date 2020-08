Andrija Jarak: Pozitivan sam na koronavirus, ali dobro se osjećam

Reporter Nove TV Andrija Jarak zaražen je koronavirusom. Tu informaciju potvrdio nam je sam Jarak u telefonskom razgovoru.

- Da, pozitivan sam. Jučer sam radio testiranje i pozitivan sam te su mi određena dva tjedna samoizolacije. Nemam značajnijih simptoma i relativno sam dobro, nemam temperaturu. Osjetio sam nekakvu slabost i otišao na testiranje i nalaz je pokazao da sam pozitivan i to je to. Pobijedili smo i teže stvari pa ćemo i koronu - optimistično nam kaže dobro raspoloženi Jarak.

Sljedeća dva tjedna provest će u samoizolaciji. Bit će to prilika i da se, makar, i na ovaj način malo odmori od posla. Naime, u nedavnom intervjuu nam je kazao kako je slobodno vrijeme novinara najveća enigma:

- I kad ste slobodni, niste jer ste uvijek na izvoru informacija i morate biti u tijeku jer će vas kad se vratite na posao možda dočekati bavljenje bumerangom događaja koji se zbio dok vas nije bilo. Toga nema. Doma, uz Dnevnik, volim s obitelji gledati kakav film ili vikendom sportske susrete s europskih travnjaka i parketa.-kazao je te dodao je i on je svakodnevno na društvenim mrežama, jer bez njih se, kaže, danas ne može. – Bez društvenih mreža danas ne možete, no i dalje najviše volim druženje oči u oči. No mreže su današnja paralelna stvarnost i to je u redu – dodaje Jarak kojemu želimo da se što prije oporavi i vrati na male ekrane jer nas sve zajedno očekuje izazovna jesen.

Sigurni smo da ćemo reportera koji je u novinarstvu više od četvrt stoljeća i svojim prilozima redovito izaziva puno pažnje, uskoro ponovno gledati na tv ekranima.