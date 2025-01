Amerikanci su jedna od najsrdačnijih nacija, a zbog suludih cijena nije ni čudo da su svrgnuli demokrate

Poznati RTL-ov novinar i reporter nekoliko je dana iznutra pratio američke izbore i prenosi kako dišu veliki gradovi

- Ovo mi je bio jubilarni peti radni posjet Americi, a kako jedino Philadelphiju ranije nisam vidio, posebno sam joj se veselio i mogu reći da je "City of brotherly love" na mene ostavio odličan prvi dojam. Od Independence Halla do Rockyjevih stepenica, centar grada je zbilja poseban, žao mi je što nismo imali više vremena upijati svu tu bogatu povijest kolijevke američke demokracije. S druge strane, tužno je što ima jako puno beskućnika na ulicama, njih je previše u svim većim američkim gradovima, ali ovdje ih je možda više od svih u kojima sam bio. Washington sam posjetio više puta, uvijek su to lijepi kratki susreti, ali politička prijestolnica mi nema vibru mjesta u kojem bih volio živjeti.

Zato mi je na samom vrhu takve liste New York, još otkad sam ga prvi put doživio 2008., grad jedinstvene energije koji bih i izvanzemaljcima preporučio da ga prvog posjete i osjete svu raskoš različitosti ljudskog roda. Nema do New Yorka - priča nam Panjkota. Za vrijeme boravka u Americi puno se radilo, pa je ostalo malo vremena za gledanje znamenitosti.

- U samo šest dana imali smo jako puno posla i malo vremena za razgledavanje, pa smo znamenitosti koristili kao pozadinu za reportaže i javljanja. Svakome tko voli taj film, preporučio bih da pretrči spomenute 72 Rockyjeve stepenice u Phillyju, ja sam to učinio pred kamerom, za trajnu uspomenu. New York je znamenitost sam po sebi, od bučnih avenija do mira Central Parka, cijelog ga treba doživjeti. U Washingtonu su neizbježne prvoloptaške lokacije, Bijela kuća i Capitol, ali i spomenici Jeffersonu, MLK-u i Lincolnu, svakako i onaj vijetnamskim veteranima. Sve sam to ovaj put obišao u jednoj kasnovečernjoj šetnji, na kraju zadnjeg radnog dana. Na mjestima koja inače vrve turistima nije bilo žive duše, bio sam posve sam, to je sigurno bilo iskustvo za pamćenje. Svaki moj dosadašnji posjet bio je radne prirode i relativno kratak, tako da sam morao koristiti svaki mogući trenutak da Ameriku upijem maksimalno koliko mogu. Svima koji planiraju ići u sličnim okolnostima, savjet bi bio da što manje vremena troše na spavanje. Osim toga, uvijek bih preporučio i odbacivanje svih predrasuda - priča Petar. Naravno, pitali smo ga i što bi izdvojio od hrane.

- Na službenim putovanja hrana nam nikad nije u fokusu, jedemo uglavnom brzu hranu, što se može svrstati među američke specijalitete. Zbilja, snimatelj i ja smo se složili da je u američkom McDonald'su meso ukusnije, a svaki burger sočniji nego kod nas. Čak je i Cola bolja. U Philadelphiji smo, naravno, morali pojesti klasični Philly cheese steak sandwich, ispunio je očekivanja, prije svega veličinom, ali i bogatstvom okusa. A za zadnju večeru u Americi nagradili smo se jednim tipičnim američkim steakom, slabije pečenim, bio je za prste polizati, iako malo preskup s obzirom na veličinu. Zato sam po povratku iz Amerike odlučio napraviti nešto što nikad prije nisam - ispeći steakove doma u tavi, sve po uputama Gordona Ramsayja, i mogu reći da su izvrsno ispali, do te mjere da ih planiram ubaciti na kućni meni barem jednom mjesečno - smije se Panjkota. Dodaje i da su ga najviše iznenadile cijene.

- Iznenadile su me cijene. Znao sam da će biti skupo, jer smo bili u velikim gradovima u kojima su cijene po restoranima uvijek iznadprosječne, ali 37 dolara za tanjur pašte za ručak zbilja je pretjerano, čak i obični meni u McDonald'su ne može se naći ispod 16 dolara. Sumanuta je bila i cijena najobičnijeg sladoleda u kornetu u Washingtonu - 11 dolara. Sve u svemu, kad se sve to uzme u obzir, ne čudi da su Amerikanci kaznili demokrate na izborima, iako su se oni hvalili da su suzbili inflaciju brže nego većina zapadnih zemalja. Možda i jesu, ali cijene u trgovinama, o restoranima da ne govorimo, to ne pokazuju. Uostalom, evo sad i Donald Trump kaže da je cijene teško spustiti, kad jednom toliko narastu - veli Petar, koji hvali pristupačnost Amerikanaca.

- Za Amerikance općenito mogu reći da su među srdačnijim nacijama, ako uzimamo u obzir neki prosjek. Većina je uvijek spremna pomoći, dati savjet ili smjernicu, a i snimiti anketu na ulici na bilo koju temu tamo je valjda lakše nego igdje drugdje. Nisu uštogljeni, mnogi bi nas pitali odakle smo i onda uzbuđeno komentirali kako žarko žele posjetiti Hrvatsku. Kako je bila predizborna groznica, većina je gore stvari govorila o sunarodnjacima koji glasaju za drugu stranu, nego o bilo kojim strancima. U tom smislu, možda su najzanimljiviji bili autentični Trumpovi pristaše koje smo zatekli u izbornoj noći ispred sjedišta njegove kampanje u New Yorku. Slavili su pobjedu iako još nije bila potvrđena, veselili se masovnim deportacijama imigranata, kao i porazu "komunista", kako su redom nazivali demokratsku stranku. Bezrezervno vjeruju svemu što Trump govori, a ne poštuju ama baš ništa što druga strana nudi i predlaže. Ne znam kako će tako duboko polarizirano društvo funkcionirati iduće četiri godine, volio bih da se taj jaz između fanova i protivnika izabranog predsjednika nekako počne smanjivati, ali zasad stvari baš i ne idu u tom smjeru - kazao je RTL-ov reporter. U Americi je razgovarao i s puno naših ljudi.

- Imao sam priliku na izborni dan u New Yorku pričati s puno naših ljudi, kako službeno u kameru, tako i off the record. I oni su, kao i ostali Amerikanci, dosta čvrstih opredjeljenja, s tim da je većina od onih s kojima sam pričao glasala za Trumpa. To su mahom dobrostojeći ljudi, poduzetnici koji tamo godinama žive, neki i od rođenja, i svi vjeruju da će druga Trumpova administracija poboljšati život prosječnom čovjeku, redom ističu njegovo iskustvo u biznisu kao ključnu stvar zbog kojeg su mu dali glas. S druge strane, oni rijetki naši ljudi koji su protiv Trumpa jednako su, kao i prosječni demokratski glasači, u strahu od svega što slijedi u iduće četiri godine, boje se da bi mnogima neka temeljna prava mogla biti ugrožena. Dakle, ista je stvar kao i s ostatkom zemlje - Hrvati koji su za Trumpa vjeruju da predstoji "zlatno doba", oni koji su protiv njega strepe od "apokalipse". Vjerujem da se neće dogoditi ni jedno ni drugo, ali vidjet ćemo koja će strana biti bliža istini - dodao je novinar, koji zahvaljujući poslu puno putuje.

- Imam sreću da radim posao koji mi omogućava da dosta putujem, a svaki izlazak iz rodnog grada, državu da ne spominjem, može biti vrijedno iskustvo koje širi horizonte. Dakle, putovanja su mi veliki gušt, ali i jedna od metoda bildanja karaktera i boljeg razumijevanja svijeta oko nas. Kako imam jedanaestogodišnjeg sina, pravi je trenutak da i on krene na isti način upoznavati svijet. Već smo ga vodili na kraće izlete u Ljubljanu, Prag i Graz, volio bih da s vremenom dođu sve dalja i duža putovanja. Uz to, za par tjedana slijedi neizbježna godišnja avantura, to je skijaški tjedan koji jedva čekamo.

Iako sam u odnosu na prosječnog sunarodnjaka dosta toga obišao, postoje deseci mjesta i zemalja koje bih volio vidjeti - od Skandinavije i Islanda, preko Nepala i Tajlanda, do Australije i Novog Zelanda. Vjerujem da mi želja za putovanjima nikad neće splasnuti, i da ću i u penziji imati snage, volje i novaca za obilaziti još neotkrivene kutke ovog našeg jedinog i predivnog planeta. Tko zna, možda se do tada razvije tehnologija za priuštive letove u svemir, pa da uspijem vlastitim očima pogledati na Zemlju iz orbite. Znam, pretjerujem, ali u životu treba pucati visoko - zaključio je Panjkota.

