Alen Vitasović progovorio o zdravstvenom stanju i najavio novi koncert: 'Nije mi bilo lako biti na pozornici'

Nakon što je početkom godine javno objavio da je napokon ozdravio, glazbenik Alen Vitasović (55) najavio je novi koncert i to u Splitu 5. svibnja povodom proslave blagdana sv. Duje.

"Nastupit ću na Prokurativama, s nadom i u proslavu osvajanja titule prvaka Hrvatske našeg Hajduka. Zvali su me iz Turističke zajednice da me u Splitu ljudi jako žele, pogotovo Torcida jer volim Hajduk. Ljubav prema Hajduku naslijedio sam od oca. Još otkako sam bio u maminom trbuhu navijam za Hajduk. U temeljima moje kuće u Istri upisan je sastav Hajduka iz generacije 1974. Volim Istru, ali navijač sam Hajduka. S Hajdukom sam zarazio i suprugu i djecu, cijelo selo", izjavio je Alen za Slobodnu Dalmaciju.

U međuvremenu je počeo raditi i na novim pjesmama i završava novi album, a osjeća se jako dobro.

"Trenutno sam dobro, u odličnoj formi, zdravlje nikad bolje. Cijela prošla godina bila je veoma intenzivna, uspješna, ali i naporna. Tako da mi je trebala mala pauza i odmor koji sam proveo sa suprugom. Inače, još od prve pandemije osjećam posljedice na zdravlje, pa mi nije bilo lako dva, tri mjeseca pjevati i biti na pozornici. To je sad iza mene i okrećem se novim obavezama i izazovima", poručio je Alen.

Podsjetimo, u studenom prošle godine završio je u pulskoj bolnici zbog problema sa zdravljem. Zbog toga se odlučio povući sa scene i odmoriti se pa je sa suprugom otišao izvan države na nekoliko mjeseci.

U velikom intervjuu za Ekran Večernjeg lista otkrio zašto je završio u bolnici.

- Uh, da. Trebali smo za Martinje napraviti veliki koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo, ali jako sam se razbolio pa smo to premjestili za 13. siječnja, koja je to već godina? Da, 2024. ma, bio sam dobro, ali mi je odjedanput bilo jako zlo, povratio sam valjda dvije litre krvi. Naime, zadebljale su mi i onda i pukle arterije u grlu. Krv je tekla u želudac i tamo zakuhala, bilo mi je strašno loše. Supruga je zvala hitnu pomoć i doktorica je rekla da ću teško preživjeti do bolnice. No, ne znaju oni kakav sam ja igrač. U bolnici su mi stavili infuzije i nakon dva sam dana došao k sebi. Pitali su me kako se zovem i još nekoliko pitanja i shvatili da sam se izvukao. Tri dana nisam ništa jeo niti pio da se to grlo sanira. Kako cijeli život živim samo od glazbe, bilo me strah hoću li opet moći pjevati. Ništa drugo i ne znam raditi, ne mogu sada ići u tvornicu i nešto variti. Rekao sam sebi, preživi i pjevaj još malo, a onda crkni, tko te j..e. Evo, živ sam, oporavljam se jer sam imao i atrofiju mišića, posebno na nogama jer sam danima ležao, pa jedva hodam - kazao nam je ranije Alen.

