'Centralizacija i štednja na vatrogascima, znanstvenicima, na 112, deminerima?! Neće ići!'

Odavno je jasno da od reorganizacije Ministarstva unutarnjih poslova za kakvu se u svom (kratkotrajnom) mandatu bio zalagao Vlaho Orepić – uporno ponavljajući da represivni sustav ima preveliku glavu, a pretanke noge – neće biti baš ništa. Dapače, zlobnici će činjenicu da glavni ravnatelj policije sada ima četiri zamjenika, da se ministar okružio bulumentom savjetnika, a pomoćnici i jednog i drugog se podrazumijevaju, prokomentirati da u sustavu samo glava raste.

Ipak, svako malo se objavljuju vijesti o novcu koji je za našu policiju pristigao iz fondova EU, a ministru Davoru Božinoviću ne može se spočitnuti da se na reorganizaciji MUP-a ne radi. Odgovor na pitanje u kojem smjeru promjene idu – kako u njegovu mandatu tako i u mandatima njegovih prethodnika – ovisi o tome koga pitate, no jezičac na vagi gotovo u pravilu prevagne na negativnu stranu. Uostalom, onih koji promjene hvale kao i onih koji ih kude ionako je uvijek bilo i bit će, no naposljetku vrijeme pokaže što je valjalo, a što ne.

Vrijeme će pokazati i je li bio dobar naum osnivanje Ravnateljstva za civilnu zaštitu koje se ovih dana u MUP-u, pod kojim će biti, diže na (tanke) noge. To će novo tijelo – u koje će iz policije biti prebačeni zaposlenici protueksplozijske zaštite, inspektorat zaštite od požara i inspektorat humanitarnog razminiranja – u sebe usisati sadašnju Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (DUZS), Hrvatski centar za razminiranje (HCR), Agenciju za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) i Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. Drugim riječima, pod istom će kapom biti vatrogasci, pirotehničari, operativci iz Službe 112, znanstvenici...

Plenkovićevo obećanje

Iako predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice i saborski zastupnik HDZ-a Ante Sanader kaže da se još uvijek nada da će biti drukčije i da će za vatrogastvo biti nadležna Hrvatska vatrogasna zajednica kojoj će na čelu biti glavni vatrogasni zapovjednik iz struke, a ne politike, biran na mandat od pet godina. Vjeruje on i da će vatrogasci imati svoj, jedinstveni sustav i biti samostalni. Uostalom, nakon požarne sezone 2016. godine – kad smo gasitelje slavili kao heroje koji iz vatrene stihije nesebično spašavaju tuđe živote – vatrogascima je bilo obećano sve i svašta pa su oni pripremili novi Zakon o vatrogastvu kojim se predviđa da će Vlada uredbom osnovati HVZ kao nadležno tijelo za vatrogasce. Ali, iako završen, zakon do saborskih klupa nije došao, a postoje neke naznake da se sugerira odgoda njegova puštanja u proceduru dok se ne osnuje novo ravnateljstvo, što vatrogascima nije dobro leglo pa smatraju da su izigrani.

– Mi ne možemo biti sastavni dio štednje. Ako želimo poboljšati učinkovitost vatrogasne službe, ništa ne može biti centralizirano na ovaj način jer takav model dovodi do dvostruke linije zapovjedanja. Uostalom, premijer Andrej Plenković nam je nakon provedene analize prošlogodišnje požarne sezone obećao ustroj jedinstvene vatrogasne organizacije – kaže županijski vatrogasni zapovjednik Karlovačke županije i čelnik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske Goran Franković. Možda se dogodilo da je vrhuška jednostavno zaboravila obećanja jer do objedinjavanja dolazi nakon što je 2. kolovoza Vlada, s ciljem racionalizacije, donijela Zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.

Riječ je o ukupno 54 tijela koja se trebaju ukinuti ili spojiti s drugim ministarstvima.

– Odluku Vlade ne dovodim u pitanje, no stav je sindikata da ta odluka po pitanju HCR-a nije u interesu Republike Hrvatske. Nije napravljena ni jedna ozbiljna analiza niti nam je jasno kakve će to uštede uopće biti. HCR je u svijetu jedan od prepoznatih hrvatskih brendova, a nema ih puno. Od naših ljudi dolaze učiti ljudi iz drugih zemalja koje imaju problema s minskom zagađenošću, a sad nas žele ukinuti – kaže Marijo Barjaktarić iz Hrvatskog sindikata humanitarnog razminiranja.

U slučaju da HCR “nestane” kao samostalno tijelo navodno je oko 80 posto zaposlenika u nadzoru spremno odmah otići u mirovinu, što će dovesti do toga da nadzor nad obavljenim poslom razminiranja neće imati tko obaviti i tvrtke će morati stati. Poslodavci iz privatnog sektora strahuju da će zbog nove reorganizacije doći do zastoja u poslu, što je za njih put u propast jer neće moći raditi i zaraditi, a plaće će morati dati. K tomu, nikome od zaposlenika HCR-a s kojima smo razgovarali nije jasno zašto bi se njih sad ukidalo jer oni imaju vijek trajanja, odnosno predviđeno je da će razminiranje u nas biti gotovo do 2026. pa im se čini logičnim da ih je dotad trebalo ostaviti na miru. Smatraju da nemaju problema ni s povlačenjem novca iz EU, a neke informacije govore da je šačica njih uspjela “zboksati” novca kao i cijeli MUP.

HCR zapravo nikada nije imao više novca no što ga sad ima, u posljednje vrijeme nema stradavanja, a otkrivenost mina je velika. Na njihovoj internetskoj stranici objavljeno je da je u četvrtak u sklopu provedbe projekta Naturavita ravnatelj Zdravko Modrušan potpisao ugovore ukupne vrijednosti od 250,3 milijuna kuna, što je najveće osiguranje bespovratnih europskih sredstava za razminiranje dosad. U protuminskom djelovanju u nas EU je dao 144,3 milijuna eura bespovratnih sredstava, odnosno gotovo petinu od ukupno uloženog novca u rješavanju tog dvadesetogodišnjeg problema, navodi HCR kojim upravlja Upravno vijeće na čijem je čelu Đurđa Adlešič, a zamjenik joj je Damir Trut. Upravo se za njega govori da će biti na čelu novog ravnateljstva, a ministar Božinović imenovao ga je voditeljem deseteročlane radne skupine kojoj je povjerio implementiranje zaključaka Vlade.

Iz DORH-a bez odgovora

U toj je skupini osnovanoj 3. kolovoza petero ljudi iz MUP-a, dvoje iz DUZS-a te po jedan iz HCR-a, Ex-Agencije i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Čelnici tijela – Dragan Lozančić (DUZS), Zdravko Modrušan (HCR), Damir Korunić (Ex-Agencija), Saša Medaković (Državni zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost) nisu uključeni. Nema ni sindikata.

Damir Trut inače je pomoćnik ministra Božinovića, dobro je poznat i u DUZS-u u kojem je svojedobno bio ravnatelj i u HCR-u s kojim je surađivao kada je bio u privatnom sektoru, u tvrtki za razminiranje. PU sisačko-moslavačka protiv njega i još desetorice je u lipnju 2016. godine podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku “zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo zloporaba u postupku javne nabave”. Navodno namještanje poslova razminiranja bilo je 2013. godine. Kakav je ishod kaznene prijave, je li u međuvremenu odbačena, iz sisačkog tužiteljstva nam nisu odgovorili. Lani državnoodvjetnička odluka još nije bila donesena, a u predmetu se provodilo istraživanje.

Trut je pomoćnikom ministra iz kvote HDZ-a postao u Orepićevu mandatu, a na činjenicu da je protiv njega prijavu podnijela policija tadašnji je ministar u intervjuu Večernjaku odgovorio da “ona nije razlog da bi se moglo spriječiti njegovo imenovanje”. Na internetu se može naći još podataka o navodnim Trutovim krimenima – od nezakonitog trošenja državnog novca do pranja novca preko siromašnih dobrovoljnih vatrogasnih društava. U tu je rabotu netko nepoznat uvukao još jednog sadašnjeg pomoćnika ministra unutarnjih poslova, a nekoć Trutova pomoćnika u DUZS-u, Cvjetka Obradovića, čija je uloga u osnivanju novog ravnateljstva koordiniranje pitanja iz područja materijalno-financijskih poslova. Epilog prijave široj javnosti nije poznat.

No, više od Trutove prošlosti zaposlenike ova četiri tijela koja će se spojiti u jedno zanima što će biti s njima. Iako jasnih odgovora nema jer je cijela procedura u postupku – zbog čega su nam u MUP-u kazali da ne mogu odgovoriti na službeno pitanje – Ministarstvom se širi priča da se zaposlenici ne moraju brinuti i da će im promjena donijeti samo bolje, poput toga da će moći povući više novca za opremanje novog Ravnateljstva koje će zapravo imati ulogu koordinatora. To bi trebalo značiti da će se novac umjesto iz proračuna trošiti iz fondova. Iz MUP-a zaposlenicima poručuju i da će se administracija sadašnjih tijela integrirati u postojeće službe MUP-a te da otkaza neće biti jer računaju na prirodni odljev pa procjenjuju da će iz DUZS-a u mirovinu otići oko 150 ljudi:

– Ravnatelj Dragan Lozančić je na službenom putu pa očekujemo da ćemo dobiti više informacija kad se vrati. Mi malo pušemo i na hladno jer kad smo 2005. izdvajani iz MORH-a oko 60-70 ljudi bilo je višak – kaže zaposlenik DUZS-a Stjepan Gamilec, povjerenik Sindikata lokalnih i državnih službenika i namještenika.

Prema nekim najavama, DUZS će navodno umjesto 20 područnih ureda imati pet regionalnih centara – Split će pokrivati Dalmaciju, u Rijeci bit će sjedište za Gorski kotar, Istru, Liku i Karlovac, Zagrebu će se pripojiti Sisak, Osijek će biti baza za Slavoniju, a Varaždin za Međimurje, Krapinu i Koprivnicu. Automatski će se smanjiti broj pročelnika koji će postati voditelji ispostava, što pretpostavlja manje plaće od dosadašnjih. U konačnici, ako u Ravnateljstvo civilne zaštite svi “novopridošli” prenesu stečena prava, policajci će i nadalje ostati najslabije plaćena karika na platnoj listi MUP-a, zbog čega Sindikat policije Hrvatske poručuje da primanja svih MUP-ovih zaposlenika treba ujednačiti:

Plaće ujednačiti na – više

– Pozdravljamo povratak vatrogasaca, deminera i svih ostalih djelatnika DUZS-a u sustav MUP-a iz kojeg (oni koji su prije bili dio Ministarstva) nisu nikada trebali ni izići. Naravno da se plaće trebaju ujednačiti, i to na više, ali za policajce ni to nije dovoljno. Smatramo da cilj države, želi li imati jaku policiju i zadržati kvalitetne ljude, mora biti osiguravanje plaće od 1000 eura, čime bi se barem donekle omogućio normalan život policajcima i njihovim obiteljima. Neka su povećanja u posljednjem razdoblju ostvarena, ali prvi bi zadatak bio podizanje plaća na minimalno koeficijent 1,00, kao što imaju medicinske sestre i profesionalni vojnici – kaže šef policijskog sindikata Dubravko Jagić. No nema naznaka da će do kraja godine, do kada treba biti gotovo spajanje DUZS-a, HCR-a, Ex-Agencije i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, “noge” MUP-a biti financijski stabilnije.

