Zoran Zaev: Makedonci će pamtiti ono što Hrvatska čini za nas

U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list, predsjednik Socijaldemokratskog saveza Sjeverne Makedonije i bivši premijer Zoran Zaev govorio je o ulasku te zemlje u NATO i konačnom otvaranju pristupnih pregovora za ulazak u EU te otkrio kako provodi vrijeme u samoizolaciji.

Koliko ste, kao premijer, zaslužni za taj povijesni čin ulaska Sjeverne Makedonije u NATO?

U teškim i specifičnim trenucima kada se, kao i cijeli svijet, borimo protiv koronavirusa, ostvarena su dva ključna, strateška interesa moje domovine i njezinih ljudi: Sjeverna Makedonija je 30. zemlja članica NATO-a i dobila je odluku da započne pregovore o članstvu u EU. To je rezultat stvarnih, odgovornih, državnih politika koje smo provodili u protekle dvije i pol godine, ali i hrabrih odluka s naše i grčke strane. Zasluga je to građana, onih koji su uvijek davali i daju snažnu potporu ulasku Makedonije u NATO i EU, potporu europskim vrijednostima i politikama koje vode u sigurnu i stabilnu budućnost. Više od 660.000 građana izašlo je na referendum 2018. i podržalo je to rješenje koje osigurava naš identitet, našu jedinstvenost, ali i otvara vrata budućnosti u EU i NATO-u. Naša je zemlja godinama bila u svađi sa susjedima, zaglavljena u sporu koji je ometao naš napredak i koji nas je vukao prema dolje. Odlučili smo ne kalkulirati, ne raditi na profitu od tog spora, već ući i riješiti ga za dobro budućih generacija. Uspjeli smo. Zahvaljujući Sporazumu iz Prespe s Grčkom i Sporazumu o dobrom susjedstvu i prijateljstvu s Bugarskom, Sjeverna Makedonija nema otvorenih pitanja sa susjedima i ima prijatelje. Danas je Sjeverna Makedonija rame uz rame s najjačim, najmoćnijim demokratskim zemljama u svijetu. Nema povratka nazad, vrijeme je za budućnost, idemo naprijed.

Kako su tekli ti pregovori između vas i Tsiprasa?

Nije bilo lako. Nije lako riješiti ni puno lakša pitanja, pa sigurno nije lako ni kada pokušate riješiti spor koji traje više od 27 godina, što su mnoge vlade, mnogi političari izbjegavali i često zloupotrebljavali u svoje svrhe. Odgovornost prema građanima i prema budućnosti države bio je naš vodič. Bilo je slučajeva kada se činilo da je nemoguće doći do rješenja. Jednom smo se Alexis Tsipras i ja razdvojili, misleći da nema dogovora. Nama je bilo posebno važno očuvati makedonski identitet, a Grčkoj je bilo važno primijeniti rješenje “erga omnes” za naziv zemlje, za opću upotrebu. Rješenje je pronađeno i izgradili smo prijateljstvo. Pritisak u Skoplju i Ateni, posebno od nacionalista, neprestano se povećavao, ali mi smo bili uporni da postignemo rješenje koje bi bilo u interesu i dviju zemalja i njihovih građana. I uspjeli smo. I ponosim se što smo uspjeli.

Jeste li očekivali da će francuski predsjednik Macron spriječiti otvaranje pristupnih pregovora Sjevernoj Makedoniji?

Nitko nije očekivao takav razvoj događaja, ali kao što rekoh, to je iza nas. EU je odlučio započeti pregovore o punopravnom članstvu Sjeverne Makedonije i sada se radujemo otvaranju prvih poglavlja. Naravno, bilo je puno razočaranja kada se dogodila blokada, no ne želim se vraćati nazad. Osoba sam koja uvijek gleda naprijed i vodi naprijed.

Rekli ste da je vaša vlada učinila sve što su EU i NATO zatražili, što je uključivalo i promjenu imena zemlje, za što ste jedva dobili većinu u parlamentu, te da se osjećate prevarenim. Tko vas je tada izigrao?

Ne smatram da nas je netko izigrao. Na kraju je postalo jasno da Unija, zbog unutarnjih pitanja, tada nije bila spremna za proširenje, da je potrebna nova metodologija procesa i danas je ona usvojena, odluka je donesena. Odluke Unije vrlo su jasne, dala je zeleno svjetlo, Republika Sjeverna Makedonija i Albanija započet će pregovore o članstvu što je prije moguće, tj. odmah nakon završetka pandemije koronavirusa bit će organizirana međuvladina konferencija. Pokazali smo spremnost, naše institucije imaju sposobnost da odmah započnu pregovore. Očekujem da će više od 80% poglavlja biti završeno do kraja našeg sljedećeg mandata.

Koliko Hrvatska, odnosno premijer Andrej Plenković, pomaže i lobira za Sjevernu Makedoniju?

Republika Hrvatska je uvijek bila naš saveznik na putu europskih integracija. I premijer Plenković i cijela hrvatska Vlada, kao i naši prijatelji iz sestrinske stranke (SDP, nap. a.), svi daju značajan doprinos našem procesu integracije u EU. Na tome smo im vrlo zahvalni, pogotovo što Hrvatska zna koliko je važno da se proces integracije što prije okonča i drago nam je da imamo prijateljsku zemlju poput Hrvatske, koja je također spremna podijeliti svoja iskustva kako bi nam pomogla u procesu integracije. Drugim riječima, činjenica da je odluka o započinjanju pregovora donesena tijekom hrvatskog predsjedanja Unijom govori sama za sebe i naši će ljudi to zapamtiti.

Kako ocjenjujete političke i ekonomske odnose Hrvatske i Sjeverne Makedonije?

Tijekom godina naše dvije zemlje izgradile su odnos koji je primjer i na Balkanu i u cijeloj Europi. Republika Sjeverna Makedonija i Republika Hrvatska bliske su zemlje s bliskim narodima i odličnim gospodarskim, političkim i društvenim odnosima i drago mi je što smo nedavno postali partneri u NATO-u i nadam se da ćemo uskoro biti partneri i u EU. Zato smo vrlo zahvalni na podršci koju Hrvatska pruža Republici Sjevernoj Makedoniji kroz Europsko vijeće, Vijeće EU i druge mehanizme.

Kako ocjenjujete vašu suradnju sa SDP-om u Hrvatskoj?

Kao i s ostalim sestrinskim strankama, sa SDP-om surađujemo na mnogim poljima koja su važna i za obje stranke i za građane obje zemlje. Konkretnom suradnjom razmjenjujemo iskustva i rješenja. Naravno, tu je i suradnja koja se odvija preko Partije europskih socijalista, a to je još jedno važno sredstvo u ostvarivanju naših državnih interesa na međunarodnoj razini. Imam stalnu komunikaciju s liderom SDP-a Davorom Bernardićem i novim hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Naravno, s premijerom Plenkovićem sam veliki prijatelj, unatoč tome što pripadamo različitim ideološkim obiteljima. Ipak, imamo zajednički cilj, prosperitetnu regiju integriranu u EU.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dali ste ostavku, kao što ste obećali, i najavili prijevremene izbore, koji su se trebali održati 12. travnja, ali ste tražili njihovu odgodu zbog pandemije koronavirusa. Bojite li se gubitka na tim izborima, kada budu održani, kako se to dogodilo vašem kolegi Alexisu Tsiprasu?

Točno je da sam dao ostavku na mjesto premijera, u skladu s političkim sporazumom o održavanju prijevremenih parlamentarnih izbora. Globalna pandemija koronavirusa stigla je u našu zemlju u specifično vrijeme, kada se pripremamo za izbore, u kojima smo očekivali još jedan mandat. Imali smo tehničku vladu koja je trebala održati izbore 12. travnja. Situacija je zahtijevala brzu reakciju i odluke koje su u interesu najskuplje stvari, zdravlja građana. Naša je država reagirala pravodobno i na odgovarajući način, puno bolje od nekih europskih zemalja i odmah je, u samom početku, poduzela odgovarajuće mjere zaštite građana. Kao predsjednik vladajućeg SDSM-a, bio sam prvi koji je pozvao na proglašenje izvanrednog stanja kako bi tehnička vlada mogla bolje i brže djelovati, bolje se nositi s krizom i spriječiti naglo širenje virusa. Sve naše snage bile su i još uvijek su usmjerene na borbu protiv koronavirusa. Rekli smo, sada nije vrijeme za izbore, sada je vrijeme da se zaštiti zdravlje građana, da se spasi što više ljudskih života. Tako postupamo. Početni rezultati su vidljivi, zdravstveni sustav se dobro nosi s krizom. Neka se kriza završi pa ćemo razmišljati o izborima. Sa dva ključna strateška prioriteta, članstvom u NATO-u i odlukom pregovora s EU-om, uza sve ekonomske rezultate u protekle dvije i pol godine, SDSM je favorit na izborima. Sve relevantne ankete uglednih domaćih i međunarodnih agencija pokazuju ozbiljnu prednost SDSM-a u odnosu na VMRO-DPMNE. Građani točno znaju kako razlikovati one koji rade za njihove interese i one koji slijede populizam i politiku, tako da nema straha od poraza. U samo dvije i pol godine postigli smo ključna dostignuća u zemlji i inozemstvu. Postali smo 30. članica NATO-a, započinjemo pregovore s EU, stabilizirali smo ekonomiju i stavili je na dobre osnove. S –1,8% dosegli smo +3,6% gospodarski rast, rekordno nisku nezaposlenost, a plaće su porasle u svim sektorima. Pomoći će nam sada da se nosimo s posljedicama nadolazeće ekonomske krize. Građani sve to vide i znaju.

Jedan dio nacije na vas gleda kao na heroja i spasitelja makedonskog naroda, međutim, drugi dio naroda, koji podržava VMRO-DPMNE, smatra vas izdajicom svoje države i nacije! Kako se osjećate, herojem ili izdajnikom?

Osjećam se kao ponosni političar – rodoljub koji voli svoju lijepu zemlju i koji je učinio sve da joj osigura sigurnu budućnost. To je korist sadašnjim i budućim generacijama. Kao Makedonac, posebno se ponosim što smo uspjeli jednom i za sva vremena osigurati svoj makedonski identitet, makedonski jezik, tako da ga nitko ne osporava. Ponosni smo što smo u samo dvije i pol godine iz „zarobljene države“ uspjeli postati „sjajan primjer“ u regiji. Smatram i vjerujem da većina građana dijeli moje mišljenje, a to je da smo napokon uspjeli izgraditi državu koja je osigurala vlastitu sigurnu budućnost, državu koja funkcionira kao ravnopravno društvo za sve.

Ako na izborima pobijedi VMRO-DPMNE, vjerujete li da će ta nacionalistička stranka raspisati referendum i poništiti dogovor o promjeni imena?

Nacionalizam na ovom području odavno je poražen jer ne donosi dobro građanima, već uvodi podjele. Građani Sjeverne Makedonije ne žele povratak u neizvjesnost, nove podjele ili povratak zločinačkom režimu, već žele napredovati u normalnoj, demokratskoj i slobodnoj državi. Svatko tko prijeti revizijama, poništenjima Sporazuma iz Prespe, prijeti da poništi članstvo u NATO-u. EU i NATO izravno su povezani sa Sporazumom iz Prespe, bez kojeg neće biti NATO-a ni pregovora s Europskom unijom. Svojim destruktivnim ponašanjem u protekle dvije i pol godine, bez stava o ključnim pitanjima i sa zastojem u procesu članstva u NATO-u i EUu, VMRO-DPMNE pokazao je da se u toj stranci ništa nije promijenilo. Dakle, VMRO-DPMNE može se pripremiti za još jedan izborni poraz, kad god se dogodi.

Foto: Tobias Hase/DPA/PIXSELL

Strahujete li od destabilizacije Sjeverne Makedonije dođe li na vlast ponovno VMRO-DPMNE?

Kao što sam rekao, građani neće dopustiti povratak u vrijeme podjela, svađa i napetosti, vrijeme izolacije i nesigurnosti. Nakon svih poduzetih koraka, danas je Sjeverna Makedonija primjer međuetničkih i međuljudskih odnosa. Koncept jednog društva koje predvodi SDSM prihvaća velika većina građana i on će se njegovati i proširiti u budućnosti.

Prošle ste godine vi i Alexis Tsipras dobili nagradu Ewalda von Kleista, što vam to znači?

To znači da je ono što smo postigli s Tsiprasom značajno u cijelom svijetu i da je svijet prepoznao našu viziju prijateljstva i suradnje. Ali, bit ću iskren i reći da volim stvarnu nagradu za rješavanje višedesetljetnog spora, a to je da su sada odnosi Sjeverne Makedonije i Grčke prijateljski, odnosi između naših naroda oslobođeni politike, ekonomska suradnja dviju zemalja brzo raste.

Ne uspijete li pobijediti na parlamentarnim izborima, hoćete li ostati u politici?

Sudjelovanje u političkom životu privremena je stvar, važno je koliko smo i na koji način pomogli građanima, državi, društvu. Jednom prilikom, na jednom našem sastanku, rekao sam da se još uvijek zagrijavam. U ovom trenutku, moj fokus je na doprinosu borbi protiv koronavirusa, u kreiranju politika i mjera, posebno u području ekonomije, kako spasiti radna mjesta, kako osigurati prihod građanima, kako pomoći radnicima, tvrtkama, svim građanima. Ne razmišljam o povlačenju.

Kako provodite vrijeme u samoizolaciji?

Kao i svi građani, nije teško kad se mora. Tjedan dana nakon intervjua za jednu domaću nacionalnu televiziju, dogodilo se da je novinar koji je vodio intervju bio pozitivan na virus. Napravio sam test koji je bio negativan i objavili smo to u javnosti. Ali, prema preporukama nadležnih institucija, ovaj tjedan ostajem kod kuće u samoizolaciji, u svom domu u Strumici. Provodim vrijeme u koordinaciji s vodstvom stranke, a to su ujedno i aktualni ministri, održimo nekoliko internetskih sastanaka o raznim temama i to obično traje do 16 sati. Čitam i pratim informacije i svjetske procjene o krizi zbog pandemije koronavirusa, pogotovo njezine ekonomske posljedice. Popodne provodim više vremena s obitelji. Navečer ili čitam ili gledam neki dobar film. Zahvalan sam što građani u velikoj mjeri poštuju preporuke, sada je izuzetno važno da svatko od nas daje svoj doprinos osobnim primjerom i da se zajedno borimo protiv nevidljivog neprijatelja. Želim da ova globalna kriza traje što kraće. Da se svi brinu o sebi i drugima, ostanu kod kuće, obrate pažnju na higijenu i poštuju preporuke zdravstvenih ustanova.