Ovakav Ovršni zakon može pasti, no bez transformacije Fine to je vatrogasna mjera

Mediji upozoravaju, a javnost postaje svjesnija problema Ovršnog zakona te svih nuspojava koje donosi pojedincima, ali i cjelokupnom gospodarskom sustavu zemlje. Neovisno o tome je li zaista na drugi svijet morao otići „kralj ovrha“ da bi mediji počeli sagledavati činjenice i višegodišnje pokazatelje da nešto ne štima, ili je jednostavno broj blokiranih dosegao svima nezanemarivu i zabrinjavajuću razinu.

Iako se za pokojnog velikog meštra može naći velik broj onih koji ga „štite“ i govore da nije bio direktan i jedini krivac za više nego upitan način blokiranja računa i izbacivanja ljudi na ulicu, nitko ne može opovrgnuti da je on svakako bio jedan od idejnih začetnika cjelokupnog sustava ovrha...

Na stranu sad meštri, sam Ovršni zakon koji će morati biti mijenjan nakon prevelikog pritiska javnosti i medija, no važno je napomenuti nasušno potrebnu reformu svih reformi, ono o čemu niti jedna relevantna politička opcija ne govori niti u kampanji, a kamoli nakon što preuzme vlast!

Ovršni zakon možemo okrznuti, ali nema pomoći za građane, rasta osobne potrošnje i zdrave poduzetničke klime bez transformacije, dapače demontaže Financijske agencije (FINA). Sustav koji nikada nije niti pokušao napraviti tranziciju, koji je preslika službe društvenog knjigovodstva iz SFRJ, socijalističkog parazita koji je imao monopol na isplatu plaća, plaćanje svih računa i brojnih popratnih aktivnosti. Tada se preimenovao u ZAP i na koncu u Finu.

Bezbroj je svjedočanstava običnih ljudi i poslodavaca koje je Fina oštetila, koja im je u najmanju ruku uzela nekoliko stotina ili tisuća kuna za svoju „uslugu“ iako su vrlo brzo dokazali da su nepravedno ovršeni. Jedan hrvatski poduzetnik je još 2014. godine uspio prokazati nakaradni način na koji Financijska agencija provodi postupak ovrha javno pozvavši tada Vladu i sve odgovorne da nešto poduzmu, no uzalud. Njemu je u prokazivanju Fine nenamjerno pomogao tada „ugledni“ član mladeži HDZ-a koji je krivotvorenim dokumentima i lažiranom platnom listom pokrenuo ovrhu tvrtke tog poduzetnika. Fina je odmah ovršila račun te tvrtke, a nakon što je poduzetnik dokazao da je prevaren i o čemu se zapravo radi, Fina je odblokirala račun firme nakon što je naplatila svoju „uslugu“ 2130 kuna.

Poduzetnik je medijski nastavio voditi svoju bitku za pravdu, da bi nakon nekoliko prepiski Fina sama prokazala svu suštinu svojeg katastrofalnog djelovanja: Fina ništa ne kontrolira, dovoljno je samo da je podnositelj zahtjeva potpisao kako je dokumentacija točna i da on materijalno i kazneno za to odgovara, napisali su između ostalog.

Tada je naručitelj ovrhe sat vremena nakon što je tražio blokadu zahtjev povukao, no Fina nije deblokirala račun tvrtke. Naime, da bi račun bio deblokiran, Fina prvo naplaćuje svoje troškove pa je tako s računa tvrtke povukla 2130 kuna da bi račun opet bio u funkciji. Naravno, objavio je tada ogorčeni poduzetnik, on i kolega još su platili isprinte svih dokumenata da ih odnesu na policiju. Obavijest o blokadi računa dobili su tek osam dana nakon blokade računa, s tim da u obavijesti nema spomena o povlačenju zahtjeva za ovrhu, što se dogodilo samo sat vremena nakon traženja ovrhe.

To me sve podsjetilo i na moj slučaj kad me Fina ovršila zbog neplaćenih računa za slivne vode koji nikada u 3 godine nisu stigli na moju kućnu adresu. Naime, negdje je došlo do pogreške i Hrvatske vode su račune pune 3 godine slale na adresu koja je 2.5 kilometara udaljena od moje i s kojom ja nikada nisam imao nikakve veze. Nitko me ni o čemu nije obavijestio nego mi je fina blokirala račun i s njega uzela određenu svotu. Kad sam objasnio o čemu se radi, uz njihovo „samo rade po nalogu“ i „nemaju ništa s tim“, vraćen mi je novac s računa, no novac za izvršenje njihove „usluge“ neću nikada vidjeti!

A Fina se uvijek poziva na famozni Ovršni zakon prema kojemu ništa nije dužna provjeravati... U međuvremenu mi se javio još jedan čovjek kao žrtva agencije. – Problem je što blokiraju sve račune bez provjere da li je ispravan ovršni postupak, prvo rade prisilnu naplatu svojih troškova, za isto izdaju račun nakon mjesec dana iako je praksa izdavanja računa odmah. Proces ovrhe rade u 3 koraka pa za jednu ovrhu 3 puta rade prisilnu naplatu ili blokadu te naplaćuju i elektroničku poruku 65 kuna, kazao je.

Godinama na problem ukazuje i sudac Mislav Kolakušić koji je nedavno javno rekao kako za silne provedene ovrhe nije ispostavljen niti jedan račun za obavljenu odvjetničku uslugu. Poručio je građanima da zatraže račun za ovrhu koji su nad njima proveli odvjetnički uredi.

Zanimljivo, dugogodišnji zaposlenik Financijske agencije bio je i jedan od svevremenskih sindikatlija, kočničar reformi Krešimir Sever. Sindikati, Fina, brojne gubitaške državne tvrtke i institucije napunjene stranačkim uhljebima ne samo da su kočničari napretka, nego nam ne dozvoljavaju prelazak na tržišno gospodarstvo te napuštanje mentalnog komunizma.

Problem jesu i Živi zid i pojedinci diktatorskih sklonosti koji rješenje vide u neplaćanju računa, tiskanju novca i sličnim populističkim i opasnim mjerama koje problem ovršenih vode u potpuno krivom smjeru. Ovršni zakoni nisu nepoznanica u svijetu, no jesu u ovakvom obliku, a agencija poput Fine je jedinstvena...

Stoga, bez jasne reforme Fine, izmjena Ovršnog zakona bit će još jedno u nizu kratkotrajnih rješenja, vatrogasna mjera da se nakratko smiri uzburkana javnost i održi „stabilnost“. No jedno je vidljivo iz posljednjih aktivnosti. Jasan i kontinuirajući pritisak od strane građana, uz objektivno medijsko prenošenje, kao što smo vidjeli u slučaju Udruge Lipa i rušenja Poreza na nekretnine, jedini su način da potaknemo Plenkovićevu Vladu na promjene. Oporba kao da ne postoji, nešto suvislo pokušavaju Most te predsjednica koja s vremena na vrijeme javno ukaže na važan problem, no to je premalo. Zato nam je potrebna hrabrost pojedinaca, društvena aktivnost i svjesnost da sami moramo stvarati svoju budućnost.