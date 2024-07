Mišo Kovač slavi 83. rođendan! Prodao je 200 milijuna ploča, a jedan tragičan događaj natjerao ga je da se povuče

Jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača svih vremena Mate Mišo Kovač danas slavi svoj 83. rođendan. Legendarni Mišo rođen je u Šibeniku na današnji dan 1941. godine kao jedno od troje djece Zrinke i Jakova Kovača. Odrastao je uz brata Ratka i sestru Blanku. Završio je zanat za tapetara, ali se tim poslom nikad nije bavio. Na jednom natjecanju talenata u Karlovcu određen je njegov životni put. Pjesma "I can't stop loving you" Raya Charlesa u njegovoj je izvedbi bila jako zapažena. Suradnja s tada mladim tekstopiscem i skladateljom Đorđem Novkovićem rezultirala je hitovima. Počelo je s pjesmom "Više se nećeš vratiti" i ta je suradnja obilježila njegovu karijeru.

"Proplakat će zora" je bio hit koji je napisao Stjepan Mihaljinec. Razlog Kovačeve popularnosti, osim karizme, je tadašnje objavljivanje singlova, te godišnje jedan album i nekoliko kompilacija. Nakon 1980. i pobjede u Splitu s pjesmom "Dobra ti večer mati moja" godinama nije nastupao na festivalu.

Mišo Kovač okušao se i glumačkim vodama. S Radom Šerbedžijom igrao je u filmu "Poslijepodne jednog fazana". Glazbenu karijeru nije zapostavljao, pa je pet puta proglašavan pjevačem godine, a 1989. godine i osobom godine u bivšoj Jugoslaviji. Prodao je 200 milijuna ploča i nerijetko sam kaže da ga u 300 godina nitko neće "skinuti". "Čemu da živim", "Ako me ostaviš", "Drugi joj raspliće kosu, a ja je volim", "Još i danas teku suze jedne žene"... tek su neki od njegovih hitova zahvaljujući kojima je nastupao u svakom kutku svijeta. No na turnejama po Kanadi i Australiji 80-ih odbio je pjevati pod Pavelićevom slikom čime stječe reputaciju "komunjare" među ekstremnom emigracijom koja mu to nije oprostila.

Prije prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj u velikom je intervjuu rekao "Ako ovi dođu na vlast, za mene ovdje više nema mjesta", misleći pritom na HDZ. Potom je pjevao baš za njih. I kao svjedok završio na suđenju Ivi Sanaderu jer se govorilo da je mimo ugovora, na ruke primio 80 - 100 tisuća eura. Mišo je na suđenju rekao da je za HDZ pjevao jer mu je u toj stranci od ranih 90-ih bio sin Edi, a dodatni novac, osim iz ugovora, nije primio. Svoje svjedočenje završio je obraćanjem Sanaderu u sudnici s riječima: "Jeste li zadovoljni, predsjedniče?"

Nekad veliki miljenik žena iza sebe ima tri braka i jednu nevjenčanu zajednicu s astrologinjom Silvijom Conte-Calvi Marković. Ljubavni život bio mu je buran od mladih dana. – Kad sam se vratio iz vojske, počeo sam vezu s Ingrid čiji je otac u Švedskoj imao četiri tvornice. Pokazivala mi je fotografije tvornica misleći da ću je tako više zavoljeti – sjeća se Mišo. Od prve supruge Ljubice razveo se nakon četiri godine braka, te se 1973. godine vjenčao Splićankom Anitom Baturinom, Miss Jugoslavije, s kojom je 1975. godine dobio sina Edija, a dvije godine kasnije i kćerku Ivanu. Njihov brak srušio se kad mu je 1992. stradao sin Edi, pripadnik specijalne postrojbe Hrvatske vojske "Škorpioni".

Hrvatska policija je objavila da je riječ o samoubojstvu, no Mišo Kovač i danas tvrdi da su mu ubili sina. Pokopan je na Mirogoju, ispratilo ga je 30.000 ljudi. Mišo je nakon Edijeve smrti utonuo u depresiju i uzimao tablete za smirenje i za spavanje. Najviše je uzimao Lorsilan. Po liječničkom receptu uzima se jedna pilula prije spavanja i trebala bi biti dovoljna za sedam sati sna. Na uputama o lijeku piše i da se Lorsilan ne smije uzimati dulje od četiri tjedna, no Mišo je godinama gutao do 40 tableta dnevno. Nakon Edijeve smrti i velikog koncerta pred 50 tisuća ljudi na splitskom Poljudu Mišo je javno obznanio da više neće nastupati te je uzeo ponovno krsno ime Mate.

Osim sina, u 90-im godinama izgubio je majku, kao i mlađeg brata Ratka, dok je kćer Ivana upala u probleme s drogom. U depresiji, 14. siječnja 1999., u zagrebačkom stanu pucao si je u prsa. Godine 1999., Mišo je snimio album "Budi čovjek dobre volje", kako sam kaže zahvaljujući kćeri Ivani. Godinu dana kasnije vraća se festivalima te odmah pobjeđuje na Splitu pjesmom "Vraćam ti se Dalmacijo mati". Iste godine snima veliki hit "Dalmatino" svojevrsnu himnu Dalmacije. Godine 2006. snima album "Ja sam kovač svoje sreće" gdje mu se kao gost pridružila kćer Ivana koja se, kako sama kaže, zahvaljujući očevoj odlučnosti da je smjesti u komunu u dvije godine uspjela izliječiti od ovisnosti od droge, te će 2007. postati nova pjevačica Magazina. Samo godinu dana kasnije, 2007. Mišo po 28. put u karijeri puni splitske Gripe, a 2008. puni pulsku Arenu i zadarsku dvoranu "Višnjik".

U izbornoj kampanji 2009., pjeva za nezavisnog kandidata Željka Keruma koji odnosi pobjedu na lokalnim izborima u Splitu te postaje novi gradonačelnik Splita. Zajedno pjevaju "Splite, ja te volim", pjesmu Nenada Ninčevića.

Prvi je zapjevao u novoizgrađenoj zagrebačkoj Areni pred više od 20 tisuća obožavatelja svih generacija. Godine 2010. izdaje svoj, opet kaže, posljednji album "Ne tražim istinu", te najavljuje kraj karijere. Potom 2013. s Arsenom Dedićem snima duet "Mi smo lišće s iste grane". Nakon svih ljubavnih brodoloma, nova Kovačeva životna pratilja postala je Lidija Pintarić s kojom se i oženio. Lidija je ostala s njim do danas i vodi brigu o njegovoj karijeri.

