Hoće li se mini Schengen pretvoriti u maksi Srbiju ili u novu, četvrtu Jugoslaviju

Subota 7. studenoga - Vučić čestitao Bidenu, ali je razočaran

Aleksandar Vučić je razočaran: “Navijali smo za Trumpa! Sjetite se što je sve Biden govorio 1999. godine. Hoćete me natjerati da mu se večeras ulizujem i uvlačim? Neću. Čestitat ću – i to je to, ali neću govoriti loše o njemu, trudit ću se da imamo što bolju suradnju. Zahvalit ću Trumpu za sve što je učinio za Srbiju”. Zacijelo Vučić zna i što je Biden govorio o Hrvatskoj, pa je i zbog toga nesretan. Sigurno mu nije bilo drago čuti negdašnje riječi sadašnjeg američkog predsjednika: “Hrvatski uspjeh bio je daleko od neizbježnog... U stvari, to je testament hrabrosti hrvatskim građanima i njezinim čelnicima... I dan po dan Hrvati su zadržali vjeru i svoju ambicioznu viziju te gradili demokratske institucije kojima su otvorili vrata NATO-a i EU.” Navijao sam za Trumpa jer je konzervativac i veliki domoljub, ali s veseljem i danas čitam kako se Biden zauzimao za Hrvatsku osuđujući srpske ratne zločine, za Hrvatsku u kojoj je kao političar velike demokratske zemlje vidio rađanje još jedne demokracije u svijetu kakve do dana današnjega Srbija nema. Naravno da Vučić, koji i ne krije da je baštinik velikosrpskih ambicija i koji je i sam sudjelovao u agresiji na Hrvatsku, mora biti razočaran.

Nedjelja 8. studenoga - Gdje su primitivci, u vlasti ili na ulici?

Nekoliko se puta pokazalo da u Stožeru za nacionalnu zaštitu i među onima koji ga podupiru ima osoba kojima su moral i demokracija na zadnjem mjestu. Nakon što je član Vladina Znanstvenog vijeća Gordan Lauc napisao da bi koronu trebalo pustiti da ubije određen broj starih i nemoćnih, pulmolog Saša Srića komentirao je na Facebooku zagrebački prosvjed protiv Stožera i mjera koje donosi. Napisao je kako se slaže da su mjere neadekvatne, ali zato što su preblage i što nisu urodile plodom. No napisao je o prosvjednicima, kojima bi, kaže, trebalo zabraniti okupljanja na javnim mjestima, i nešto mnogo strašnije: “Ovo bih nazvao gomilom primitivaca koji nameću svoj iracionalan stav koji ugrožava druge”. Ima li taj čovjek osjećaj srama i zna li da su riječi poput njegovih karakterizirale zločinačke totalitarne režime? Prosvjednici nisu bili nasilni, izricali su svoje stavove i zahtjeve u stilu uobičajenom za takve skupove, pa i kad su pretjerivali, a bilo je i duhovitih govornika. Zamislite da su takvi ljudi u nadmoćnoj poziciji iz koje bi Stožer, Lauca, Sriću i ostale nazvali “gomilom primitivaca” kojima treba zabraniti rad!!! Što bi rekli ikavci, u Srići smo dobili nesriću.

Ponedjeljak 9. studenoga - Vera Zima ušla je narodu u dušu

Pokadšto iz radoznalosti pogledam koji su najčitaniji tekstovi u online izdanju Večernjeg lista pa sam vidio i da je u nekoliko dana tekst o nedavno preminuloj glumici Veri Zimi “Život joj je započeo tragedijom, a ona je otišla u tišini 5 mjeseci nakon što je dobila veliko priznanje” pročitalo više od 270 tisuća ljudi. Ne znam je li to rekord, ali i to je dokaz da je omiljelost Vere Zime bila “rekordna”. Hrvatska ima i imala je sjajnih glumica i glumaca, ali nema ih puno koji kao ona osvoje narodnu dušu, koje gledatelji “prisvoje” i počnu osjećati kao članove svoje obitelji što su, eto, završili na ekranu. HTV-ova serija “Odmori se, zaslužio si” mogla bi konkurirati na svakom svjetskom natjecanju TV uradaka o odnosima između muža i žene, ovaj put između vječno mrzovoljnog dobričine Ive Gregurovića i dobroćudne, vječno “žugave”, “njurgave” žene koja ustrajno pred njim štiti svoju ne baš savršenu djecu. U njima je preslikano stotine tisuća hrvatskih žena i muževa koji su ih onda i gledali kao svoju seriju, kao svoj životni scenarij koji bismo mogli nazvati i nacionalnim slikopisom. Otišla je relativno mlada, kao da je Bog htio da je zadržimo u svježoj, najljepšoj uspomeni.

Utorak 10. studenoga - Zašto su mnogi Hrvati bili za Trumpa?

Da Zorana Milanovića Hrvat ili Hrvatica biraju za predsjednika kraj toliko sposobnijih ljudi i katolika, to ne mogu shvatiti. Tako bi mu se moglo odgovoriti kad kaže: “Da Hrvat ili Hrvatica uz Bidena mogu biti za Trumpa – to ne mogu shvatiti. A posebno ne one koji su deklarirani vjernici i ljudi pijeteta. Pa kako možeš glasati za tog čovjeka i kako možeš biti protiv Bidena koji se u najtežim trenucima hrvatske povijesti ponašao onako kako nama odgovara”. Ne sjećamo se da je Trump ičim naudio Hrvatskoj (naprotiv!), a njegova politika, pogotovo domoljublje i briga o nacionalnim interesima, mogla je Hrvate učiniti njegovim pristašama. Kad smo bili žrtva Miloševićeve agresije, Trumpa nije bilo u politici, pa ako Amerika u njegovu mandatu nije učinila nijednu ratnu agresiju u svijetu, možda bi i Trump bio na hrvatskoj strani da je u to vrijeme imao neku političku moć. Hrvate koji su bili za njega “iskupljuje” više od 70 milijuna Amerikanaca pa i mnogi američki Hrvati koji su ga htjeli za predsjednika. I ne bi li Milanović trebao pljeskati “deklariranim vjernicima” katolicima koji su bili za Trumpa jer sam, premda po ocu iz Gospina Sinja, nije katolik nego – deklarirani ateist.

Srijeda 11. studenoga - Koliko je pobjeglica Mamić vjerodostojan?

Dan prije izricanja presude kojom je osuđen na teške godine zatvora, Al Capone iz Amerike bježi u Argentinu koja ga, zahvaljujući utjecaju brojne talijanske zajednice u toj zemlji, ne želi izručiti. Nastavlja se suđenje Caponeovim suradnicima, a na suđenju jednom od njih dopisnim putem svjedoči sam Capone iz jednog gradića koji zovu argentinskim Vatikanom te usput psuje američko pravosuđe i vlast. Ja taj scenarij ne mogu zamisliti, ne vjerujem da bi se Amerika tako ponižavala i kompromitirala, da bi legalizirala čovjeka koji je u pobjegličkoj ilegali i njegovo svjedočenje. Ali u Hrvatskoj je takav scenarij normalan. Zdravko Mamić je videolinkom iz Mostara svjedočio na suđenju Franji Vargi i Blažu Curiću, demonstrirajući još jednom svoju nadmoć nad hrvatskim pravosuđem, vlašću i državom. Već dvije i pol godine Mamić se s hrvatskim institucijama igra kao mačka s mišom te upravlja najmoćnijim nogometnim klubom u zemlji preko klupskog vodstva, što je kriminal koji hrvatske represivne službe kukavički ignoriraju. Dotle mu je brat Zoran, koji mu je drug u nepodopštinama i koji je za dlaku izbjegao zatvor jer je osuđen na “samo” 4 godine i 11 mjeseci, trener maksimirskog kluba. Sveto ime Dinamo!

Četvrtak 12. studenoga - Niski moral visokog predstavnika

Naši “veliki prijatelji” Nijemci nikako da Hrvatsku, ako je već ne podupiru, ostave na miru. Prije koji tjedan pisao sam kako Deutsche Welle promiče mit o tome kako su “na Balkanu” svi isti, kako “pomirbe između Srba i Hrvata zasad nema na vidiku” jer “u Beogradu kao i u Zagrebu... ništa nije tako pogodno za odvraćanje od brojnih domaćih problema kao otpori i nesnošljivost prema bivšem ratnom neprijatelju”. Pri tome DW evocira uspomene na Drugi svjetski rat i “ubojstvo tri do četiri stotine tisuća Srba od strane nacističkog ustaškog režima”, što je višestruko uveličavanje. K tome, ustaše su nacistima učinili upravo Nijemci. Sada je bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH njemački političar Christian Schwarz-Schilling prozvao Hrvatsku i Srbiju da se “ponašaju kao da je BiH njihova kolonija”. Naravno, spomenuo je i dr. Franju Tuđmana čija je “politika bila nacionalistička i nimalo prijateljska prema BiH”. Nije propustio pohvaliti Stjepana Mesića, ali je propustio reći kako Hrvati u BiH zbog hegemonije Bošnjaka nestaju i kako su zapravo Bošnjaci svojom težnjom za apsolutnom dominacijom glavni krivci za sadašnje stanje u toj zemlji. Niski moral visokog predstavnika.

Petak 13. studenoga - Nova zamka za Hrvate u BiH

Iz Bugarske je stigla vijest da je šest zemalja – BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija – prihvatilo izjavu o zajedničkom regionalnom tržištu, o tzv. mini Schengenu, koji će omogućiti slobodan promet ljudi, roba i kapitala. Ta suradnja zamišljena je kao put tih zemalja u Europsku uniju. Ali ako će se savez temeljiti “na pravilima i standardima EU”, kako će to surađivati države koje se međusobno ne priznaju, a jednu, Kosovo, ne priznaju ni sve zemlje EU? Kako će surađivati države koje se svako malo sukobljuju, među kojima bar dvije – BiH i Crna Gora – ne znaju pripadaju li sebi jer su podijeljene na skupine koje ih dovode u pitanje. Ima strahova da je mini Schengen četvrta, nova Jugoslavija u kojoj bi oživjeli neki stari odnosi u kojima bi Srbija imala ekonomsku i političku dominaciju. Srbi se brane tvrdeći među ostalim kako u uniji neće biti najbrojniji, bit će više muslimana zbroje li se svi koji žive u šest država. Kad je o brojnosti riječ, najgore bi mogli proći Hrvati kojih je u BiH sve manje, a nacija smo koja je uvijek bila žrtva takvih eksperimenata. Stoga bi se Hrvatska morala pobrinuti da našim sunarodnjacima u BiH pruži svu zaštitu.