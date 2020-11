Andrea Andrassy o neugodnom iskustvu s poštanskim službenikom: 'Divljački se derao, pokvario mi je dan'

Blogerica i kolumnistica Andrea Andrassy na Facebooku je prepričala neugodan događaj s poštarom koji joj je trebao donijeti paket.

- HP express. Zvoni mobitel, “spustite se za 2 minute dolje.” Kažem da nisam doma i (jako lijepo) molim ako je moguće da mi dostavi u salon pored stana koji je minutu od mene. Čovjek se kreće divljački derat na mene da “mi ljudi” nismo normalni i da će on sad zbog mene izgubit SAT I POL VREMENA. Znam da je ljudima teško i stvarno nastojim bit tolerantna, ali čovjek mi je doslovno pokvario dan i imam potrebu popit rakiju. Jel bi vi ovo prijavili? Ja se nećkam, žao mi je čovjeka ali kad bi mi trebalo postat žao mene, napisala je Andrea.

Status je vrlop brzo dobio gotovo 1000 lajkova, ali i oprečne komentare njenih pratitelja.

- Prijaviti naravno. Znam da čovjek možda ima loš dan,mjesec,život,ali tko kaže da i ti, kupac možda nemaš nešto loše i slično. Uglavnom mislim da treba biti ljubazan bez obzira kakav ti je dan. Svima je teško zbog nečeg, napisala joj je jedna pratiteljica, dok je druga kazala kako je imala slično iskustvo.

- Ja sam prijavila svoje negativno iskustvo nedavno na njihovoj stranici i taj isti tjedan je opet došao drugi paket (i isti poštar) te sam “dobila po nosu” od poštara jer sam ga prijavila jer on ne radi svoj posao kako treba!! No, prijavila bih opet i tebi preporucam. Ugodno me iznenadilo od pošte da reagiraju po tom pitanju (barem u mom slučaju)!

No, bilo je i onih koji su Andrei kazali kako nije u pravu.

- Pa ako ti je salon kako kažeš minutu od doma, sto onda ti nisi otišla po paket, 2minute posla! On je dostavio na adresu koja piše, nije dužan ti ga uručiti na drugoj adresi. A deranje ne opravdavam! Vjerujem da ni ti nisi bila preljubazna prema njemu, poručila joj je pratiteljica.