Američka glumica dala ekskluzivan intervju za IN magazin: 'Moj ormar je poput eksplozije cirkusa'

Emisija IN magazin donosi ekskluzivni intervju s poznatom američkom glumicom i producenticom Carrie Preston koja je mnogima poznata po ulozi u seriji True Blood, nakon čega se u liku Elsbeth Tascioni krenula pojavljivati u epizodnim ulogama serija The good wife i The good fight, da bi danas dobila svoj vlastiti spin off. S 57 godina ne skriva iznenađenje i oduševljenje prilikom da igra glavnu ulogu, o čemu je, u Monte Carlu, razgovarala s novinarkom IN magazina, Aleksandrom Keresman.

„To je bilo nešto što se nisam usudila sanjati, tako da iznimno cijenim tu priliku. Još uvijek ne mogu vjerovati“, rekla je Preston. Ekscentrična uloga odvjetnice/detektivke koja šokira kako pristupom tako i svojim stilom odijevanja potpuno je osvojila publiku, koja se uporno pita što Elsbeth nosi u svojem moru šarenih torbi. „Jako je zabavno ići na fitinge jer moj ormar je poput eksplozije cirkusa. Nadam se da će mi dati da nešto zadržim“, kaže.

Iako igra ovaj lik preko 14 godina, Preston priznaje kako su je detektivske vještine u stvarnom životu zaobišle. „Jedini zločin koji bih mogla riješiti je gdje sam izgubila ključeve“, našalila se Preston.

Zbog glumačkih projekata i odvojenosti, kaže Preston, bračni život sa suprugom Michaelom Emersom često pati, zato joj je jedan od snova da joj se pridruži na setu Elsbeth. „Veoma smo različiti, on je jako tih i povučen na setu, fokusiran, ja mogu više multitaskati. Ali zabavno je jer nemamo previše prilike raditi zajedno“, ispričala je.

A kako je bilo igrati suprugovu majku u seriji Izgubljeni, doznajte u ekskluzivnim minutama iz Monte Carla, ovog četvrtka 8. kolovoza, u emisiji IN magazin na Novoj TV.

