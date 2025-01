Znanstvenici otkrili novu boju očiju, ima je samo jedan posto ljudi. Jeste li među njima?

Možda mislite da je boja vaših očiju prilično rijetka, no velike su mogućnosti da nije i najrjeđa. Naime, znanstvenici tvrde da su definirali novu boju za koju kažu da je najrjeđa ikada viđena kod ljudi. Do sada je bilo poznato da postoje četiri glavne boje očiju: smeđa, plava, zelena i boja lješnjaka. No čini se kako je otkrivena nova boja koju, prema tvrdnjama stručnjaka, ima samo jedan posto ljudi na svijetu, piše UNILAD.

Do sada su osobe sa zelenim očima uvijek su bile poznate kao posebne jer je ta boja bila najrjeđa na svijetu, s postotkom od samo dva posto u populaciji. Nakon njih dolaze ljudi s očima boje lješnjaka pa oni s plavim i smeđim očima. Međutim, čini se kako imamo novog lidera na vrhu ljestvice boja, a to definitivno nije boja koju ste prije imali priliku često viđati.. Naime, znanstvenici tvrde da najrjeđa boja očiju više nije zelena, već – siva. Oči takve boje prije nismo službeno poznavali jer se siva boja smatrala dijelom plave, no znanstvenici su sada ponovno kalibrirali svoje definicije i učinili sivu zasebnom bojom.

Globalno gledano, smeđa je uvjerljivo najčešća boja očiju. Prema VeryWell Healthu, ima je između 55 i 79 posto svjetske populacije. Plava je sljedeća, s udjelom između 8 i 10 posto, otprilike jednako kao i oči boje lješnjaka, koje ima oko 10 posto ljudi u svijetu. Plava boja očiju je češća u SAD-u, gdje je ima oko 27 posto populacije, dok oči boje lješnjaka ima oko 18 posto Amerikanaca. I, na kraju, imamo sivu boju koja se ''odcijepila'' od plave, a koju, prema procjenama, ima manje od 1 posto svjetske populacije.

Inače, sive i plave oči često se miješaju jer obje imaju nisku količinu melanina i apsorbiraju duže valne duljine svjetlosti. Boja očiju zapravo je samo boja šarenice i nasljedna je osobina. Brojni geni utječu na boju i nijansu nečijih očiju, a njihova kombinacija stvara jedinstveni pigment.

