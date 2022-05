Amra o odnosu s Oliverom nakon showa: 'Ona se uvrijedila, imale smo otvoreni rat, ali druge nisu iskrene'

Natjecateljica Amra Salihćehajić iz RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni' progovorila je o odnosu s Tonijem kojeg u showu želi zavesti, ali i o odnosu s nekim bivšim kandidatkinjama.

- Olivera mi se javila prije početka emitiranja showa, a kasnije mi je zamjerila za izjavu u kojoj sam navela po čemu ne želim da se mjerim. U toj izjavi nisam izrekla ništa, samo loše sam željela da se mjerimo po nekim drugim stvarima, a ona se pronašla uvrijeđena. Nakon što sam joj napisala sve ono što mi je izrekla iza kamere, napisala mi je u fazonu „bilo pa prošlo“. Ponovit ću, iskreniji je moj i Oliverin otvoreni rat i neslaganje nego ljubav i slaganje pojedinih djevojaka. I iza svojih riječi čvrsto stojim - kazala je Amra za RTL.

Dodala je i da se u Tonija zaljubila dok su bili u Lonjskom polju, a priznaje kako nije očekivala da će se to dogoditi pred kamerama. Kaže da je ostala u dobrim odnosima s nekim djevojkama nakon showa, no osim Danijele nije nikoga posebno navela.

Podsjetimo, Amra dolazi iz Bosne i Hercegovine, a rođena je u Mađarskoj. Ta 24-godišnja studentica i voditeljica razvoja i provedbe projekata financiranih iz EU fondova živi u Tuzli, a gledateljima će biti poznata jer je 2016. sudjelovala u emisiji 'Ljubav je na selu'. S obzirom na to da ljubav nije pronašla u farmeru iz Otočca, odlučila se okušati u nešto drugačijem formatu i pronaći Gospodina Savršenog. Voli inteligentne, ambiciozne, romantične i komunikativne dečke, no ipak joj je najvažnije da njezin odabranik nema problem raditi na sebi.

„Muškarac koji bi mene osvojio mora biti kozmopolit, filantrop i jednostavno dobar čovjek. Važna mi je inteligencija, a i smisao za humor. Izgled mi nije toliko bitan, ali voljela bih da je malo viši od mene“, kazala je kandidatkinja na početku showa.

