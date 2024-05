Baby Lasagna objavio privatne fotografije i našalio se na svoj račun: 'Kad sam bio dijete, puno sam plakao'

Naš predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji Baby Lasagna vratio se u svoj Umag, a na Instagramu je objavio nekoliko fotografija, te još jednom pokazao koliko mu znači zaručnica Elizabeta Ružić.

Podijelio je fotografiju na kojoj se grle, sjede zajedno za stolom, ali i jednu s dočeka u Zagrebu na kojem su ga iznenadile tisuće ljudi.

U opisu se našalio sam na svoj račun: ''Kad sam bio dijete, puno sam plakao, neki kažu da je i dalje tako.''

Inače, Marko Purišić proteklog tjedna nizao je uspjeh za uspjehom. U petak je s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" ušao na 36, mejsto britanske top-liste singlova.

Osim Babyja Lasagne, u prvih 40 najprodavanijh i najslušanijih singlova u Britaniji uvrstile su se još dvije eurovizijske pjesme.

Pobjednička "The Code" švicarskog umjetnika Nema na 18. je mjestu, a "Europapa" Joosta Kleina, Nizozemca koji je izbačen iz velikog finala zbog prijetnji službenoj fotografkinji, tjedan je završila 37. poziciji.

Na broju jedan, treći tjedan zaredom, američka je pjevačica Sabrina Carpenter sa singlom Espresso.

U srijedu u podne u prodaju su puštene ulaznice za prvi samostalni koncert Baby Lasagne koji je zakazan za 12. rujna na zagrebačkoj Šalati, a oni koji su već u 12:05 pokušali doći do svojih karata to više nisu mogli. Sve ulaznice već su bile rasprodane. Ubrzo nakon što su ulaznice nestale javio se i Marko Purišić na Instagramu. "Prvi show je rasprodan u četiri minute. Nije mi jasno", otkrio je Marko u nevjerici te dodao da će održati još jedan koncert i to u petak 13. rujna. Ulaznice za drugi koncert u prodaju su puštene u 16 sati, a rasprodane su vrlo brzo. Zbog toga je dodan još jedan datum, samo dan kasnije, 14. rujna, a i karte za ovaj događaj planule su brzo. Marko je tada kazao kako će samo tri koncerta održati na Šalati, a za sve one koji nisu uspjeli uloviti svoju ulaznicu nada se da će se vidjeti negdje drugdje tijekom ljeta. No, Baby Lasagna dojmove o ovako brzoj prodaji koncerta još dijeli. Naime, Marko je otkrio da je tri koncerta rasprodao u manje od 12 sati te istaknuo svoju zahvalu i nevjericu.

"Sva tri showa su rasprodana u jednom danu. Ovo mi još uvijek ne djeluje stvarno. Hvala vam puno, jedva čekam da vas sve vidim", napisao je uz vizual na svom Instagramu.

