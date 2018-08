Sami smo krivi što su kreveti na Jadranu prazni

Turizam se Hrvatskoj i dalje uglavnom samo događa! Potvrdila je to i ovogodišnja sezona kojoj je vrhunac prošao. Gledajući prošlogodišnju, kad su rušeni svi rekordi u broju dolazaka turista i u noćenjima, svi su trljali ruke da će ova godina biti još rekordnija. Jer tko će takav val zaustaviti! No ipak je zaustavljen. Nastao je šok, što se dogodilo, gdje su ljudi? Kako je moguće da u špici sezone ima još slobodnih mjesta? Nastala je stagnacija, nema onoga očekivanog vala. A ako je i postignut plus od dva-tri posto u odnosu na prošlu godinu, to ne može biti nikakvo zadovoljstvo. To može biti samo znak za uzbunu!

I nikako da izvedemo pouke, nikako da se pokrenemo, nikako da vidimo kako to rade neki drugi, pa kako ne možemo i mi! Nama su se rekordne brojke unazad tri-četiri godine dogodile uglavnom slučajno, stihijski, jer se dobar dio turista prelio k nama nakon kraha turizma u Grčkoj i Turskoj poglavito. U te dvije zemlje, a i u nekima drugima, kao u Tunisu, zavladalo je nesigurno stanje zbog političkih nemira i terorizma, i sasvim je jasno da se dobar dio turista preselio na naš Jadran jer je kod nas ipak sigurno. Međutim, ta sigurnost nije jedini mamac da se turiste i zadrži, pridobije iduće godine, da se dovuče što više novih.

Što smo mi učinili u proteklih pet godina, kad su Grčka, Turska i drugi istočni konkurenti bili na koljenima?

Gotovo ništa, po uhodanom hrvatskom receptu! Što smo uložili u plaže? Gotovo ništa! Mnoge su plaže uređene posljednji put još u Jugoslaviji. Jesmo li povećali kvalitetu smještaja? Jedva, tek nešto novih hotela, većina preuređenih, ali daleko premalo. Pokušajte samo izbrojiti koliko ima luksuznih hotela u Grčkoj, nekoliko stotina! Ne samo to, nego su se hotelijeri pomamili za brzom zaradom, pa bezobrazno povisili cijene! I što se dogodilo? Ove godine morali su ih hitno korigirati, a za iduću godinu najavili su sniženja. Jer će inače ostati nepopunjeni u srcu sezone! Tipično naški, preko noći oderati gosta, zaraditi mučki, a sutra ili iduće sezone što bude. To bome tako ne ide, posebice ako takve bezobrazno visoke cijene ne prate i sadržaji koji će turiste zadovoljiti.

Ma sve je zapravo kod nas preskupo. A ove je godine još skuplje. O tome dovoljno svjedoče turisti koji dolaze svake godine, pa kažu kako je ove godine sve poskupjelo. I glas o tome se širi. Jednostavno, za cijenu koju tražimo većinom ne nudimo što turisti imaju u istočnom susjedstvu.

Mi smo ovih nekoliko godina živjeli na nezasluženim lovorikama! Zadovoljavali smo se navalom turista i velikim brojkama, ne računajući da će se to brzo ispuhati, kao i da neće trajati godinama.

U tih pet godina što je novo napravljeno od infrastrukture? Pogledajmo samo stanje oko Omiša. Ili da dubrovačka zračna luka još godinama neće biti povezana brzom cestom s Dubrovnikom. Ni zagrebački novi aerodromski terminal još godinama neće dobiti tramvajsku spojnicu s gradom. Naša infrastruktura jednostavno ne prati porast broja turista. Gradovi i mjesta su zagušeni. Parkirališta se traže kao suho zlato. A ona postojeća naplaćuju se bezobrazno skupo.

Ali ne treba gledati samo na istok. Bacimo pogled na razglašenu francusku Azurnu obalu! Onamo odlaze naši jer je sve jeftinije nego na našoj obali. A na našu obalu naši ljudi ili idu k svojima ili se debelo zadužuju na karticama i kreditno. Bolje se onda zadužiti zbog Azurne obale, koja na kraju ispadne i jeftinija i čovjek dobije bolji provod. Još kad uzmemo sve moguće namete naše države, kako država svojom poreznom represijom guši svaki poduzetnički duh, pa tako i onaj u turizmu, kako očekivati bilo kakav dugogodišnji procvat?

Štoviše, ljudi će se opet sve više baciti u sivu ekonomiju nakon najava novih poreznih davanja!

Pitanje je i čemu služi Ministarstvo turizma? Zašto nam je ono potrebno? Zašto plaćati instituciju koja ničemu ne služi osim uhljebljivanju stranačkih podobnika kojima porezni obveznici moraju osigurati plaće? Kako može biti ministar turizma drzak i tražiti povećanje plaća u turizmu 30 posto kako bi se zadržalo što više radnika, a zapravo ne traži od Vlade da svojom politikom to omogući? Za koga radi ministar turizma? Za turističke djelatnike ili je ipak samo produžena ruka politike? Treba li nam takav koji za turizam ne čini ništa, osim što se samo slika, putuje na naš račun i troši, a što turizam ima od toga? Jesmo li mi doista slučajna država, kako je to insinuirao svojedobno Zoran Milanović?

