'Mamić je do slobode htio doći korupcijom, ali nije uspio, a što mi sad radimo: Žalimo što nije uspio?'

Punih deset dana pravomoćno osuđeni i odbjegli Zdravko Mamić “cipelari” hrvatsko pravosuđe, a u prvom redu osječke suce koji su mu izrekli kaznu od šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama. Sve je počelo kada je Vrhovni sud potvrdio osuđujuću presudu braći Mamić. Protiv sudaca Zvonka Vekića i Darka Krušlina pokrenut je stegovni postupak zbog fotografija koje je Mamić lansirao u javnost, kao dokaz svog druženja i kontakata s osječkim sucima. Protiv braće Mamić, podsjetimo, upravo se vodi još jedan, daleko opsežniji sudski proces na istome sudu, gdje se i Zdravka i brata mu Zorana, ali i sina Marija tereti za zločinačko udruživanje. O situaciji u kojoj se zatekao osječki sud, ali i hrvatsko pravosuđe u cjelini, razgovaramo sa sucem Zvonkom Vrbanom, predsjednikom Županijskog suda u Osijeku.

Kakav je vaš odnos sa Zdravkom Mamićem, poznajete li se?

Ja nemam nikakav odnos sa Zdravkom Mamićem, ne poznajem ga niti sam se s njim bilo kada u životu družio. Dakle, netočne su i neistinite sve tvrdnje Zdravka Mamića da se on bilo kada sa mnom družio. On je mene jednom zaustavio na ulici ispred suda i pritužio mi se na postupanje Županijskog suda u Osijeku, kada je bio izbačen iz sudnice. Objasnio sam mu da ga sud ima pravo udaljiti iz sudnice, da sud nije dužan slušati i dopuštati da se optuženici u sudnici ponašaju nedolično. I to na ulici je jedini susret koji sam imao sa Zdravkom Mamićem, kada je on meni prišao, a ne ja njemu. Ali ja ne mogu to zvati druženjem ni poznanstvom.

Kako ste Vi doživjeli Mamićev istup, press-konferenciju iz Mostara?

Ja sam Mamićevu presicu pogledao i ponovno preslušao. On je na njoj iznio niz optužujućih tvrdnji o sucima Županijskog suda u Osijeku i o meni. Rekao sam da ne mogu ocjenjivati vjerodostojnost tih navoda, to trebaju učiniti nadležna tijela koja trebaju provjeriti sve što je Zdravko Mamić naveo. Što se mene tiče, tvrdnje Zdravka Mamića su neistinite i netočne. Međutim, ja sam i tada rekao da predlažem i bilo bi mi drago da nadležna tijela provjere sve tvrdnje i optužujuće riječi koje je on u odnosu na mene izrekao. Sudjelovao sam u kandidacijskom postupku za izbor predsjednika Županijskog suda u Osijeku. Državno sudbeno vijeće ima sve podatke i o kandidacijskom postupku i o načinu izbora predsjednika suda, od ocjene moga rada, bodova koje sam stekao takvim radom, ima i snimku razgovora koji sam obavio pred DSV-om, kao i zapisnike o glasovanju prilikom tog izbora. Za razliku od Zdravka Mamića, koji je rekao da je koruptivnim radnjama pokušao na mjesto predsjednika Županijskog suda u Osijeku dovesti Zvonka Vekića i da ima saznanja kako je teklo glasovanje i tko je dobio koliko glasova, ja vam moram reći da ja ne znam i nemam informaciju tko je kako glasovao ni koliko je tko dobio glasova. Dakle, nisam imao tu informaciju ni tada kada je bio izbor, a nemam je ni danas niti mislim da je ona uopće važna. Možda nekim drugim tijelima, nakon Mamićeva istupa, postane zanimljivo i važno tko je kako glasovao, ali meni nije. Rekao je da je on kupio četiri člana DSV-a, od kojih je jednome dao 80.000 eura. Apsurdna je tvrdnja da se meni na teret stavlja krimen da sam ja veći kriminalac, ili najveći kriminalac zato što je za mene glasovalo šest ljudi. Nekakvim tumačenjem njegovih riječi ispalo bi da sam ja svoj izbor platio otprilike 500.000 eura. I sami vidite apsurdnost njegove priče i svega onoga što on u javnim istupima govori o meni, a i o nekim sucima Županijskog suda.

Jeste li znali što se sprema, odnosno s kakvim će optužbama Mamić izaći u javnost?

Ne, nisam. Mogao sam očekivati da će on napasti sud, ali ni približno nisam znao s kakvim će informacijama izaći jer se ja sa Zdravkom Mamićem nisam družio i ni u jednom kontekstu nisam bio povezan s njim da bih mogao znati s kojim informacijama raspolaže. One su mi na toj press-konferenciji prvi put postale javno dostupne, kao i velikoj većini drugih građana i sudaca na ovome sudu.

Kada su dan kasnije objavljenje fotografije, je li Mamićeva priča dobila novu dimenziju?

Nakon njegove press-konferencije rekao sam da su informacije Zdravka Mamića informacije izvora upitne kvalitete. Zdravko Mamić je osuđenik hrvatskog pravosuđa, osoba koja je na Županijskom sudu u Osijeku osuđena na šest i pol godina zatvora, dobio je prilično visoku zatvorsku kaznu, on je bjegunac od hrvatskog pravosuđa i meni je potpuno razumljivo da je jalan na hrvatsko pravosuđe, da je vjerojatno ljut na Županijski sud u Osijeku, na suce koji na njemu rade i na mene kao predsjednika tog suda. Ja to mogu potpuno razumjeti i s tog aspekta i u tom dijelu doista nemam nikakav prigovor na njegov emocionalni odnos prema Županijskom sudu u Osijeku. Svatko bi bio ljut da je dobio šest godina zatvora.

Jeste li znali za druženja sudaca s Mamićem i za njihove odlaske na utakmice Dinama?

Nisam znao za druženje sudaca Zvonka Vekića i Darka Krušlina sa Zdravkom Mamićem i nekim drugim osobama iz toga miljea. Znao sam da odlaze na nogometne utakmice Dinama, čuo sam to u vrijeme kada je trajao postupak. I pozvao sam tada i jednog i drugog suca, rekao sam im kako nije primjereno da oni kao suci Županijskog suda u Osijeku na kojem se vodi postupak protiv čelnih ljudi Dinama, u kojem postupku je u to vrijeme Dinamo figurirao kao oštećena stranka iz koje je izvučeno više od 100 milijuna kuna, idu na te utakmice. Rekli su mi kako oni na utakmice idu kao i svi drugi građani, da kupuju ulaznice i sjede među navijačima na tribinama. Dakle, ni u jednom trenutku oni nisu rekli da odsjedaju u svečanim ložama. Nakon što su proteklog tjedna objavljene fotografije, ja sam saznao da su oni sve ili većinu utakmica gledali iz svečane lože, što je apsolutno neprimjereno. Sad znam da se u tim ložama konzumiraju jela i pića jer je i Zdravko Mamić rekao: “Mi smo se satima tamo ubijali u jelu i piću.” Ne znam je li to točno, ali na fotografijama iz Plavog salona, na kojima se vidi Darko Krušlin s Adom Kožulom, vidi se da Kožul drži piće, a iza njih stoji konobar koji poslužuje piće. Nikada nisam bio ni u jednome salonu bilo kojeg nogometnog kluba i ne znam služi li se tamo piće, ali po Mamićevim pričama i prikazanim fotografijama, definitivno je da se tamo uživalo u jelu i piću. To je jednako neprimjereno i da Zdravko Mamić tamo nije bio. Dinamo je u tom trenutku bio oštećena stranka u postupku pred našim sudom i nije primjereno da oni koji odlučuju o nečijoj krivnji konzumiraju jela i pića na račun Dinama. Već i u tom dijelu to je apsolutno neprimjereno, a da ne govorimo o priči da su se oni družili, razgovarali, da je Zdravko Mamić dao svoj sat Darku Krušlinu. Neću uopće ulaziti u detalje je li se to sa satom dogodilo prije ili u vrijeme kada je on vodio taj postupak, po meni je to apsolutno nebitno. Nije ga smio primiti, to je apsolutno nedopušteno.

A jeste li vi ikad išli na utakmice Dinama?

Ne. Ne idem ni na utakmice NK Osijeka, iako volim gledati nogomet. Cijenim i doista se radujem svakom sportskom uspjehu Dinama kao hrvatskog kluba, veselio sam se, naravno, i pobjedi nad Tottenhamom, kao što se veselim i uspjesima NK Osijeka. Ali na te utakmice ne idem i nisam išao. I sigurno ne bih sjedio u svečanim ložama.

Što su napisali suci Krušlin i Vekić u očitovanjima na sporne fotografije i optužbe?

Ne mogu reći detalje njihovih očitovanja. Zadržao bih se na načelnoj razini i mogu reći da je jedan sudac načelno potvrdio druženja sa Zdravkom Mamićem, a drugi je rekao kako se nikada s njim nije družio, osim u postupku na sudu.

S pravnog aspekta, koliko je Zdravko Mamić relevantan kao svjedok u ovoj situaciji?

Tijela koja provode izvide sama će procijeniti je li on relevantan ili ne, ja o tome ne odlučujem, mene se neće pitati niti će se uvažavati bilo kakav moj stav po pitaju ocjene vjerodostojnosti Zdravka Mamića. Vjerojatno će taj iskaz dobivati na značaju ako bude potkrijepljen materijalnim dokazima i iskazima drugih svjedoka. Kao što sam rekao, čim sam čuo riječi i navode Zdravka Mamića, za mene su to bile tvrdnje upitnog izvora. E sad, taj upitni izvor tijekom vremena i provođenja drugih izvida može dobivati na kvaliteti i pretvoriti se, možda, i u vjerodostojnog svjedoka. Ali o tome ne odlučujem ja. To ovisi o svim drugim dokazima koji će biti u korelaciji s njegovim iskazom.

Jeste li prije imali neke informacije ili su do vas dolazile kuloarske priče, pa i na razini tračeva, da možda neki suci primaju mito ili im se nudi mito?

Ja te informacije nisam imao. Da jesam, istog bih časa postupio kao što sam postupio čim sam saznao da su se oni družili sa Zdravkom Mamićem. Mamić je 16. ožujka popodne imao press-konferenciju, sutradan sam odmah, bez bilo kakvih kalkulacija, pozvao suce da se očituju na njegove navode i ja sam rekao, bez da je ministar ili bilo tko tražio to od mene, da ću ja također dostaviti svoje očitovanje ministru. Pozvao sam i nadležna tijela da sve optužujuće riječi na moj račun provjere i da utvrđene rezultate javno objave. Kažem to i sad: sve što se tiče mene, sve što se utvrdi, molim da se javno objavi. Nemam ništa protiv toga.

Kako smo uopće došli u situaciju da se o pravdi razgovara kao o potrošnoj robi?

Morate shvatiti da je pravosuđe dio društvenog života, kao i svi ostali segmenti društvenog života. Ne možemo pravosuđe izuzeti od društvene stvarnosti u kojoj se Hrvatska nalazi, a imali smo prigode vidjeti političare koji su činili kaznena djela, kao i liječnike ili ljude u obrazovnom sustavu. I zašto netko može misliti da je pravosuđe izvan tog sustava? Ne, ono je u tom sustavu i vjerojatno, kao i u svim drugim sferama društvenog života, i u pravosuđu postoje osobe koje se ponašaju nedopušteno i nezakonito. Naš zadatak je da, kad to utvrdimo, vrlo brzo i efikasno odstranimo takve elemente iz pravosuđa. Istaknimo i jednu drugu stvar. Sud je institucija koja uvijek odlučuje o nečijim pravima, pa tako i o pravu na slobodu, ili o pravu koje se tiče nečije imovine. I jedno i drugo su temeljna čovjekova prava i, kada ih rješavate, naravno da imate ljude nezadovoljne odlukama suda. U svakom je postupku 50 posto nezadovoljnih. Ali nakon svake odluke suda postoji drugostupanjsko tijelo koje će procijeniti vjerodostojnost i zakonitost naših postupanja. I kada utvrdimo da postoje ljudi koji se ponašaju nedostojno, nezakonito, moramo ih po hitnom postupku riješiti. U četvrtak 18. ožujka izašle su fotografije u medijima, ja sam do petka tražio očitovanje sudaca i u ponedjeljak ujutro već je otišao zahtjev za pokretanje stegovnog postupka s prijedlogom izricanja stegovne kazne razrješenja od dužnosti, i također s prijedlogom za udaljenje od obnašanja sudačke dužnosti dok DSV ne donese odluku o eventualnom počinjenu stegovnog djela.

Je li apsurdno da hrvatsko pravosuđe strepi od press-konferencije osuđenika i bjegunca od istog tog pravosuđa?

Pravosuđe ne strepi od presice osuđenika i bjegunca jer da strepimo, zar bismo radili ovo što radimo? Ja sam predsjednik Županijskog suda u Osijeku, nosim teret te funkcije i moram biti svjestan da moram trpjeti sve napade, i medijske, i sve druge koji se odnose na obnašanje ove funkcije i naravno da će kriminalci napadati mene. Borba protiv kriminala nikada nije lagana i jednostavna jer, kada bi bila lagana i jednostavna, onda mi kriminala ne bismo imali. Ja sam u stanju i dalje se boriti protiv svake vrste kriminala. Utvrdili smo sad nedopuštena ponašanja sudaca s aspekta povrede pravila etičkog kodeksa. Uopće ne osvrćem na onaj dio priče kada je Zdravko Mamić govorio da je on koruptivno djelovao prema osječkim sucima, da ih je podmićivao kako bi donosili odluke u njegovu korist. Zamislite apsurdnost društva i sustava: netko tko je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora od šest i pol godina i bjegunac je od hrvatskog pravosuđa sada proziva ljude koje je, kako kaže, pokušao potplatiti, da su donijeli odluke koje nisu u skladu s onim što je on platio. I to je sad razlog nezakonitosti tih odluka. Jedna od odvjetnica u predmetu Mamić rekla je da će na ročištu u drugom sudskom postupku tražiti delegaciju ovog suda jer “oni ne znaju koliko je sudaca kupljeno pa žele vratiti predmet u stanje prije potvrđivanja optužnice jer su u potvrđivanju optužnice sudjelovali suci koje je Zdravko Mamić potplatio”. Suci koje je Mamić navodno potplatio potvrdili su optužnicu. Dakle, oni stavljaju pritužbu na suce koji su navodno podmićeni da su potvrdili optužnicu. Sada pitam i medije i hrvatsko društvo: dokad ćemo mi slušati ovakve apsurde i razgovarati o njima? Znači, traže delegaciju suda zato što (ja neću reći jesu li suci primili novac ili ne) koruptivne aktivnosti Zdravka Mamića nisu uspjele u nakani da on ne bude osuđen za izvlačenje više od 100 milijuna kuna iz Dinama. Nadalje, koruptivne aktivnosti Zdravka Mamića nisu uspjele u dijelu, kako on kaže, da se optužnica ne potvrdi. Optužnica je potvrđena. Na ovom sudu i u ovom postupku su donesene odluke koje su bile podložne provjeri kvalitete po drugom stupnju, a to je Vrhovni sud Republike Hrvatske. Vrhovni sud je u najvećem dijelu potvrdio zakonitost odluke, potvrdio je kaznu Zdravku i Zoranu Mamiću u prvom postupku. Dakle, mi potpuno gubimo iz vida bit onoga što se dogodilo. Uopće neću ulaziti u to je li Zdravko Mamić dao novac sucima ili nije, te će njegove tvrdnje provjeriti netko drugi i na utvrđenim činjenicama će nadležno tijelo donijeti odluku. To nisam ja. Ali ovaj sud će i dalje funkcionirati, i mi smo po svojim učincima i rezultatima kvalitetan i dobar sud.

VIDEO Zdravko Mamić o sucima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U sjeni ozbiljnih optužbi na račun sudaca ostala je činjenica da je Vrhovni sud potvrdio prvu, osuđujuću presudu osječkog suda u slučaju Mamić…

Mi potpuno zanemarujemo činjenicu da je Županijski sud u Osijeku donio kvalitetnu i zakonitu odluku i da je Vrhovni sud gotovo u svim elementima potvrdio tu presudu. Dakle, presudu ne donosi jedan sudac, donijelo ju je vijeće od tri suca. I da je jedan bio potkupljen, i da je jedan, kako tvrdi Mamić, radio nedozvoljene i nezakonite radnje, one nisu imale ploda i učinka u odnosu na cijelo vijeće, i ono je donijelo zakonitu odluku. Uopće neću govoriti je li točno ono što Mamić tvrdi ili nije, ali cjelokupna javnost sad prati situaciju u kojoj bjegunac i osuđenik priča kako je pokušao do slobode doći potplaćivanjem suda, u tome nije uspio, i mi smo se sad okrenuli i postavljamo pitanje njegove vjerodostojnosti, njegova prava da potkupljuje suce… Žali li to sad javnost što Zdravko Mamić nije uspio potkupiti suce? To je pitanje koje bi si javnost trebala postaviti. U kojem pravcu trebamo početi razmišljati u hrvatskom društvu? Trebamo li na ovakav način uništavati hrvatsko društvo i baviti se ovakvim stvarima?

Je li ovo nepovratno narušilo ugled suda?

Naravno da je naštetilo ugledu Županijskog suda u Osijeku. Mi smo do ovih događanja bili sigurno jedan od najboljih sudova u Republici Hrvatskoj, i po rezultatima, i po broju riješenih predmeta, brzini rješavanja predmeta, kao i po potvrđivanju odluka po drugostupanjskim tijelima. Dakle, mi smo bili i bit ćemo odličan sud. Jest narušilo ugled i nanijelo problem osječkom sudu, ali definitivno to nije nepovratno jer, pored ovih sudaca, za koje mi još nismo utvrdili jesu li oni prihvatili koruptivne aktivnosti Zdravka Mamića niti ja to sad želim uopće komentirati, mi imamo još više od 30 sudaca koji pošteno, kvalitetno i dugo godina rade u ovome sudu, slove kao vrsni znalci, odlični profesionalci i pošteni ljudi.

Kakve implikacije će sve ovo imati na hrvatsko pravosuđe općenito?

Definitivno ćemo mi shvatiti da i u hrvatskom pravosuđu moramo početi voditi računa tko se kako ponaša. Mi ćemo morati odgovoriti na ono što pred nas zakon stavlja. Mi svi zajedno radimo, zajedno godinama živimo na poslu, međutim, kada se utvrde anomalije u sustavu, mi ih moramo maknuti, biti odlučni i brzi.

Što bi pravosuđe trebalo učiniti da povrati vlastitu vjerodostojnost?

Definitivno stanje u pravosuđu nije takvo kakav je sad dojam na ovom slučaju, ali i dalje se moramo boriti protiv osoba koje se nezakonito ponašaju, koje se ponašaju suprotno kodeksu sudačke etike. Pravila su točno određena, mi ih samo moramo poštovati i držati se toga, a ne gledati tko je s kim prijatelj, i kad utvrdimo neku nepravilnost, da ne zažmirimo zato što nam je to prijatelj i mislimo da će vrijeme to odnijeti. Ne, mi moramo biti brzi, efikasni i zakonito se ponašati. Borba protiv kriminala je duga, teška i iscrpljujuća. Za dobrobit Hrvatske, nadam se da u toj borbi neće pobijediti kriminal u svome najgorem obliku, nego hrvatsko pravosuđe.

Kakva je trenutačno atmosfera na osječkom sudu, prilaze li vam kolege suci, ispituju li…?

Naravno da atmosfera ne može biti lijepa, i nije, i zato želim da se ova situacija što prije riješi. Mi i dalje moramo funkcionirati, a radimo normalno kao i dosad. Nismo prestali raditi za vrijeme rata, za vrijeme korone, pa nećemo prestati ni u ovoj situaciji kada je netko optužio suce za korupciju. To se treba utvrditi, to treba riješiti i mi trebamo nastaviti dalje s radom.

Kako je svih ovih godina bilo živjeti sa slučajem Mamić na leđima? Predmet je prije točno pet godina prebačen u Osijek. Je li bilo kakvih pritisaka, intervencija?

Županijski sud u Osijeku dobio je predmet Mamić zato što je imao ugled u rješavanju teških predmeta. Sam Zdravko Mamić, kada je čuo da je predmet delegiran u Osijek, rekao je kako je zadovoljan time jer poštuje Županijski sud u Osijeku i vjeruje u zakonito postupanje na tom sudu. Da je Županijski sud u Osijeku zakonito postupao, potvrđeno je i presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Ja doista tome nemam što više dodati. Je li on nama teret? Ne. Mi smo suci i dužni smo suditi predmete koje smo dobili, nema teških i laganih predmeta, ima samo onih koji se trebaju profesionalno i zakonito odraditi.

Je li slučaj Mamić najveći predmet ikad vođen na Županijskom sudu u Osijeku?

Naravno da nije, imamo puno većih predmeta od Mamićevih. Imamo zahtjevnih i teških predmeta ratnih zločina u kojima su stradali mnogi ljudi. Pa po čemu bi to predmet Zdravka Mamića bio puno veći od bilo koje smrti? Po čemu bi bio važniji od bilo kojeg predmeta ratnog zločina gdje su stradale cijele obitelji? To nije najveći predmet i neće biti najveći predmet Županijskog suda u Osijeku.

Županijski sud u Osijeku već je godinama na glasu kao najažurniji veliki sud. Uskočki ste sud za cijelu Slavoniju, a kao što ste i spomenuli, sudite i za ratne zločine… Imate li konkretnu statistiku?

U protekloj smo godini dobili najviše predmeta, više od 6800 novih. Najveći smo dio i riješili. Mi smo sud koji u građanskom dijelu – a govorimo da je građansko sudovanje dugotrajno i teško – nemamo nijedan predmet iz 2019. i stariji od toga. U našem građanskom odjelu imamo samo predmete koji su formirani u 2020., na razini smo godišnje ažurnosti, što nije nijedan sud u državi. To se može provjeriti i potvrditi. Po izvješću Ministarstva o ažurnosti kaznenog sudovanja, mi smo i u tom dijelu iznad prosjeka po brzini rješavanja predmeta i trajanju sudskih postupaka. Ono što nama predstavlja problem su predmeti ratnih zločina, u kojima trebamo tražiti suglasnost Državnog odvjetništva za suđenje (u odsutnosti, nap. a.), u nekim situacijama oni nam ne daju tu suglasnost i naravno da ti predmeti u ukupnosti odugovlače i čine da je suđenje u tim predmetima dugotrajnije.

Izuzev ratnih zločina, nemate predmeta koji se vode duže od 10 ili 15 godina?

Ne, ni slučajno.

Koliko sudaca radi na sudu? Nedostaje li vas?

Po sistematizaciji, mi imamo 36 sudaca, predsjednik je 37. Trenutačno brojimo 34 suca, a očekuje se izbor još dva suca, kako bismo po toj sistematizaciji bili popunjeni. Mi smo brz sud po rješavanju predmeta i mislim da je ta brzina na korist svima.