Kancelarko, granica nije na Dragonji, nego na Savi i Dunavu

Njemačka kancelarka željela je pod svaku cijenu izbjeći ideju svog ministra unutarnjih poslova o slanju većih pograničnih snaga na njemačke granice. Pa je smislila ideju: poslat će ih na hrvatske granice. Mali je problem u tome što Angela Merkel ima na umu hrvatsko-slovensku granicu, dakle jačanje straža između dviju država članica EU, a ne na hrvatsku granicu sa Srbijom, BiH i Crnom Gorom, što je sve vanjska granica Europske unije i što bi bilo logičnije da se jača, ako je to već potrebno, u smislu nepropusnosti za ilegalne migracije.

U interesu Hrvatske je da rješenja na razini EU ili na razini multilateralnih dogovora između pojedinih država članica uvijek uzimaju u obzir da je Hrvatska punopravna članica EU koja ima ambiciju što prije biti spremna za ulazak u schengensku zonu. Nije u interesu Hrvatske da europska rješenja čine hrvatsko-slovensku (ili hrvatsko-mađarsku) granicu još tvrđom, s još više fizičkih i simboličnih barijera prema državi članici EU kao što je Hrvatska. Istina, Slovenija i Mađarska danas imaju vanjsku granicu Schengena, ali sva rješenja trebaju uzimati u obzir vanjsku granicu Europske unije. I hrvatsku ambiciju da naša vanjska granica Unije što prije postane i vanjska granica Schengena.

Ako je to bio neobičan kancelarkin način da nam čestita petu obljetnicu članstva u EU – hvala lijepa, ali cijenili bismo malo više obzirnosti prema činjenici da kao najmlađi članovi EU ne želimo od ostalih država članica biti odvojeni žilet-žicom, ogradama, gužvama na graničnim prijelazima, a sad evo možda i pojačanim, njemačkim graničnim stražama od Plovanije preko Bregane i Macelja do Murskog Središća. Europsko rješenje koje bi Hrvatsku učinilo slijepim crijevom Unije, najizoliranijom državom članicom, nije u europskom duhu zajedništva niti u interesu EU i Hrvatske. Hrvatska je spremna konstruktivno pomoći svima u EU koji se nose s teretom ilegalnih migracija, ali nije spremna to raditi na svoju štetu. Vanjska granica ne ide rijekom Dragonjom ili Sutlom, nego Dunavom i Savom.