Žena žali što je postala majka: 'Nedostaje mi moj prijašnji život i moje tijelo prije poroda!'

Jedna mama priznala je kako joj je žao što je ikad pristala imati djecu - ali je osjećala pritisak da se prilagodi. Otkrila je kako bi voljela da je suprug nije uvjerio da ima dijete jer majčinstvo nije ono što je očekivala i željela, piše The Sun.

Novopečena majka BendyGirl85 otvoreno je govorila o svojim postporođajnim nevoljama u online zajednici What to Expect. Objasnila je da se obratila anonimnoj grupi za podršku jer nije mogla podijeliti kako se stvarno osjeća s ljudima u svom životu. Mama je pojasnila da voli svoju kćer najviše na svijetu i nikada ne bi željela da se osjeća neželjeno. Ali više nije mogla obuzdati osjećaje.

"Žao mi je što imam djecu. Nikad nisam željela djecu, ali nakon što sam upoznala svog muža, on ih je želio i dopustila sam njemu i društvu da me na to nagovore", objasnila je. Nakon trudnoće i poroda njoj se, kaže, život promijenio, ali suprugu nije. Istaknula je da nema postporođajnu depresiju i da joj jednostavno nedostaje stari život iz vremena prije nego što je rodila djecu. "Cijeli dan sam kod kuće i pazim na bebu, tako mi je dosadno", priznala je.

Uzrujana je i jer ne stane u svoju staru odjeću koju još uvijek voli. "Nedostaje mi moje tijelo prije bebe", dodala je. Otkrila je da se udebljala više od 10 kilograma i da je tri broja veća od svog tijela prije nego što je rodila. "Pokušavam smršaviti, ali jedva stignem odraditi 20-minutni trening svaki dan", rekla je. Mama je objasnila da je briga o djetetu ne samo dugotrajna, već i zamornija nego što je mislila.

"Nedostaje mi spavanje kad želim i spavanje duže vikendom", priznala je. Također je rekla da se "nikada nije igrala s djecom", a to se nije promijenilo otkako ima svoje dijete. "Ljudi kažu: 'Samo radi ono što si radio prije nego što si imao djecu, ali radi to s njima', ali ja ne mogu", objasnila je. Prije nego što je dobila kćer, uživala je u aktivnostima poput čitanja, vrtlarstva, planinarenja, putovanja i često kampiranja sa svojim suprugom. "Iako tehnički to možete raditi s djecom, puno je teže i nije isto iskustvo", rekla je. Dva puta kada je bračni par otišao na kampiranje nakon što im se rodila kćer, ona nije uživala u iskustvu jer je bila zauzeta čuvanjem nje.

Nakon što je izrazila svoje osjećaje, pitala je druge u zajednici za planiranje obitelji hoće li biti bolje u budućnosti ili će se dogoditi "novi niz problema i briga". Nekoliko majki dalo je podržavajuće komentare i povratne informacije. "Je li povratak na posao opcija? Volim svog malog dječaka, ali volim ga još više kada mogu imati malo odmora od njega i koristiti svoj mozak na poslu. "Toliko se zabavljamo prije i poslije posla i u moje slobodne dane. Osjećam da imamo više kvalitetnog vremena i da sam prisutnija", tvrdila je jedna korisnica.

"Željela bih reći da su tvoji osjećaji potpuno valjani. Žao mi je što se tako osjećaš i također mi je drago što si iskrena prema sebi. Biti roditelj je nova faza u životu i u pravu si, ništa više nije isto", komentirala je druga.

