Žene će pred partnerom pustiti vjetar nakon devet mjeseci, a muškarci nakon osam

Novo istraživanje pratilo je vrijeme potrebno za prelazak određenih velikih prekretnica i nekoliko neugodnih trenutaka. U ovom važnom romantičnom istraživanju sudjelovalo je 2000 osoba kako bi se otkrilo koliko ljudima treba vremena za određene radnje u vezi, poput posuđivanje odjeće, razgovora tijekom obavljanja nužde i dijeljenje Netflixovog računa.

Prema ovom istraživanju ženama je potrebno sedam mjeseci kako bi se osjećale dovoljno ugodno da obave veliku nuždu u domu njihovih partnera, dok muškarci to rade nakon pet mjeseci. Kako bi mogli pustiti vjetar, ženama treba devet mjeseci, a muškarcima ne puno manje - osam mjeseci. Muškarcima i ženama treba isto vrijeme za priču o prijašnjim seksualnim iskustvima, sedam mjeseci.

Začuđujući podatak bio je da muškarcima treba kraće da pričaju o menstruaciji, samo šest mjeseci, dok je ženama potrebno barem sedam mjeseci. No, ovo samo pokazuje kako je ženama teško pokazati istinu o sebi. Tako se dok su gole pred svojim partnerom, ugodno osjećaju tek nakon osam mjeseci, a muškarci se osjećaju ugodno nakon samo pet mjeseci.

Kada se radi o dijeljenju hrane, muškarci to rade ranije, nakon četiri mjeseca veze, dok ženama treba pet mjeseci. No kada se radi o brijanju, muškarcima je ugodno to prestati raditi nakon devet mjeseci, dok ženama treba cijela godina, prenosi unilad.co.uk.

