Alen Bičević iskreno progovorio o estetskim operacijama i gubitku 22 kilograma: 'Nije mi žao zbog odluke'

Pobjednik osme sezone popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" Alen Bičević otvorio je dušu u najnovijem intervjuu, u kojem je bez zadrške progovorio o svojoj impresivnoj transformaciji, estetskim zahvatima i uspješnoj karijeri nakon pobjede u showu. Glazbena karijera glazbenika rodom iz Malog Lošinja započela je 2015. godine kada se predstavio u "The Voice Hrvatska", gdje je pod mentorstvom Tonyja Cetinskog stigao do polufinala. No, pravi uspjeh došao je 2024. godine pobjedom u osmoj sezoni "Tvoje lice zvuči poznato", što mu je otvorilo mnoga vrata u glazbenoj industriji.

- Bilo je užasno teško. Užasno se puno odričeš i plačeš noćima, ne zato jer si gladan nego jer ti eto fali čokolada. A kad ti ponestane volje, ostaje ti samo disciplina - iskreno je priznao Bičević u razgovoru za In Magazin, govoreći o svom putu prema zdravijem životu. Rezultat njegove predanosti je impresivan gubitak od 22 kilograma.

Pjevač nije krio da je, osim gubitka kilograma, prošao i kroz estetske korekcije. - Nije tu bilo toliko korekcija koliko gubitka kila. Ja sam izgubio 22 kilograma, nisu sve bile u nogama, nisu sve bile u prstu. Bilo je tu itekako u okrugloj glavi - objašnjava Bičević kroz smijeh, dodajući: - Kad sam smršavio, ta glava je dobila svoj oblik. I onda sam odlučio da bi možda mogao nešto doraditi jer nos mi je užasno upadao u oči. I odlučio sam se i nije mi žao - tvrdi frontmen grupe Joy.

Nakon pobjede u showu, Bičevićeva karijera doživjela je novi uzlet. Sa svojim bendom Joy nastupa na svadbama i privatnim zabavama, a kalendar nastupa popunjen je dvije godine unaprijed. - Tu je bilo svaki petak i subota, čak i dok je show trajao. I bilo je zaista zaista umorno, evo ja se ni dan danas nisam uspio potpuno odmoriti i naspavat od tog režima - priznaje glazbenik.

Posebno ga je dirnula reakcija legendarnog Mate Bulića nakon njegove imitacije u showu: - Mate Bulić me zvao odmah nakon, lijepo smo se napričali i čovjek je pokazao da unatoč cijeloj karijeri koju ima i dalje nije izgubio onu dušu koju ima od prvog dana - pohvalio se Bičević.

Danas Alen Bičević zrači samopouzdanjem i zadovoljstvom, a svoje transformacije ne krije od javnosti. - Nije sad što ćeš ti imati sklepano tijelo, nego što ćeš se zaista dobro osjećati. Ti kad vidiš odraz u ogledalu, automatski imaš više samopouzdanja - zaključuje umjetnik koji je svojim primjerom pokazao da je uz disciplinu i predanost sve moguće.

