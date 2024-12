Anamaria napustila 'MasterChef' zbog kardinalne pogreške, chef Matija: 'Po meni je to neoprostivo'

Članice plavog tima suočile su se s posljedicama poraza u gastroduelu. Nakon što su nominirane zbog svojih propusta, Sanja i Anamaria završile su u stres testu, gdje ih je čekao kulinarski zadatak rekreacije kompleksnog jela gostujućeg chefa Matije Pavlice. Sanja i Anamaria rekreirale su jelo fine dininga, koje je u sebi zadržavalo više tehnika. Radilo se o jelu koje se na najjednostavniji način može opisati kao krastavci s vrhnjem, ali u svojoj je strukturi bilo mnogo složenije. „Napravio sam twist bakine kuhinje i Japana“, opisao je chef Matija Pavlic svoje jelo kad je otkrio zvono, a kada je objasnio što se nalazi u zdjelici, Ante Vukadin je komentirao: „Koliko je tu komponenti i tehnika, nekako mi je drago što sam gore na galeriji.“

U jelu su se osim vrhnja i krastavaca nalazile i kamenice, pjenušac, ljutika, dashi kavijar... Nakon žustrog kuhanja u kojem su se Sanja i Anamaria najviše borile s otvaranjem kamenica, žiri i gostujući chef kušali su jelo. „Brzo mi je prošlo vrijeme i uživala sam u kuhanju. Ovo je bilo najintenzivnije kuhanje do sada“, osvrnula se Sanja. „Bilo je stresno, izazovno, jako teško. U svakom slučaju bio mi je gušt kuhati“, kazala je Anamaria.

Chef Pavlic pohvalio je trud kandidatkinja, no istaknuo je nedostatke oba tanjura. Općenito je bio zadovoljan onime što su napravile prilikom repliciranja jela, no samo je jedna od njih mogla bit pobjednica. „Vizualno je lijepo izgledao tanjur, možda je bilo previše svega, ali nedostajalo mi je svježine, soli, istančanih okusa“, rekao je chef Matija Sanji, dodijelivši njezinom tanjuru ocjenu šest. Istu je ocjenu dao i Anamariji: „Po meni je neoprostivo ne staviti neku komponentu, ali sve druge komponente bile su napravljene puno bolje od prvog tanjura. Lijepo su bile narezane kockice krastavaca, korabice.. Da je imao gore dashi kavijar, bio bi bolji od prvog tanjura.“ S obzirom na to da im je dao isti broj bodova, presuda o tome koji je tanjur bolji, prepuštena je žiriju – Goranu, Mariju i Stjepanu. Tako je samo s jednim bodom više svoj ostanak u natjecanju osigurala Sanja Cukon.

Anamaria se od MasterChefa oprostila s osmijehom, poručivši: „Tužna sam jer neću više biti dio svoje MasterChef obitelji, ali odlazim ispunjena i sretna.“ MasterChef kuhinja i dalje je poprište kulinarsko-natjecateljske neizvjesnosti, a sljedeći izazovi donose nove napetosti!

