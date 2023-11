Znanstvenici tvrde da oralna kontracepcija mijenja mozak žena koje je uzimaju

Novo istraživanje provedeno u Kanadi pokazalo je da bi svakodnevna upotreba kontracepcijskih pilula na mozak žena mogla djelovati slično kao alkohol; mijenjajući im dijelove mozga zadužene za inhibicije, donošenje odluka i kontrolu impulsa. Studija je objavljena ovaj utorak u časopisu Frontiers in Endocrinology, a analizirala je učinke oralnih kontraceptiva; koje uzimaju gotovo dvije trećine žena u dobi od 15 do 49 godina, na mozak. “Kad im se propisuju oralni kontraceptivi, djevojke i žene su obaviještene o različitim fizičkim nuspojavama, poput toga da će hormoni koje uzimaju prekinuti menstrualni ciklus i spriječiti ovulaciju”, kaže autorica studije Alexandra Brouillard, istraživačica na Université du Québec à Montréal. Ipak, dodala je, učinci pilula na mozak nisu temeljito istraženi, niti su žene na njih upozorenje.

U istraživanju je sudjelovalo 139 žena u dobi od 23 do 35 godina od kojih je dio u to vrijeme koristio oralnu kontracepciju, dio ju je do tada već prestao uzimati, a dio žena nikada ni nije uzimao hormonsku kontracepciju, te 41 muškarac. "U usporedbi s muškarcima, žene na kontracepciji imale su tanji ventromedijalni prefrontalni korteks, inače odgovoran za regulaciju emocija, poput smanjenja signala straha u sigurnim situacijama", rekla je Brouillard, a stanjivanje tog dijela moglo bi značiti i oštećenje emocionalne regulacije.

"Ipak, čini se da bi se stanjivanje moglo poništiti nakon što se prestane s uzimanjem pilula, budući da bivše korisnice kontracepcije nisu pokazali iste rezultate, no potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdili ti nalazi", dodala je. “Cilj našeg rada nije suprotstaviti se korištenju kombiniranih oralnih kontraceptiva, već osvijestiti ženama da im pilula može utjecati na mozak”.

Inače. neka su prijašnja istraživanja za žene koje su počele uzimati kontracepciju kao tinejdžerice pokazala povećani rizik od depresije, a neka su čak tvrdila da su se im se nakon prestanka uzimanja pilula promijenile sklonosti u izboru seksualnih partnera, što su neke žene i same potvrdile.

"Moj se ukus za muškarce uvelike razlikuje u vremenu uzimanja pilula i prestanka uzimanja", rekla je jedna žena. “Rečeno nam je da postoji mogućnost mučnine, povećanja tjelesne težine, promjene raspoloženja i sve mi se to čini podnošljivim, no liječnici vas ne upozore na to da pilule utječu na vaše osjećaje i želje”, rekla je za Post.

