Alen Islamović govori o svađi s Tifom i sukobu koji se dogodio: Možda mu je svjetlo udarilo u oči

Bivši pjevač grupe Bijelo dugme Alen Islamović u novom intervju se osvrnuo na svoj odnos s Mladenom Vojičićem Tifom. U nekoliko navrata od 2018. godine mediji su pisali kako su postojale određene nesuglasice između Islamovića i Tife i do je dovelo čak i do sukoba. Tako je 2018. godine u Budvi je između njih došlo i do fizičkog obračuna. Alen je opet otpjevao njegov dio, na što mu je Tifa navodno opsovao majku.

Zatim se u kolovozu 2021. godine pisalo se kako je Tifa zbog Islamovića demonstrativno napustio pozornicu tijekom koncerta u Beogradu. Naime, za vrijeme izvođenja pjesme 'Ružica si bila', kada je Tifa trebao otpjevati svoj dio pjesme, počeo je odjednom pjevati i Alen, slično kao i ranije u Budvi. U razgovoru za Una televiziju Islamović se osvrnuo na incident koji se dogodio u Budvi i njegov sukob s Tifom kada ga je Tifa i udario te je rekao:

- Možda u tom trenutku bio nešto slab. I fenomenalni igrači koji igraju nogomet u europskim ligama istrče i odigraju 50 utakmica dobro pa jednu zabrljaju. Tako je najvjerojatnije i Tifi došao taj neki 55 koncert koji mu ne štima. Možda mu je ono žuto svjetlo iz hotela udaralo u oči i nije mu odgovaralo pa mu je netko kriv. Kriv je Alen Islamović. On je pjevač isto takav kakav je, pjeva na svoj način, a ja na svoj - rekao je sada Islamović.

Izjavio je kako nije zlopamtilo te je svom kolegi oprostio što se tako ponašao te s grupom Bijelo dugme i dalje rado surađuje i kaže kako s Goranom Bregovićem nikada nije bio u svađi niti su imali nesuglasica. Odgovorio je i na pitanje misli li da će se Goran Bregović i Željko Bebek jednog dana pomirit.

- To ne znam i ne mogu ni ući u tu priču jer nisam toliko upućen. To su neke stvari koje bi trebalo njih dvojica riješiti, a ne ja. U tom Bijelom dugmetu je bilo svašta, od hapšenja, policije, pritvaranja, zatvora do neobjašnjivih načina kako su neki ljudi koji su svirali umrli i stradali. Bijelo dugme je uvijek to pratilo i to je neminovno. Najveće zlo Bijelog dugmeta je to što se uvijek mora nešto dogoditi. Ako nema toga onda nije Bijelo dugme - rekao je Islamović u razgovoru za Una televiziju.

VIDEO Željko Bebek o svojem odnosu s Goranom Bregovićem: Ne možemo izmijeniti tri - četiri rečenice