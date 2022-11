Majka ispričala: 'Dopuštam djeci da piju kavu, jedu što god žele i obriju kosu, hoću da budu sretna'

Mama četvero djece detaljno je opisala svoje kontroverzne roditeljske tehnike prema kojima njezina djeca žive bez ograničenja – tako da mogu piti kavu, ići bosi i igrati se vani na kiši.

Mara Doemland (29) kaže da koristi mješavinu stilova roditeljstva kako bi odgojila djecu, ali što je najvažnije ne želi da ih se ograničava u onome što rade. Naime, i sama hode bosa koliko god može i dopušta svojoj djeci, Emmy (9), Murphy (7), Ripley (5) i Indy (2), da učine isto ako žele. Mara ih potiče da se igraju na kiši i ne ograničava im što smiju jesti za vrijeme obroka, što znači da će vrlo vjerojatno sami izabrati voće i povrće, tvrdi ona.

Kršeći tradicionalne norme, Mara je čak dopustila svojoj kćeri, Emmy, da sama obrije svoju kosu, a ako njezini dečki žele nositi ružičaste haljine, njoj to odgovara.

"Puštam svoju djecu da idu bosi ako žele, osim ako je pločnik prevruć. Emmy i Indy vole biti bose. Dajem im da popiju kavu ako žele probati, ali ne piju je kao odrasli. Ne piju espresso cijeli dan. Kada pada kiša, pobrinem se da svi izađemo u njoj i jednostavno se zabavimo. Oslobađa, ali i napravi nered”, objasnila je za Mirror.

Mara je postupno izgradila vlastiti 'slobodni' stil roditeljstva nakon što je rodila Emmy sa samo 19 godina. Kaže da je kad je tek postala mama bila stroga, a onda je naučila dopustiti svojoj djeci da sama biraju. Ovakav stil roditeljstva smanjio je njihovu želju za šećerom, tvrdi Mara.

“Bila sam zla i nisam imala strpljenja kad sam dobila Emmy. Ne slažem se s ograničavanjem hrane djeci. Ne želim da imaju negativan odnos prema hrani. Pazim da im je dostupna sva hrana koja ne kategorizira određenu hranu kao 'posebnu' ili poslasticu. Zapravo im zaustavlja žudnju za slatkim ako im je sve dostupno”, otkrila je.

Mara i njezin partner Christopher Mareth (36) također potiču svoju djecu da se oblače kako žele.

“Želimo da im bude udobno i da nose ono što ih čini sretnima”, rekla je Mara. "Emmy je obrijana do glave i trenutno nosi samo crnu i preveliku odjeću. Našim dečkima dopuštamo da nose haljine ako to žele. To je ono što vole."

Mara također ne tjera svoju djecu na dijeljenje i smatra da je važno da imaju vremena za sebe ako to žele.

"Ako se jedno od moje djece s nečim igra, a drugo se također želi igrati, ne tjeramo ih da dijele ako to ne žele. Naučili smo ih frazama poput 'daj mi prostora'. Kao odrasli ne želimo uvijek dijeliti stvari pa mislim da to nije nešto što bi djeca trebala raditi”, objasnila je.

