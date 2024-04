Alen Vlahović otkrio s kojom se kandidatkinjom iz show poznaje otprije te pokazao kako se druže

U ovoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu" sudjeluje i radijski voditelj i glazbenik Alen Vlahović koji je u u braku s Anom Jakuš, a Alen se često druži i s drugom kandidatkinjom. Radi se o kolegici pjevačici Renati Dojčinović. Osim druženja s Renatom, Alen je otkrio da se družio i s bivšom kandidatkinjom Lorenom Farkač. Lorena je u showu sudjelovala u prošloj sezoni te je bila u braku sa Stefanom Modrićem, a nakon showa otkrila je kao je pronašla dečka s kojim je sretna.

Lorena i Alen otkrili su sada na društvenim mrežama da se druže te da se poznaju od ranije. Prvo su istaknuli da se poznaju od 2020. godine, a potom su pokazali i kako su sada bili zajedno na kavi. Sudionici "Braka na prvu" okinuli su selfie te pokazali kako se druže.

Foto: Instagram screenshot

Inače, bivša kandidatkinja showa i influencerica nešto više od godinu dana je u vezi s Francuzom kojeg je upoznala na studentskoj razmjeni u Francuskoj. - Moj dečko je prilično romantičan i jako slatkorječiv. Ponekad mu se i divim jer bih rekla da meni fali taj jedan dio romantičnosti. Ja osobno nisam previše romantična, ali volim romantične geste i ono što bi ljude ostavilo 'bez daha'. Volim nešto drugačije - rekla je nedavno za RTL.hr.

Podsjetimo, Alen je nedavno objavio novi video u kojem uživa u društvu Renate. - Možda nas eksperti nisu spojili... - piše na videu u kojem se vidi kako oboje uživaju u zajedničkom društvu u jednom restoranu. No, to nije prvi zajednički video. Tjedan dana prije objavio je video kako on i Renata šetaju.

