Kako se mafija osvetila svojem progonitelju Radovanu Ortynskom

Osveta je jelo koje se servira hladno. Kaže tako stara poslovica koju je kao motiv za ono što je učinio dobrano pokušao iskoristiti Milan Bulat, jedan od onih koje je USKOK nedavno optužio da su sudjelovali u paležu vikendice Radovana Ortynskog, bivšeg istražnog suca i bivšeg glavnog državnog odvjetnika. U priči, koja bi mogla poslužiti kao predložak za dobar kriminalistički film, ima svega. Likova s ruba zakona, od kojih su neki, barem što se policije tiče, neokrunjeni i nedokazani šefovi hrvatske mafije. Drugi su, pak, tek sporedni igrači u cijeloj priči, čija imena samo trebaju poslužiti kao dokaz da je vikendica Ortynskog na Braču koncem ožujka 2017. zapaljena u znak osvete čovjeku koji je 20 godina prije toga istraživao poslove i zlodjela tzv. zločinačke organizacije.

Nespretni “izvođač radova”

Nadalje, optužnica protiv Bulata i društva, pri čemu je Bulat nespretni “izvođač radova” koji zbog toga po nepisanim pravilima organiziranog kriminala na sebe treba preuzeti svu odgovornost za učinjeno, dok će se “organizacija” pobrinuti za dobrobit njegove obitelji, sjajan je uvid u funkcioniranje svijeta koji pristojni ljudi smatraju – kriminalnim podzemljem. Jer ima tu svega. Tajnih dogovora, prekršenih obećanja, radnih mobitela i kriptirane komunikacije te osobnih nedoumica jednog od “junaka” optužnice koji u nimalo lakoj situaciji u kojoj se našao – opečen i teško ozlijeđen, u bijegu i skrivanju po BiH i Njemačkoj – još mora balansirati među ženama u svom privatnom životu te se boriti s paranojom.

No krenimo redom. Cijela ta gotovo pa filmska priča počela je u siječnju 2017. i trajala je do svibnja 2018. Protagonist i onaj koji prema tvrdnjama tužiteljstva stoji iza svega jest Dragan Baković Bambur, čovjek koji se u policijskim krugovima tretira kao šef Čepinaca. A Čepin je malo mjesto pokraj Osijeka, iz kojeg navodno, prema policijskim operativnim saznanjima, djeluje jedna od najbolje organiziranih kriminalnih organizacija u zemlji.

No policijska operativna saznanja u realnom svijetu ne znače zapravo ništa, pa tako navodni pripadnici navodne najbolje organizirane kriminalne organizacije u zemlji na sudu završe vrlo rijetko, i to uglavnom zbog nekih “manjih” djela. U Bakovićevu slučaju ta “manja” djela bili su prometna nesreća zbog koje je osuđen na uvjetnu kaznu te pokušaj ubojstva za koji je osuđen na tri godine zatvora. Izbjegavajući odlazak na odsluženje te kazne, Baković je u jednom trenutku spas potražio i u BiH, čije državljanstvo ima jer je rođen u Tomislavgradu. No to mu u konačnici nije pomoglo da izbjegne uhićenje u priči u kojoj je označen kao organizator paleža vikendice Radovana Ortynskog.

Jer USKOK ga tereti da je bio na čelu zločinačkog udruženja koje su osim njega činili Bulat, Jasmina Huzanić, Mario Tolić, Ivo Jerić, Zdenko Ivanković i Robert Flačer. Svi oni, tvrdi tužiteljstvo, organizirali su se da bi zapalili vikendicu Radovana Ortynskog u Postirama na Braču i u skladu s time svatko od njih imao je svoje zaduženje. A Bulat je bio taj čiji je zadatak bio da vikendicu zapali, no kako je on to učinio u maniri dvojca iz crtića “A je to”, teško je stradao. Bio je opečen po rukama i glavi, pa je Baković, tvrdi se u optužnici, prvo morao organizirati njegovo izvlačenje s Brača, a zatim skrivanje i liječenje prvo u BiH, zatim i u Njemačkoj.

Foto: Davor Javorovic, Petar Glebov, Dusko Jaramaz/PIXSELL

Problem za Bakovića i ostale, pokazat će se naknadno, ležao je tome što su iz ovih ili onih razloga bili dulje vrijeme tajno praćeni i prisluškivani, i to i u Hrvatskoj i u BiH i Njemačkoj. Da ga policija prati i prisluškuje, Baković je znao, pa je pazio kada, kako i s kojeg mobitela razgovara. No njegovih jasnih uputa o pravilima kriptirane komunikacije Bulat se nije pridržavao, što se jasno čuje iz niza tajno snimljenih razgovora. Ti tajno snimljeni razgovori, istražiteljima su poslužili, osim za dokazivanje međusobne povezanosti optuženika i za demontiranje pojedinih navoda Bulatove obrane, pogotovo onog dijela koji se odnosi na motiv paleža. Bulat je palež priznao, kazavši:

– Sam sam zapalio vikendicu Radovana Ortynskog jer me on prevario i želio sam mu se osvetiti. Sve to datira još od 2000. kada sam iz Austrije došao u Hrvatsku na odsluženje kazne. U zatvoru u Remetincu upoznao sam Miku Čolakića (bio svjedok na suđenju zločinačkoj, op. a.). Nakon nekog vremena on i ja premješteni smo u Lepoglavu, a uskoro je došao i Miro Vrlja (suvlasnik zagrebačke Kvaternik plaze, nedavno nepravomoćno osuđen zbog utaje poreza, op. a.). Dok smo služili kaznu, pitao sam ih poznaju li nekog odvjetnika koji bi mi napisao zahtjev za uvjetni otpust. Dali su mi ime jednog odvjetnika (u međuvremenu preminulog, op. a.) te su kazali da je on dobar s Ortynskim, preko kojeg se može srediti dosta stvari. Zamolio sam Vrlju da razgovara s tim odvjetnikom, a nakon što je Vrlja s njim porazgovarao, poručeno mi je da bi se moja kazna mogla umanjiti za godinu i pol. No da bi se to dogodilo, netko je od članova moje obitelji trebao odvjetniku odnijeti 80.000 kuna. Taj je novac trebao biti proslijeđen Ortynskom. Kada sam to čuo, rekao sam supruzi da podigne ušteđevinu i odnese je tom odvjetniku – kazao je Bulat.

Objasnio je potom da je nakon predaje novca vrijeme prolazilo, a on nije dobio uvjetni otpust, pa je on zamolio Čolakića koji je prije njega izdržao kaznu, da provjeri što se događa.

– Čolakić je otišao do odvjetnika koji mu je kazao da Ortynski ima nekih problema i da je razriješen. Na koncu sam dobio uvjetni otpust, no kazna mi je skraćena samo nekoliko mjeseci. Kada sam izašao iz Lepoglave, otišao sam do odvjetnika. Kazao mi je da je Ortynski maknut s funkcije te da ništa nije mogao poduzeti. Savjetovao mi je da sam odem do Ortynskog. Zbog svega toga bio sam ljut na Ortynskog i krivio sam ga za to što mi kazna nije smanjena, a ostao sam bez novca. Taj novac je, inače, bilo ušteđevina moje majke, a ona je taj novac čuvala za pokop – kazao je Bulat.

Foto: Davor Višnjić/PIXSELL

Pratio ga po Braču i Zagrebu

Dodao je da je nakon toga jednom vidio Ortynskog na trajektu za Brač te da ga je pratio i vidio da je otišao do neke kuće. Shvatio je da je to njegova vikendica. Bulat tvrdi da je nakon toga jedno vrijeme pratio Ortynskog i po Zagrebu, do njegove kuće, a raspitivao se i o njegovu privatnom životu. Tvrdi i da je telefonom zvao suprugu Ortynskog. Nije joj se predstavio, no provocirao ju je govoreći joj svašta o mužu.

– Razmišljao sam o tome da mu zapalim automobil ili vikendicu jer sam mislio da je ta vikendica sagrađena novcem moje majke – kazao je Bulat.

A onda je sve do događaja, kada je vikendicu i zapalio, kako tvrdi, na Ortynskog zaboravio. Sve do ožujka 2017. kada je s Jasminom Huzanić odlučio otići za vikend na more, i to na Brač. Smjestili su se u apartmanu prijatelja, nakon čega je Bulat otišao malo, kako je kazao, razbistriti glavu, a njoj je ostavio svoj isključeni mobitel.

– Došao sam do kuće Ortynskog i vidio da je prazna. Odlučio sam je zapaliti. No nisam bio vičan tome pa je došlo do eksplozije i bio sam teško ozlijeđen – kazao je Bulat.

Bulat je, prema optužnici, provalio u vikendicu u kojoj je potom motornim uljem polio i zapalio prizemlje i prvi kat kuće, čime je izazvao eksploziju u kojoj je teško ozlijeđen te su mu bile spaljene ruke i lice. USKOK smatra da je s njim bila još jedna, za sada nepoznata osoba te da ga je upravo ta osoba odvezla s mjesta događaja. No Bulat u obrani tvrdi da se on sam odvezao do prijatelja, nakon čega je nazvao Jasminu Huzanić, kojoj je kazao da se nešto dogodilo te da ode s Brača. Osim nje zvao je i suprugu, kojoj je kazao da ide u BiH na Tržnicu Arizona, gdje će se s njom naći.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– No meni se stanje pogoršalo pa sam supruzi rekao da nazove Marija Tolića da je on doveze do Arizone. On ju je dovezao i vratio se kući, a ja sam supruzi rekao da uzme taksi i dođe do Splita, gdje sam tada bio. Ona je došla u Split, zajedno smo otišli kući u Našice, a nakon nekoliko dana zamolio sam prijatelja iz Srbije da dođe po mene da bi me prevezao u BiH, jer nisam htio da me kći gleda tako ozlijeđenog. Kada mi je taj prijatelj došao, otišli smo zajedno do Jasmine Huzanić, kojoj sam rekao da sam stradao na motoru. Pitao sam je može li ona doći u BiH da se tamo nađemo, a ona je pristala. U BiH su me čamcem prebacili neki Srbi, čija imena ne želim reći, i tamo sam se neko vrijeme liječio – ustvrdio je Bulat.

Njegovoj obrani vjerodostojnost su pokušali dati Vrlja i Čolakić te Bulatova supruga. Prva dvojica iskazivali su o vremenu koje su s Bulatom proveli u zatvoru.

– Ne znam je li Bulat zapalio vikendicu Ortynskog, no kada sam to pročitao u novinama, sjetio sam se da je Bulat ima nesređenih računa s odvjetnikom, kojeg sam mu preporučio jer mu je dao neki novac da mu ukine zabranu boravaka u Austriji, a to se nije dogodilo. Što se tiče Ortynskog, Bulat mi nikada nije spominjao da ima nesređene račune s njim ili da je Ortynski protiv njega vodio kakvu istragu – kazao je Vrlja koji je, proizlazi iz tajno snimljenih razgovora, s Bulatom često komunicirao dok se ovaj skrivao u BiH.

Da se Bulat planirao kad-tad osvetiti Ortynskom, svjedočio je i Čolakić, dok je Bulatova supruga rekla da je odvjetniku nosila novac, ali i da je bila šokirana kada je čula da je njezin suprug zapalio vikendicu Ortynskog jer, kako je kazala, to ni u snu nije očekivala.

Bulatovoj obrani tužiteljstvo nije povjerovalo jer je za početak ne potvrđuju iskazi Radovana Ortynskog i njegove supruge. Ortynski je negirao da su njegovu suprugu nazivale nepoznate osobe te je provocirale. No zato je kazao da su ga, nakon što je otišao s funkcije glavnog državnog odvjetnika, znali nazivati neki od pripadnika tzv. zločinačke organizacije koje je istraživao, a ta je istraga završila i suđenjem.

– Iste večeri kada sam prestao biti glavni državni odvjetnik, jedan od njih me nazvao i izvrijeđao, o čemu sam sačinio službenu zabilješku. To sam prijavio i predao zajedno s informacijama da se planira i organizira moja likvidacija. Drugi od njih me zvao jedno vrijeme da bi mi čestitao Božić i Uskrs, a barem dvojicu od njih povremeno sam znao viđati kako sjede u vozilu pred mojom kućom – kazao je Ortynski.

Da je nisu nazivale nepoznate osobe kako bi joj olajavale supruga, već poznati pripadnici tzv. zločinačke organizacije, iskazivala je i Radmila Ortynski. Opisala je kako su je neki od njih nazvali i tražili od nje da se nađe s njima, a na tom sastanku su joj govorili protiv supruga.

– Rekli su mi da je on uzimao novac dok je bio istražni sudac i glavni državni odvjetnik, na što sam im odgovorila da je to nemoguće jer ga dobro poznajem i on to nikada ne bi napravio. Rekli su da je od tog novca koji je uzeo sagradio kuću na Braču, na što sam im odgovorila da ne govore gluposti jer je to kuća mojih roditelja – rekla je Radmila Ortynski.

Što se tiče Bulatovih tvrdnji da je navodno uzeo novac da bi mu smanjio kaznu, a to nije učinio, Ortynski je kazao:

– S tim odvjetnikom kojeg Bulat spominje nisam imao nikakvih kontakata kada sam postao glavni državni odvjetnik, a dok sam bio istražni sudac, u ime klijenata koje je zastupao taj je odvjetnik u više navrata tražio moje izuzeće jer sam uporno istraživao kriminal. Osim toga, ni kao istražni sudac ni kao glavni državni odvjetnik nikada nisam odlučivao o skraćivanju bilo čije kazne – kazao je Ortynski.

Foto: Krunoslav Petric/PIXSELL

Osim iskaza bračnog para Ortynski, navode Bulatove obrane, po stavu tužiteljstva, pobijaju tragovi nađeni na mjestu događaja te snimke tajno snimljenih razgovora. Naime, na mjestu događaja nađeni su tragovi krvi iz kojih je izvučen Bulatov DNK. No on je u obrani tvrdio da se na mjesto i s mjesta događaja dovezao, odnosno odvezao u svom BMW-u X5, a tragovi kotača koji su nađeni na mjestu gdje je Bulat, po vlastitim tvrdnjama, parkirao vozilo, ne odgovaraju BMW-u X5. Osim toga, on je tvrdio da je vikendicu Radovana Ortynskog zapalio sam, a na mjestu događaja nađeni su otisci najmanje dva para obuće, iz čega proizlazi da nije bio sam.

Isto tako, Bulat je tvrdio da Bakovića poznaje jer mu je ovaj pomogao vezano za neke probleme, konkretnije vezano za povrat novca Bakovićevu šogoru. No iz snimki tajno snimljenih razgovora proizlazi da to nije samo usputno poznanstvo, kao i to da je Bulat s Jasminom Huzanić prije paleža boravio u apartmanu na Braču koji je Bakovićevo vlasništvo. Iz tajno snimljenih razgovora proizlazi i da je Bulat prije paleža s Bakovićem učestalo komunicirao te da se s njim sastao u Splitu prije odlaska na Brač. Baković je nakon toga otišao u BiH da bi prikrio svoju upletenost u cijelu priču.

Bulat se s Bakovićem čuo i nakon što je nastradao, a Baković je s njim tada komunicirao s tuđih telefona ili svojih “radnih” telefona, odnosno onih koje je koristio za kriptiranu komunikaciju. U jednom od tih telefona koji su Bakoviću oduzeti nakon uhićenja vidi se da je na internetu pretraživo kako se pruža prva pomoć u slučaju opeklina, a zabilježeno je i da se vratio iz BiH u Hrvatsku, odmah nakon što je doznao što se Bulatu dogodilo. Zajedno s Ivom Jerićem Baković je 2. travnja 2017. u Omišu pokušao naći brod koji bi ga prevezao na Brač. Kako je to izgledalo, opisao je vlasnik tog broda.

– Kada sam u Slobodnoj Dalmaciji pročitao da je zapaljena vikendica Radovana Ortynskog, povezao sam to s događajem u kojem sam sudjelovao. Tog dana rano ujutro nazvao me Jerić i rekao da mu hitno treba usluga, odnosno da jednog čovjeka moram prevesti na Brač i ostaviti ga na otoku. S Jerićem i tim čovjekom, koji mi je rekao da se zove Dragan, našli smo se kod Konzuma u Omišu. Taj Dragan rekao mi je da će mi platiti uslugu pa je iz džepa izvadio snop novčanica i predao mi ih. Upozorio sam ih da je more nemirno i da neću moći brzo voziti, na što je Dragan rekao da nema veze. Dok smo plovili, kod Postira sam vidio rotirke, a Dragan me pitao je li bolje da pristanemo u Pučišćima ili Postirama. Rekao sam u Pučišćima, a on je cijelo vrijeme nekog zvao mobitelom. Kada smo stali u Pučišćima, prišla nam je policija. Dragan mi je kazao da, ako nas budu što pitali, kažem da smo bili u lovu na lignje te da su njega zaboljela leđa pa tražimo hotel da bismo prespavali – kazao je svjedok.

Foto: Davor Javorovic, Petar Glebov, Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prijetili svjedoku

Policija ih je obojicu legitimirala, nakon čega mu je Dragan rekao da se vrate u Omiš.

– Dok smo išli na Brač, bio je ljubazan, no sada je promijenio ponašanje. Tražio je da policiji, ako me išta upita, ponovim priču o lignjama. Kada je počeo spominjati imena moje djece i supruge, osjećao sam se neugodno i bilo me je strah – kazao je svjedok.

Dodao je i da ga je Dragan u nekoliko navrata kasnije zvao i pitao ga je li bio u policiji i držao se dogovorene priče.

– Rekao mi je da on ima veze u policiji i da može doznati jesam li ga slagao. I Jerić me zvao i provjeravao što sam rekao policiji. Tražio je da njega i Dragana ne spominjem ni u kakvom kontekstu – kazao je svjedok.

Baković te noći nije uspio izvući Bulata s Brača pa je sljedeći dan s Jerićem na Brač došao trajektom iz Splita. Bulat je bio u njegovu apartmanu u Bolu, a Baković je s Bulatova “radnog” telefona zvao Zdenka Ivankovića da bi organizirao Bulatovo prebacivanje u BiH. U toj komunikaciji učestalo su mijenjali brojeve “radnih” telefona, a Ivanković je vozilom svoje sestre došao do Makarske gdje su se našli i dalje odvezli do Metkovića. Njihovo kretanje snimile su nadzorne kamere, pa se tako zna da je Baković potom legalno prešao u BiH, a Ivanković s Bulatom ilegalno.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Bulat se zatim mjesecima skrivao na području BiH gdje su ga tajno liječili, a iz njegove komunikacije s Vrljom, suprugom te još nekim osobama razaznaje se da je teško ozlijeđen, da mu se pruža pomoć te da sve to financira Baković. Kako vrijeme prolazi, Bulat je sve ljući na Bakovića pa se tako kod supruge raspituje “je li joj onaj što dao”. Ona mu pak prepričava da ju je zvala Bakovićeva sestra te tražila da Bulat vrati novac koji duguje njezinu suprugu. Bulatova supruga u tim razgovorima tvrdi da ne zna gdje je Milan Bulat te Bakovićevoj sestri poručuje da o svemu pita brata. Bulatu se razvoj situacije ne sviđa pa izbjegava odgovarati na Bakovićeve pozive zbog čega se Baković ljuti, a Bulat svima s kojima kontaktira govori da to ne smiju reći Bakoviću. Na koncu Bulat odlazi u Njemačku na liječenje, no kako mu i za to treba novac, u daljnjoj komunikaciji sa suprugom upućuje je da ga traži od Bakovića.

Na koncu su svi akteri ove priče uhićeni, dio njih još uvijek je u pritvoru u Osijeku, gdje čekaju pravomoćnost optužnice i početak suđenja.

