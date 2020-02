Bandić kao svoje ubacio amandmane identične HDZ-ovima

Čija su veća? Njihova, mislio je HDZ pa na zagrebački GUP, nakon pomnih vijećanja, razmišljanja, konzultacija i međusobnih (ne)slaganja, uložio 15 prigovora.

Odgoda donošenja urbanističkog plana, računali su, dobro će im doći da riješe svoje unutarstranačke izbore pa onda bez brige gradonačelniku Milanu Bandiću kažu “da” i mirno zaplove dalje na lađi koalicijske solidarnosti. Ljudima će reći: dobro je to sad jer stranka je naša Bandiću amandmanima naredila da gradi dom umirovljenika na Črnomercu i park u Središću, a narodu to treba i narod to želi. Mislili su, pa neće se puk sjetiti da svake godine tako dajemo i dodatne prijedloge na gradski proračun, koje se rebalansom poslije obično izbacuje.

Video: Milan Bandić izviždan ispred Skupštine

Sve su smislili, mislili su u HDZ-u. I onda je došlo jutro, pojavio se Milan Bandić, donio 71 amandman na Gornji grad i cijelu Skupštinu doveo u stanje šoka. Čemu sad primjedbe, ako je sam prijedlog GUP-a njegov, mučilo je zastupnike. Nije morilo to samo one Bandiću najbliže koji su samo mirno komentirali “pa niste valjda mislili da neće Milan pokazati tko je gazda”. I što jest – jest, odigrao je Bandić pravi dupli pas Andreju Plenkoviću, pogotovo s ubacivanjem amandmana identičnih HDZ-ovim u svoje, osiguravajući si, tako, definitivno prihvaćanje istih od nećkajućih koalicijskih partnera.

Teško je Bandića nadmudriti, trebali su već odavno naučiti svi koji s njim ulaze u kombinacije, čije se posljedice na kraju uglavnom prelome na leđima Zagrepčana. S ukupno 86 amandmana, koliko ih je stiglo na GUP, komotno bi se mogao ispočetka napisati čitav dokument, a u startu najsporniji njegov dio, “zagrebački Manhattan” na području Hipodroma i Velesajma, na kraju će ispasti najbezbolniji mu segment.

Jer prenamjena zemljišta, uglavnom iz zelenih površina u mješovitu, odnosno stambeno-poslovnu namjenu, čini čak 70 posto amandmana. Zidat će se uz donju postaju žičare, na Trnju i Trešnjevci, u Sloboštini, na Medveščaku, gradit će se uvis, a između tih novih će se zgrada smanjiti propisana udaljenost. Ima dosta zelenila, argument je za to u obrazloženjima amandmana, a kad se oni “amenuju” Zagrebu će samo ostati da prati tko na kojoj parceli gradi. Zahvaljujući gradonačelniku i HDZ-u.