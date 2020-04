Žuta za pozitivce, a crvena za avanturiste: Što boja koju volite govori o vama

Mnogi ljudi nemaju uopće percepiju koliko zapravo boje utječu na raspoloženje, misli, emocije i ponašanje svakog dana. Jako često ćete u trgovini odabrati neki proizvod umjesto drugog samo zbog pakiranja i njegove boje, prenosi Big Think.



Psihologija boja koristi se svakodnevno i to ne samo kako bi stvari oko nas izgledale dobro, već i kako bi utjecale na naše raspoloženje.



Crvena

Jaka, oštra boja koja je povezana s uzbuđenjem, strastima, opasnosti, energijom i akcijom. Možda ste primjetili da ju neki brendovi koriste kako bi naglasili akciju i opasnost (gumbi upozorenja, gumbi na internet trgovinama u kojima piše 'kupite sada' i slično). To je zato što ova boja provocira emocije koji vas potiču da kupujete stvari.



Ljudi koji vole crvenu vole avanture, mogu biti malo impulzivni ponekad, vole uzbuđenje, a ponekad ih se smatra malo zastrašujućim.



Narančasta

Predstavlja kreativnost, sreću, slobodu, uspijeh i balans. Ponekad se ova boja u marketingu koristi kako bi označila neke bitne poruke, ali samo kako bi privukla pažnju, ne koristi se u istom smislu kao crvena.



Ljudi kojima je omiljena narančasta boja su zabavni, puni energije, društveni, ekstraverti, vole duboke razgovore, veseli su, vole organizirati partije i druženja. Jako su produktivni.



Žuta

Sreća, pozitiva i toplo ljeto je ono na što nas podsjeća žuta boja, a brendovi ju koriste na svom logu kako bi se osjećali sretno kada vidite njihov proizvod. Puno puta je oznaka 'besplatna dostava' na internetu označena upravo žutom bojom.



Karakteristike koje imaju ljudi koji vole žutu boju su: pozitivan duh, optimizam, veselje, ljubav prema avanturi, smirujuće djeluju na ljude oko sebe.

Plava

Stabilnost, harmonija, mir i povjerenje - to označava plava boja, a brendovi ju koriste kako bi vam dokazali da su snažni i da im možete vjerovati. Mnoge kompjutorske kompanije (Dell i HP) i internet stranice (Facebook, Twitter, Vimeo) koriste plavu.



Možete se osloniti na ljude koji vole plavu boju jer su nježni, mirni, odani i snažni. Uvijek se snađu kada naiđe prepreka u riješavanju zadataka i obaveza.



Zelena

Dvije stvari koje se nalaze svugdje na svijetu su zelene boje: priroda i novac. Zelena označava rast, zdravlje, bogatstvo, wellness i darežljivost. Ponekad je povezana i s nekim negativnim stranama, a to su ljubomora i zavist.



Ljudi koji vole zelenu su prizemljeni, vole davati savjete i pomagati drugima, uživaju u prirodi i nalaze balans u svemu u životu. Kada je riječ o produktivnosti, vole analizirati situaciju prije nego bilo što krenu raditi.

Foto: The Logo Company

Ljubičasta

Označava viši sloj, moć, privilegiju, mudrost i duhovnost. Može izazvati frustracije i percipirati

se kao arogancija.



Ljudi koji vole ovu boju su oštroumni, vole plesati ali da nitko ne čuje glazbu, vole jedinstvene stvari i žele se isticati.



Ružičasta

Ženstvenost, zaigranost i ljubav - tako se najčešće percipira ružičasta boja, a ponekad i kao nezrelost. Često su dječije igračke u paketu ove boje, a brendovi njome označavaju zaigranost i zabavu. Neki brendovi (poput Victoria Secret rublja) ovu boju su opisali kao slatku, zabavnu i seksi.



Zabavni, zaigrani, pomalo naivni, izražavaju emocije, obitelj i ljubav su im jako bitni - idealan je opis za one kojima je ova boja omiljena.



Bijela

Najčešće je povezana s čistoćom, a u mnogim kulturama asocira na vjenčanje i bolnice. Brendovi ju koriste kako bi umanjili utjecaj neke jarke boje kao što je crvena.



Ljudi koji vole bijelu boju su mirni, nevini, pomalo naivni, vole čistoću i red i nove početke.



Crna

Ona označava jako puno stvari: jačinu, jedinstvenost, intrige, moć, misterija... Opet, može označavati i nesreću, mrak, tugu, bol i žaljenje. Povezana je sa smrću i oplakivanjem, ali i sa jačinom i luksuzom.



Ljubitelji crne su ponekad malo impulzivni, odani, nekad zastrašujući, snažni, ozbiljni (nekad i previše), vole riskirati.