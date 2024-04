Amerikanac koji je jedno vrijeme živio na Balkanu otkrio po čemu će pamtiti Hrvatsku: 'Prekrasno je'

Amerikanca Justusa Reida hrvatska je publika upoznala u emisiji Supertalent gdje je nastupio, ali pozornost mnogih osvojio je na društvenim mrežama svojim objavama obrada hrvatskih pjesama. Nakon što je dugo slušao našu glazbu odlučio se i bolje upoznati našu kulturu te se preselio i devet mjeseci živio u Europi. Justus je tijekom tih devet mjeseci, osim Hrvatske boravio i u drugim ex-Yu državama, a sve je to dokumentirao na društvenim mrežama. Njegova avantura na Balkanu je završila, a sada je otkrio po čemu će pamtiti svaku od zemalja koju je posjetio. Kod Hrvatske je istaknuo more.

- Hrvatska ima obalu i prvo je mjesto koje bih preporučio za kratki ljetni odmor. Split, Dubrovnik i Murter su prekrasni, Zagreb je odlično mjesto za posao. Imao sam nekoliko problema, ali sada smo ok - rekao je Justus. Kod Bosne i Hercegovine pohvalio je hranu, Slovenija ga podsjeća na Ameriku, za Srbiju je rekao da ima veliku povijest, a u Makedoniji je, kaže, doživio "kulturni šok".

Posjetimo, problem koji spominje jest kada je došao u Zagreb sa srpskim tablicama pa mu je netko skinuo registarske oznake i izgrebao automobil ključevima.

Inače, nedavno je Reid snimio i obradu jedne pjesme koja je dugo vremena bila na prvom mjestu Billboardove ljestvice za Hrvatsku. Radi se o pjesmi 'Mamma Mia' triljskog repera Grše. - Hrvatice su zaluđene ovom pjesmom. Ostavljaju mi poruke na autu, šalju mi poruke cijelo vrijeme i traže da zapjevam ovu pjesmu. Dobro. - rekao je na početku videa koji je podijelio na društvenim mrežama te nastavio pjevati poznate stihove. U njegovom pothvatu pridružili su mu se i prijatelji. U opisu je označio i repera te mu poručio da mu se javi.

Tiktoker je ranije i napisao pjesmu za Novaka Đokovića te je otputovao u New York na US Open s nadom kako će sresti slavnog tenisača iz Srbije i uživo mu otpjevati pjesmu. Kada je došao u New York pjesmu je objavio na TikToku u nadi da će je Novak primijetiti i to se zbilja i dogodilo te je Novak vidio njegov video na ovoj društvenoj mreži, kao i 1.2 milijuna ostalih Justinovih obožavatelja. Nakon Đokovićevog meča Justin se susreo s Novakom i otpjevao mu je pjesmu koja se tenisaču jako svidjela i rekao je kako moraju dogovoriti susret u Srbiji te će tada pjesmu otpjevati uz pratnju gitare.

