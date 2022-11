Znate li da se prehrambene navike mijenjaju tijekom hladnijih mjeseci? Stručnjaci otkrili zašto

Kako vrijeme postaje hladnije i dani postaju kraći, naše prehrambene navike navike se mogu drastično promijeniti. Kako piše Metro, skloni smo težiti toplijim, obilnijim i zasitnijim obrocima, ali ova promjena može iskriviti rutinu našeg tijela.

- Obično smo gladniji u zimskim mjesecima jer nedostatak sunca može imati značajan utjecaj na naš apetit. Sunčeva svjetlost simulira hormon koji se zove hormon koji stimulira melanocite, koji može potisnuti naš apetit. Tako smanjena dnevna svjetlost može stoga povećati glad i apetit - rekla je nutricionistica Pauline Cox.

Doručak su jeli kasnije, a večeru ranije. Evo što se dogodilo nakon više od dva mjeseca:

Vrijeme je važno

- Vjeruje se da jedenje kada je svjetlo, a ne kada je mrak, ima pozitivan učinak na naš metabolizam zbog našeg cirkadijalnog ritma. Znamo iz ljetnih mjeseci kada je dulje svijetlo, obično imamo više energije i aktivniji smo. Hladniji, mračniji mjeseci tjeraju nas da još više spavamo zimski san i jedemo obilne juhe, variva i pečenja - objasnila je stručnjakinja Carolyn Nicholas.

Tvrdi da je svatko drugačiji i da će možda trebati različite navike kako bi vidjeli što najbolje funkcionira, no ističe da se ljudi obično osjećaju bolje kada se pridržavaju 12-satnog razdoblja prehrane jer je to idealno za optimizaciju šećera u krvi, kao i osjetljivosti na inzulin. Dakle, Carolyn savjetuje da pokušate prestati jesti nakon 19 sati, kako biste imali dva do tri sata nejedenja prije spavanja. Objašnjava i da se san poboljšava kada ne jedete stalno tijekom dana, no, ako gladni odete u krevet, to može utjecati na obrasce spavanja, uzrokujući ranije buđenje.

Dosljednost je ključna

Nutricionistica Cox preporučuje da se držite tri obroka dnevno u redovno vrijeme zimi. To je zato što će vaše tijelo već biti naviknuto na obroke u određeno vrijeme. Iako može biti primamljivo češće grickati i povećati porcije tijekom hladnijih mjeseci, ona tvrdi da biste se trebali držati manjih porcija i zdravijih grickalica što je više moguće.

No, ne radi se samo o tome koliko konzumiramo, već smo skloni i promijeniti prehranu zimi, objašnjava nutricionistica. Naime, zimi često žudimo za ugodnom hranom, bogatom ugljikohidratima zbog njihove moći podizanja raspoloženja i energije.

Dakle, što treba jesti?

Nutricionisti tvrde da biste trebali pripaziti na minerale i vitamine u svojim obrocima. Većina ljudi tijekom zime smanjuje konzumaciju svježeg voća i povrća, te se odlučuje za hranu koja daje toplinu, no tako se ne dobivaju ispravne hranjive tvari u prehrani.

- Ključno je osigurati da imamo dovoljno vitamina D kako bi naš imunološki sustav i raspoloženje bili optimalni. No, ne trebamo paziti samo na vitamin D. Također, hrana s visokim udjelom vitamina E, cinka i vitamina B, ima potencijal poboljšati naše mentalno zdravlje. Doručak je ključan, nešto poput kaše s bobičastim voćem, cimetom, lanenim sjemenkama i šakom miješanih orašastih plodova dat će vam nevjerojatnu energiju za dan koji je pred vama. Hranjivo je, izvrstan je izvor vitamina, minerala i vlakana i daje vam energiju koja se oslobađa sporo - rekla je Fox.

Znate li zašto ne biste trebali piti kavu ujutro? Razlog bi vas moglo iznenaditi...