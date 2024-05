Ana iz 'Braka na prvu' otkrila prve dojmove nakon preseljenja u Norvešku te kada počinje raditi

Ana Jakuš i Alen Vlahović par su koji su spojili eksperti u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu". Par je od početka svoje komunikacije isticao da ima probleme u odnosu te se nisu slagali, a nakon toga su eksperiment odlučili i napustiti. No, i dalje su ostali aktivni na društvenim mrežama gdje dijele detalje svojih života. Može se vidjeti i kako su govorili o tome da se više ne druže, a sada je Ana donijela još jednu veliku životnu odluku. Naime, nakon devet godina rada otišla je iz jedne zagrebačke bolnice u kojoj je radila kao medicinska sestra. Ana je objavila fotografiju s kolegama na kojoj drži papir na kojem piše: 'Odlazim'. Nakon toga je otkrila i da odlazi u inozemstvo te da joj je to bila velika želja. Ana je otkrila da odlazi u Norvešku, a na Instagramu je pokazala da je polagala neke on-line ispite. Norveški jezik i sama je ranije učila.

- Trebalo se posložiti puno kockica i napokon je to to. Teško je zbog obitelji, ali moram razmišljati dugoročno - rekla je jednom prilikom za RTL.hr.

- Novi posao je samo jedna stepenica više prema mom cilju koji namjeravam ostvariti kroz nekoliko godina - dodala je te kazala da misli da je sada idealan trenutak za ovaj potez. - Dugo sam se pripremala i spremna sam za nove izazove- zaključila je.

Nakon cijele pripreme, sada je otkrila i nekoliko detalja o svom životu u Norveškoj. Naime, medicinska sestra se preselila prije nekoliko dana, a prije nego krene raditi želi bolje upoznati grad u koji je došla i naučiti se snalaziti. No, kaže, prvi joj je dojam o svemu odličan. Progovorila je za RTL.hr i o rastanku od bližnjih.

- Rastanak je za mene bio težak, vjerujem i za njih. Nedostaju mi od momenta kad sam otišla i tako će i biti do ponovnog susreta? Čujemo se stalno, šaljemo slike - rekla je te otkrila da počinje raditi sljedeći tjedan. Otkrila je i da se preselila s kolegicom s kojom i živi te radi na istom mjestu te da smatra Norvežane zgodnima.

Podsjetimo, Ana i Alen bili su treći par u showu koji je izgovorio sudbonosno "da". Alen je na vjenčanju bio nervozan čekajući Anu, no najbitnije mu je bilo da su mama, prijatelji i obitelj uz njega. Ana je bila nervozna, ali joj se mladoženja svidio na prvu. – Vidim da je visok, crn, huh! Onda mi se okrenuo i nasmijao – komentirala je Ana tada, no Alen nije imao tako pozitivne komentare. – Šok, šok, definitivno šok i samo šok – komentirao je Alen nakon što je vidio Anu. – Nekako uvijek jedno zamišljamo, a drugo nam se ostvari – dodao je. Ana je priznala Alenu kako je dosta nervozna, a on njoj kako nije te da mu je sve ravno. ''Diši duboko'', rekao je Alen Ani.

– Vidim da je i on nervozan, iako nije to priznao. Očekivala sam da će on započeti razgovor jer mislim da je otvoreniji od mene. Nekako sam njegovu inicijativu čekala – rekla je Ana na vjenčanju, a njihovi problem počeli su već tijekom prve bračne noći i razgovora. Nisu se slagali tijekom cijelog puta, iako su pokušavali, a na kraju su odlučili i otići. No, ni to nije proteklo mirno. Alen je iznio svoje mišljenje o njihovo odnosu. - Shvatio sam da me kod Ane ne odbija samo izgled. To konstantno kolutanje očima koje je meni nekulturno... - rekao je Alen na posljednjoj ceremoniji dok je Ana isticala da se pjevač i radijski voditelj prijavio u show samo kako bi sebe promovirao.

