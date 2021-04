Albina uoči nastupa života u Rotterdamu: 'Još uvijek ne znam hoće li me obitelj bodriti na Eurosongu'

Od Eurosonga 2021. u Rotterdamu dijeli nas svega tri tjedna. Naše boje branit će Splićanka Albina Grčić (22) pjesmom "Tick-Tock" autora Branimira Mihaljevića, a njezin nastup gledat ćemo već prve polufinalne večeri 18. svibnja kada će zapjevati deseta po redu. Početkom travnja nizozemska vlada dopustila je održavanje ovogodišnjeg natjecanja za najbolju pjesmu Europe u rotterdamskoj areni Ahoy, i to u nazočnosti 3500 gledatelja pa će, s obzirom na pandemijske okolnosti ovo biti jedan veliki eksperiment masovnog okupljanja.

Posljednje pripreme

Vjetar u leđa takvoj odluci daje i pokusni koncert održan u Barceloni 28. ožujka na kojem je bilo 5000 posjetitelja i nitko se nije zarazio, s tim da su svi prisutni imali negativan test i FFP2 maske. Ususret odluci o nazočnosti publike u dvorani Ahoy, izvršni supervizor Eurosonga Martin Österdahl našao se pred nekoliko scenarija - od onog koji uključuje punu dvoranu, do najcrnjeg koji je značio virtualne nastupe ovogodišnjih izvođača.

S obzirom na to da je natjecanje pred vratima, Albina je za Večernji list otkrila kako teku pripreme za glazbeni susret gdje će snage odmjeriti s čak 39 izvođača.

- Posljednjih tjedana sam u Zagrebu, cijeli tim je ovdje i imamo vrlo intenzivan raspored koreografskih i vokalnih proba, što se podrazumijeva, Eurosong se bliži - započinje hrabro mlada pjevačica. - Ništa ne bih nazvala napornim ili gradirala u tom smjeru, svjesna sam prioriteta, s veseljem pristupamo svakoj probi, a kako vrijeme ide, dolazi i sigurnost. Jako smo zadovoljni tijekom i rezultatima. Naporno bi bilo da uz same probe imam dodatne obveze i da se nisam pripremala fizički. Naime, nakon Dore više sam se posvetila zdravlju i redovitim treninzima - kaže nam Splićanka koja donosi jednu novost vezanu uz kostime za svoj nastup.

Foto: HRT Eurovision

- Za kostime za sam nastup na Eurosongu zadužen je Juraj Zigman, a s nama je i dalje naš dragi stilist Stefan Orlić, koji također putuje u Rotterdam i osmišljava stajling za događanja u popratnom programu Eurosonga - govori nam uzbuđeno 22-godišnjakinja, pripominjući da izmjena u pjesmi neće biti te da izvode istu verziju kao na Dori. Jedan dio je na hrvatskom jeziku, a koreografiju su prilagodili pozornici u Rotterdamu. - Koristit ćemo kapacitet pozornice i biti u savršenom skladu s ostalim segmentima nastupa, kao što su svjetla i kamere - pojašnjava nam Albina kojoj su savjete udijelili mnogi naši pjevači i pjevačice.

Podrška sa svih strana

- Došli su s vrlo konkretnim i iskrenim savjetima, to jako cijenim. Ne samo izvođači, nego i ljudi koji su sudjelovali na Eurosongu te su prošli iskustvo iza scene koje je, mislim, jednako važno. Sretna sam što dobivam savjete i što se donekle mogu pripremiti na sve što me čeka - govori ponosno naša predstavnica kojoj podrška dolazi sa svih strana - od njezina tima, članova obitelji i fanova. - S timom sam zaista bliska, a u Zagrebu je i dio moje obitelji tako da podršku uvijek imam - smireno kaže, a kad je pitamo tko će je od obitelji pratiti u Rotterdam, još nema odgovor. - Kako se Eurosong odvija pod specifičnim uvjetima, nismo još definirali ima li smisla da moji bližnji putuju za mnom, još uvijek ne znamo! - govori Albina, ali nije obeshrabrena time. Kao ni činjenicom da njezini najbliži možda neće biti u publici tijekom nastupa ili time što su joj, prema predviđanjima Eurosong entuzijasta na wiwibloggsu, šanse za prolazak u finalnu večer 69 %, a šansa za konačnu pobjedu iznosi tek minimalnih 1%.

U ukupnom poretku prema kladionici Smarketsa pobjedu bi trebala odnijeti sadašnja favoritkinja, malteška predstavnica Destiny i pjesma "Je me Casse" ("All of my love").

- Inače sam fan Eurosonga, upućena sam u sve pjesme i izvođače, a pratila bih to i da se ne natječem. U timu mene pitaju što ima novoga (smijeh). Ali same kladionice ne pratim redovito, iako sam upućena u stanje. Omjeri na kladionicama se mijenjaju i ne brinem se zbog toga. Uvjerena sam da će presudan, odnosno glavni faktor biti sama izvedba! - zaključuje na kraju naša predstavnica. Podsjetimo, ovogodišnje natjecanje za najbolju pjesmu Europe održat će se od 18. do 22. svibnja u Rotterdamu, a voditelji događaja bit će glumica i voditeljica Chantal Janzen, pjevačica i voditeljica Edsilia Rombley, pjevač, voditelji nizozemski komentator Jan Smit te beauty blogerica i zvijezda YouTubea Nikkie de Jager.

