Optička iluzija koja je zaludjela Internet: Pomiče li se dijamant ili ne?

'Perpetual diamond' nova je optička iluzija koja će vas natjerati na razmišljanje. Iluziju su napravili istraživači kako bi ukazali kako mozak može biti obmanut kontrastom. Iluzija naizgled prikazuje dijamant koji se miče preko cijelog ekrana, gore-dolje ili pak lijevo-desno. No u stvarnosti, dijamant se zapravo uopće ne pomiče, nego stoji na istom mjestu cijelo vrijeme.

The perptual diamond: The diamond remains fixed in one place but appears to move up, down, left, or, right. See how far away you can be from your screen before the effect goes away. From https://t.co/XRFKTtjOfm pic.twitter.com/af7BOUCvfC