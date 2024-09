Alen Islamović susreo se s prijetnjama nakon koncerta u Splitu: 'Ne dao Bog ako se nešto dogodi'

Koncert legendarne sarajevske grupe Bijelo dugme koji je prošlog vikenda održan u Splitu nastavlja biti jedna od glavnih tema. Naime, Bijelo dugme nastupilo je ispred kluba Porat na Stinicama u sklopu turneje ''Doživjeti stotu'', u povodu 50. rođendana benda koji će obilježiti sljedeće godine. Prisutni na koncertu mogli su čuti najveće hitove najpopularnijeg benda iz razdoblja bivše države, u izvedbi Gorana Bregovića na gitari, Alena Islamovića i Mladena Vojičića Tife za mikrofonom, bubnjara Điđija Jankelića, basista Zorana Redžića i Ogija Radivojevića na klavijaturama. A među pjesmama koje su pjevali našla se i jedna sporna nakon koje pljušte različite reakcije. Naime, bend je izveo pjesmu "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo", na koju je reagirala Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara, a nakon njih i splitski ogranak Domovinskog pokreta. Oni su grupu prijavili Državnom odvjetništvu, ali su zatražili i da se zabrani ulazak u Hrvatsku pjevaču Alenu Islamoviću. Islamovića smo nakon toga kontaktirali za komentar, a on je kasnije samo kratko poručio:

– Neka se jave Goranu Bregoviću. Ja sam samo zaposlenik Bijelog dugmeta.

FOTO Atmosfera na koncertu grupe Bijelo dugme u Splitu

Nakon ovoga, Islamović je otkrio za Klix.ba da se susreće i s prijetnjama. "Prelaze svaki ukus ljudskosti, unose nemir u moju obitelj. Prava adresa da tražite objašnjenje je Goran Bregović i svi oni koji su bili na koncertu u Splitu, njih od 12 do 15 tisuća. Prijetnje i psovke i nacionalne i šovinističke preko portala nisu put, ali ipak ja ih skupljam, neka se nađu, ne dao Bog ako se što dogodi”, rekao je, a komentirao je i projekciju jugoslavenske zastave tijekom izvođenja.

“Što se iza mene vijori, ne znam, to je slagala firma iz Zagreba, a repertoar smo svirali po Hrvatskoj s Orkestrom za svadbe i sahrane i to od sedam do devet koncerata prije šest ili sedam godina. Čak i pulska arena je bila u tom opusu pa i ta pjesma. To je po meni rock-parodija na stara vremena”, rekao je.

GALERIJA Evo kako se Jelena Rozga mijenja tijekom karijere

Podsjetimo, pjesma "Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo" izašla je na istoimenom albumu iz 1986. godine, prvom na kojem je pjevač bio Islamović. "Pljuni i zapjevaj!

Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo!

Matero i maćeho, tugo moja i utjeho.

Moje srce, moja kućo stara,

Moja dunjo iz ormara,

Moja nevjesto, moja ljepotice,

Moja sirota kraljice,

Jugo, Jugice...", dio je spornog teksta pjesme Gorana Bregovića. Ono što je zanimljivo jest da je pjesma dio repertoara Bijelog dugmeta na aktualnoj turneji "Doživjeti stotu". Dosad su je pjevali već nekoliko puta u Hrvatskoj, primjerice u Opatiji 2017. godine, ali i prije šest dana, na koncertu u Cave Romane u Vinkuranu. No, tada je, čini se, prošla "ispod radara", za razliku od splitskog koncerta.

Dodajmo i da je splitski ogranak DP-a u svom priopćenju na društvenim mrežama poručio: "Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije zahtjeva hitnu reakciju DORH-a i MUP-a vezano za provokacije koje su upućene na koncertu grupe Bijelo dugme ispred kluba Porat na Stinicama. Na navedenom koncertu izvedena je i pjesma 'Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo'."

Izvođenje ove pjesme koja slavi jugoslavensku državu u gradu koji je bio žrtva brutalne pomorske blokade, granatiranja i torture vojske koja je služila ovoj državi smatramo neviđenom provokacijom usmjerenom prema hrvatskom narodu i državi. Izvođenje navedene pjesme pratila je i ikonografija jugoslavenskih zastava na videozidovima, opet s ciljem provokacije hrvatskog naroda i braniteljske populacije.

Bijelo dugme u svojoj bogatoj karijeri ima brojne pjesme i sigurni smo kako nisu bili prisiljeni izvesti ovu pjesmu zbog nedostatka repertoara. Jedini cilj navedene izvedbe bila je provokacija i demonstriranje moći usred Splita. Od DORH-a tražimo žurno procesuiranje i organizatora i pjevača te zabranu ulaska u RH. Zbog silne akumulacije gnjeva koje je ova provokacija izazvala kod naših sugrađana bilo bi dobro da ovaj slučaj ne bude zataškan jer se bojimo kako će idući put građani uzeti pravdu u svoje ruke te počistiti i binu i organizatora i pjevača", stoji u priopćenju.

VIDEO Ana Begić Tahiri: Nakon "Bibinog svijeta" sam 10 godina bila izbrisana s televizije i filma