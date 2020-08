Otkaz Hrvoju Zovku na HRT-u je bio nezakonit, moraju ga u roku osam dana vratiti na posao

Krajem listopada prošle godine Općinski građanski sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu odluku u kojoj su izvanredni otkaz koji je HRT u rujnu 2018. godine dao svom tadašnjem uredniku Hrvoju Zovku, ocijenili nezakonitim. Sada je Županijski sud u Rijeci odbio žalbu HRT-a i potvrdio da je otkaz Hrvoju Zovku na HRT-u bio nezakonit.

- HRT me u roku od osam dana mora vratiti na radno mjesto urednika-koordinatora te platiti pripadajuće troškove sa zateznom kamatom. Dvije godine govorim kako je otkaz bio nezakonit, a prijava urednice IMS-a Katarine Periše Čakarun protiv mene neistinita. Pokušali su me oblatiti, diskreditirati na najgori mogući način, no znao sam što je istina te da nikad ne bih prihvatio ništa osim istine - napisao je Zovko na svom Facebooku i zahvalio Hrvatskom novinarskom društvu, Sindikatu novinara Hrvatske , HRT-ovcima, European Federation of Journalists - EFJ , OSCE-u, te se zahvalio svim kolegama novinarima koji su pratili njegov slučaj.

- Hvala onim kolegicama koje su pošteno svjedočile na sudu, riskirajući pritom bijes nadređenih. Hvala brojnim udrugama koje su bile uz mene, hvala prijateljicama i prijateljima izvan svijeta novinarstva na potpori. I na kraju, hvala mojoj obitelji, koja se dosta napatila cijelo ovo vrijeme, a najveća hvala mojoj odvjetnici Vanja Juric i njezinom timu. Cijelo vrijeme sam bio uvjeren u pobjedu, a uz Vanju, bio sam siguran tisuću posto. Vanja, najbolja si. Nisam dobio Oskara, ali se osjećam super! Borba se nastavlja. Nema predaje! - poručuje Zovko.

Podsjetimo, Zovko je 2018. godine dobio izvanredni otkaz zbog, kako je stajalo o obrazloženju i priopćenju HRT-a, osobito teških povreda obveza iz radnog odnosa te neprimjerenog ponašanja, uvreda i prijetnji urednici Informativno-medijskog servisa HTV-a Katarini Periši Čakarun.