Znanstvenici otkrili što u vezi žele žene, a što muškarci!

Što žene žele, a što muškarci kada je u pitanju veza?

Pitanje je to koje mnogi često postavljaju, a čini se kako su znanstvenici sada došli s najnovijim odgovorima.

Istraživanje koje je proveo American Psychological Association, obuhvatilo je 156 hetereseksualnih parova koji žive u različitim ekonomskim i etničkim okruženjima, a u vezi su dulje od tri godine.

Tijekom istraživanja, sudionicima je pokazan video u kojem se prepiru oko nekog njihovog konflikta koji su imali. Nakon toga zamoljeni su da ispune upitnike u kojima su trebali opisati kako su se osjećali, kakvi su osjećaji njihova partnera ili partnerice u takvim situacijama i razumiju li drugu stranu te koliko se trude razumijeti.

Pokazalo se da se oba partnera osjećaju znatno bolje kada se u takvim situacijama konflikta trude razumijeti drugu stranu, ali ženama je, jedan je od zaključaka, to bilo znatno bitnije.

Njima je u vezi iznimno važno da muškarac pokaže želju za razumijevanjem i suosjećanjem.

A što je s muškarcima?

I muškarci cijene razumijevanje, ali im je bitnije i osjećaju se puno bolje u vezi kada je njihova partnerica dobrog raspoloženja i pokazuje pozitivne osjećaje.

Pojednostavljeno, muškarci su sretniji u vezama kada su njihove partnerice sretne. Žene su sretnije kada su u mogućnosti razumijeti muškarčeve negativne emocije, navodi se.

Kada ih muškarac pokušava razumijeti, žene to doživljavaju kao znak da muškarac želi biti povezaniji s njima na emocionalnoj razini zbog čega su i one same sretnije, a pokazalo se i kako muškarci i žene imaju različite poglede na empatiju i kako je doživljavaju.

Jedan od zaključaka je svakako i taj da prije nego osuđujete nekoga, svakako se potrudite ući u njihove cipele i znati kako je gledati svijest iz te perspektive. Lakše ćete razumijeti jedni druge.