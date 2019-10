Da je svaki mandat bio cijeli, osječki bi HDZ imao šefa do 2077.

Osječki će HDZ u studenome proslaviti 30. rođendan, a vodi ga trenutačno već 22. predsjednik, mladi Ivan Radić. Matematički gledano, uzme li se u obzir da predsjednički mandat traje četiri godine, ispucali su kvotu sve do 2077. A bliže se novi unutarstranački izbori...

Od svoga osnutka, osječki je HDZ nemirno tlo, a rezultat je toga i činjenica da nikada nije bio na vlasti u gradu. Još je sve to fascinantnije zna li se da su upravo Osječani stvarali HDZ na nacionalnoj razini – od 48 prisutnih na osnivačkoj skupštini u zagrebačkoj baraci, njih je 29 pristiglo iz grada na Dravi. Nadalje, osječki je ogranak, pet mjeseci kasnije, bio prvi javno osnovan. Praktički je ishodište HDZ-a.

U žižu javnosti ponovno ga je lansirao nedavni izlazak Ivane Šojat iz stranke, a ona je na proteklim lokalnim izborima, podsjetimo, bila HDZ-ov adut za gradonačelnicu Osijeka. Prešla je sada u SDP-ov klub gradskih vijećnika. Nezgodan je to tajming za nove potrese, za stranku u cjelini, jer je Slavonija izborna baza Kolinde Grabar-Kitarović.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

– Odmah nakon lokalnih izbora shvatila sam da me zadesila sudbina svih HDZ-ovih kandidata za gradonačelnika Osijeka, a to je da sam bila potrošni kvisko koji valja što prije baciti u ropotarnicu – obrazložila je Ivana Šojat. Upravo je ona izborila HDZ-u dosad najbolji rezultat u gradonačelničkoj utrci, ulazak u drugi krug.

– Možda je razlog čestih neslaganja i sukoba činjenica da u Osijeku funkcionira relativno jak županijski HDZ, praktički su u istoj zgradi, u istim uredima, i htjeli oni to priznati ili ne, barem iz mojih vremena, uvijek se osjetila ta nekakva konkurencija između gradske i županijske razine. Gledajući statut, županijski je odbor praktički nadređen gradskome, a u potonjem se uvijek grupirala skupina članova koja je bila tiha oporba vodstvu županijskog odbora. I to je razlog, pretpostavljam, i sadašnjih trzavica – započinje, pak, Branimir Glavaš, prvi predsjednik osječkog HDZ-a, koji ga je vodio do 1993. godine.

– Javlja se i na izborima tihi otpor i organizirani bunt, sapuna se, recimo, daska kandidatu za župana – dodaje.

Salapić s najkraćim stažem

Neuspjehe kandidata za gradonačelnika, koji su nerijetko nakon izbornog debakla nestajali s političke scene, Glavaš objašnjava “deficitom kvalitetnog političkog potencijala”.

– I nikako da se iskristalizira snažna osoba, lider koji bi mogao, ima li suprotstavljene stavove županijskom odboru, argumentirano riješiti nesporazume u četiri zida. Umjesto toga, jedni se drugima smješkaju, glume lojalnost i kooperativnost, a kada zajednički moraju potegnuti kola u izbornim procesima, u sjeni opstruiraju stavove i naputke središnjice. A upravo se to događa, iako to nitko neće priznati. Glavni je to uzrok dugotrajne nestabilnosti i neozbiljnosti stranke na terenu, pa u konačnici ne može na takav način ni polučiti rezultat te je prisiljena od izbora do izbora, kao u slučaju Ivane Šojat, izvlačiti kandidata kao zeca iz šešira, a on unaprijed nema nikakve šanse – stava je naš sugovornik.

– Da se razumijemo, bilo je trzavica i u moje doba, samo što sam ja to držao pod kontrolom. Nekada to treba činiti i čvrstom rukom – iskreno će Glavaš.

Josip Salapić u povijesti će osječkog HDZ-a ostati upisan kao predsjednik s najkraćim stažem (barem dosad). Uvjerljivu je pobjedu nad dva protukandidata izvojevao u veljači 2012. Samo tri mjeseca kasnije, kao bomba je odjeknula vijest da prelazi u tada još uvijek neprijateljski HDSSB.

– Bio sam jedan od rijetkih kandidata u velikim gradovima koji je podržavao Jadranku Kosor i Vladimira Šeksa. Nakon dolaska Tomislava Karamarka na mjesto predsjednika HDZ-a, počela se drukčije slagati stranka, izvršen je pritisak na mene. Znao sam da će uslijediti moje izbacivanje, zbog neslaganja s nacionalnom politikom, pa sam odlučio sam otići u HDSSB Branimira Glavaša. I to nisam smatrao dalekim odlaskom, već vrlo bliskim, jer on je stvarao i HDZ i HDSSB – govori Salapić. Bio je tada i saborski zastupnik, kao i potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a.

– U svakoj stranci, mogući pretendent za gradonačelnika treba imati više političkog prostora, ne samo lokalnog, nego i nacionalnog, jer Osijek nije nevažan grad. Međutim, animoziteti koji traju godinama više su osobni nego stručni i politički, jer tu se ne može prežaliti kada se nekoga priprema za kandidata. Počinju odmah unutarstranačke borbe, udarci ispod pojasa, a ako nema sloge, nema ni uspjeha – rezimira Salapić, koji je u HDZ-u proveo gotovo 20 godina.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Kandidat u zadnji tren

Dulji staž na čelu ogranka imaju, uz Glavaša, još samo Vladimir Šišljagić i Dragan Kovačević, čija je vrijeme bilo od 2005. do 2011. godine. On nam, pak, nije odgovarao na pozive.

Baš poput kandidature Miroslava Škore, na izvanrednim izborima u ožujku 2008., i kandidatura Ivane Šojat za osječku gradonačelnicu bila je veliko iznenađenje.

– Princip je isti unatrag 15 godina: uvijek se uzme netko tko je istodobno i čist, dakle nema afera iza sebe, i poznat, ne treba se graditi kao ličnost, kao što su bili i Miroslav Škoro i Dražen Vidović. On im posluži za prikupljanje što više vijećnika u Gradskom vijeću jer, po svemu sudeći, gradskom odboru HDZ-a ne treba gradonačelnik, već masovnija pozicija u političkoj strukturi Grada, kako bi ostvario neke svoje temeljno konzumerističke ciljeve. Osječki HDZ uvijek u posljednji tren bira svoga kandidata za gradonačelnika, tu nema izgradnje osobe.

Druge stranke godinama pripremaju javnu sliku kandidata, koji ne mora nužno biti netko renomiran. Mene su odabrali samo mjesec dana prije službene kampanje – kaže Ivana Šojat.

– U javnost je išlo, jer je to u tim prilikama odgovaralo, da me odabrao Andrej Plenković, što nije točno. Tadašnjoj strukturi u Osijeku odgovarao je uzlet Plenkovićeve Vlade, on je u to vrijeme bio najpopularniji premijer dosad, djelovao je najpozitivnije, odskakao je od klasične HDZ-ovske slike. Zastupao je politički centar i davao nadu da će stati na kraj svim dosadašnjim politikama. Plenkoviću sam ja servirana iz Slavonije, inicijalno su u tome neki drugi akteri odigrali svoju u konačnici prljavu igru. On je također bio samo jedan od aduta u igri – proziva ona.

Ivana Šojat učlanila se u stranku 1992. godine.

– Nisam ni u jednom trenutku plaćala članarinu, pa sam još 1993. trebala biti izbačena. Nisam bila aktivna, čak nisam ni glasovala za HDZ-ove kandidate jer uvijek biram osobu. Na lokalnoj sam razini zaokružila HDZ jedino kada je Škoro bio kandidat – priznaje.

– Moja je kandidatura iskorištena za unutarstranačke obračune, a ja tada nisam poznavala stranačku koncepciju. U jeku kampanje bjesnio je unutarstranački rat, s gradske strane su sustavno podmetani klipovi Ivanu Anušiću, kandidatu za župana. Izbori za novo vodstvo ogranka, prije dvije godine, bili su na granici oružanog sukoba, zbog suprotstavljenih kandidata Ivana Radića i Domagoja Mikulića – tvrdi I. Šojat.

Članova oko dvije tisuće

– Prelaskom iz HDZ-a u Klub vijećnika SDP-a rekla je sve o sebi. Nije istina da nije imala mjesto u stranci. Glasovala je kako god je htjela u Gradskome vijeću, govorila što god je htjela, i nije nikada sankcionirana. Nije platila ni jednu dužnosničku članarinu, niti je za to snosila posljedice. Uz to, savjetnica je gradonačelnika Ivana Vrkića za kulturu, a mi smo oporba – uzvraća, pak, Ivan Radić, predsjednik HDZ-a u Osijeku. Na njezinu tvrdnju da su izbori na kojima je postao predsjednikom bili “na granici oružanog sukoba”, odgovara:

– Bili su to napeti izbori, s tenzijama, no kasnije smo sjeli za stol i danas nema nikakvih trzavica. Neslavni smo rekorderi u Hrvatskoj, s 22 predsjednika, ali obećao sam to promijeniti. Redoviti unutarstranački izbori su iduće godine, a kako se sada čini, neću imati protukandidata. Odnos sa županijskim odborom i predsjednikom Ivanom Anušićem je savršen – naglašava.

Upravo je on, dodaje, prvi podržao Ivana Anušića za predsjednika županijskog odbora, kada je protukandidat bio general Mladen Mikolčević, na on je na Anušićev prijedlog bio i saborski zastupnik.

– Nažalost, došlo je do šuma u komunikaciji dok smo bili u Saboru, što nam je malo poremetilo odnos i on na izborima za predsjednika nije bio za mene. No, sve smo izgladili, izvrsno komuniciramo, a on je, po mojem mišljenju, najbolji osječko-baranjski župan dosad – ocjenjuje Radić. Poručuje kako će idućeg kandidata za gradonačelnika iznjedriti baza u Osijeku, a i on je spreman preuzeti tu odgovornost. Stranačku člansku iskaznicu ima već 14 godina.

– Gledao sam što se sve zbivalo, mnoge mi se stvari nisu svidjele pa sam ih htio promijeniti. Prvi smo put pobijedili na izborima za gradske četvrti, ujedinili smo stranku – naglašava. Članova je u Osijeku približno 2000.

Veliki jubilej ogranka, 30. godišnjica, 18. je studenoga, a kako je to datum pada Vukovara, proslava će biti kasnije.

Što se zbiva u slavonskoj bazi, pažljivo prati i središnjica.

– Na nacionalnoj razini, koju pratim kao pomoćnik glavnog tajnika za Slavoniju, sukoba više nema. Ivan Anušić i Ivan Radić mlađa su generacija, jako se dobro razumiju i uvažavaju i dobitna su kombinacija. Anušić je preuzeo i vrlo odgovornu dužnost u vođenju kampanje Kolinde Grabar-Kitarović, vrlo je vrijedan, sposoban, energičan i sigurno će postići dobar rezultat. Pogledamo li ozbiljnije političku scenu u Osijeku, HDZ je najstabilnija politička opcija, bez konkurencije – ocjenjuje Josip Šarić.

Nužno je uvažiti, dodaje, da je Osijek “vrlo kompleksan u političkom smislu” i sveučilišni grad koji “treba dobro promatrati i paziti s kojim se imenima ide na izbore”.

– Ne možete mjesec dana prije izbora pronaći kandidata i ponuditi ga Osječanima, to je ponižavanje građana. Pripremit će se za iduće lokalne izbore sigurno kvalitetan kandidat, a u sinergiji sa županijskim odborom i punom potporom nas iz središnjice, vjerujem da je napokon došlo vrijeme da Osijek dobije gradonačelnika iz redova naše stranke. Politički utjecaj Osječana nikada nije bio mali, naprotiv, a potvrđuje to i primjer Vladimira Šeksa, koji je godinama doista puno pomagao svim Slavoncima – zaključuje Šarić.

