Žena zatekla muža u neobičnom izdanju: 'Nosio je nešto nezamislivo!'

Jedna žena otkrila je da nije sigurna što učiniti nakon nezamislivog susreta s mužem. Složena situacija počela se rasplitati prije samo nekoliko mjeseci kada je 34-godišnjakinja primijetila da se njen partner čudno ponaša. Ne samo da se udaljavao od nje, već je sve više vremena provodio u spavaćoj sobi, uvijek zaključavajući vrata za sobom, piše Mirror.

Unatoč njegovom inzistiranju da samo 'drijema', supruga je bila gotovo sigurna da može čuti glasove koji su dopirali iz sobe, što je potaknulo njezine sumnje da nešto nije u redu.

Isprva je mislila da je vara. Možda s drugom ženom - što bi također objasnilo dječju hranu i igračke koje je vidjela da kupuje. Ali stvarnost je bila daleko šokantnija. "Danas sam otišla u teretanu kao i inače, ali ovaj put sam namjerno ostavila telefon kod kuće. Odvezla sam se cijelim putem do tamo, nadajući se da ću ga natjerati da pomisli da je to moj uobičajeni odlazak u teretanu, a onda sam se vratila. Kad sam ušla, TV je bio uključen, vrtio se crtić za djecu, a ja sam vidjela svog muža kako sjedi na podu u pelenama za odrasle, s dudom u ustima", napisala je na Redditu.

U tom se trenutku njezin suprug okrenuo i 'izgledao prestravljeno'. Prije nego što je uspio izgovoriti riječ, ona je izašla. "Prvi put sam to primijetila prije nekoliko mjeseci, kad smo bili u trgovini i kada je natrpao košaru s igračkama za djecu. Ali nisu se te stvari događale svaki dan i nije ih bilo puno, pa sam pomislila da se možda konačno predaje onome što je oduvijek želio kao dijete - normalno djetinjstvo. Teško je odrastao, oba su ga roditelja zlostavljala i nikada nije imao prave roditelje. Trenutno je na terapiji zbog toga, a ja sam kod sestre, no nisam joj rekla o čemu se radi već samo da smo se posvađali", objasnila je.

Njezin muž bjesomučno zove i šalje poruke, traži je da se vrati kući, ali ona nije sigurna što dalje učiniti. "Poslala sam mužu poruku da ću prespavati u sestrinoj kući. Rekla sam mu da nisam ljuta na njega i da bih željela razgovarati o onome što sam vidjela, ali želim se prvo malo smiriti - oboje smo imali stresne situacije i želim se pobrinuti da budem potpuno mirna prije susreta s njim", dodala je.

Ne iznenađuje da je anonimno priznanje od tada prikupilo bezbroj komentara na platformi, a mnogi korisnici također sugeriraju da je učinila pravu stvar. Suosjećajući, jedna je osoba napisala: "Moraš razgovarati sa svojim mužem, on je to skrivao od tebe jer je smatrao da to ne može podijeliti jer bi te izgubio. Očito ga nešto muči." Netko drugi je dodao: "Nećete dobiti nikakvu jasnoću ili zaključak dok ne razgovarate s njim. Razgovor s njim je prvi korak."

